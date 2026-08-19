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Cristina Pedroche, sobre su vida en pareja con Dabiz Muñoz: “Llegamos a la conclusión de que era mejor que se fuera a otra habitación”

La presentadora explicó hace unos meses que el matrimonio ha decidido dormir en camas separadas mientras sus hijos sigan durmiendo con ellos

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. (EUROPA PRESS).
Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. (EUROPA PRESS).
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Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz forman una de las parejas más mediáticas de nuestro país. Sin embargo, ambos afirman que su vida cambió por completo tras convertirse en padres. De hecho, su forma de maternar es un aspecto que llama mucho la atención a sus seguidores y, en muchas ocasiones, la presentadora reflexiona sobre diferentes aspectos como la lactancia o la alimentación de sus hijos.

Hace unos meses, su vida en pareja fue objeto de debate después de declarar que ambos han decidido dormir en habitaciones separadas desde el nacimiento de su primera hija, una organización familiar que, lejos de responder a una crisis de pareja, se convirtió en la solución que mejor se adaptaba a sus necesidades.

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La presentadora reconocía que el comienzo del año estaba siendo “duro y largo”, después de que varios miembros de la familia pasaran por una gripe. También admitía haberse emocionado especialmente al comprobar que su hijo Isai comenzaba a mostrar los primeros signos de la salida de un diente.

Dabiz Muñoz se cuela en 'El Hormiguero' y sorprende a Cristina Pedroche arrodillándose para pedirle matrimonio. (ATRESMEDIA).
Dabiz Muñoz se cuela en 'El Hormiguero' y sorprende a Cristina Pedroche arrodillándose para pedirle matrimonio. (ATRESMEDIA).

Aunque suele compartir algunos momentos de su maternidad a través de las redes sociales, Pedroche también ha reconocido que cada vez se siente menos cómoda en este espacio por el aumento de los comentarios negativos. Según explicó, percibe “más odio, más incomprensión y muy poca empatía”. Aun así, decidió responder a algunas preguntas de sus seguidores al considerar que también existe una parte de su comunidad que le transmite cariño y respeto.

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“Cada ruido para mí era un susto”

Fue precisamente en esta conversación cuando una seguidora le preguntó por su manera de organizar las noches en casa. “¿Tu marido duerme en otra cama? ¿O los cuatro juntos? El mío en otra. Ojalá se normalice; eso no es igual a crisis”, planteaba la usuaria.

La respuesta de Pedroche no tardó en llegar. La presentadora explicó que no existe una única fórmula válida para todas las familias y que cada pareja debe encontrar aquella que le permita descansar y organizarse mejor. En su caso, dormir separados terminó siendo una decisión vinculada principalmente a su experiencia durante el posparto. “Nosotros empezamos durmiendo los dos con Laia porque era lo que pensaba que ‘debíamos hacer’, pero enseguida vi que eso no funcionaba con nosotros”, comenzó compartiendo.

Cristina Pedroche en una imagen de sus redes sociales. (Instagram.com @cristipedroche)
Cristina Pedroche en una imagen de sus redes sociales. (Instagram.com @cristipedroche)

La presentadora recordó que atravesó un posparto complicado, marcado por una preocupación constante por el bienestar de la pequeña: “Os recuerdo que yo no tuve un buen posparto y es que no dormía absolutamente nada pensando que la niña podría dejar de respirar, pensando que se podría caer, pensando en si se había movido un poco porque quería teta o por si tenía que cambiarle el pañal... Cada ruido para mí era un susto, así que me llegaba a molestar hasta cuando Dabiz cambiaba de postura o si movía un poco la sábana”.

Ante esta situación, la pareja decidió hablarlo y buscar una alternativa. “Así que lo hablamos y llegamos a la conclusión de que era mejor que se fuera a otra habitación. Y desde entonces estamos así. Así, si él llega muy tarde de trabajar, no me despierta”, contó Pedroche. Desde entonces, mantienen esta organización durante las noches: “Ya sé que esto también será criticado, pero como os digo, es lo que nos funciona a nosotros. Cada uno en su casa que haga lo que quiera y lo que le funcione”.

Y es que dormir en habitaciones diferentes no significa que hayan renunciado a compartir los momentos familiares antes de acostarse: “Ahora normalmente nos metemos todos en la cama y es Dabiz el que cuenta los cuentos y cuando ya nos vamos a dormir. Nos da un beso, apagamos la luz y ya me quedo yo con los dos. Uno a cada lado”.

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