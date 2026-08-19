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Quién es el murciano más rico de España: saltó del puesto 12 al 6 de la lista Forbes y compró el emblemático edificio Telefónica de Gran Vía por más de 200 millones de euros

Es propietario de General de Galerías Comerciales y en 2025 se convirtió en la sexta mayor fortuna de nuestro país al disparar su patrimonio hasta los 4.600 millones de euros

Tomás Olivo, el murciano más rico de España, saltó del puesto 12 al 6 de Forbes y compró el edificio de Telefónica en la Gran Vía por más de 200 millones de euros. (Montaje Infobae con imágenes de X)
Tomás Olivo, el murciano más rico de España, saltó del puesto 12 al 6 de Forbes y compró el edificio de Telefónica en la Gran Vía por más de 200 millones de euros. (Montaje Infobae con imágenes de X)
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Hay un hombre oriundo de Murcia que ha superado en patrimonio a grandes fondos internacionales. Tomás Olivo, el murciano más rico y propietario de General de Galerías Comerciales, se convirtió en 2025 en la sexta mayor fortuna de España al disparar su patrimonio de 2.700 a 4.600 millones de euros en un solo año, según la lista Forbes de Los 100 españoles más ricos.

Además, tras el salto de la duodécima a la sexta posición, el empresario realizó una de las operaciones inmobiliarias más simbólicas de los últimos años, y fue la compra del emblemático edificio de Telefónica en el número 28 de la Gran Vía de Madrid por más de 200 millones de euros.

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De hecho, pocos empresarios españoles acumulan tanto poder teniendo tan poca presencia pública. Olivio apenas concede entrevistas, no frecuenta los foros empresariales y mantiene un perfil bajo, muy alejado del foco mediático. Aun así, su fortuna ha crecido cerca de 1.900 millones de euros en el último ejercicio, un incremento que Forbes atribuye tanto al rendimiento de su holding inmobiliario como a su diversificación hacia el sector bancario.

El motor de su fortuna: centros comerciales y banca

El núcleo del patrimonio de Olivo es su compañía, General de Galerías Comerciales, que cotiza en BME Growth desde 2017 y que agrupa algunos de los complejos comerciales privados con mayor afluencia del país. Entre sus activos figuran Nevada Shopping en Granada, La Cañada en Marbella y Serrallo Plaza, tres referentes del sector que han consolidado a la empresa como uno de los operadores privados más sólidos del mercado minorista español.

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Aunque la valoración bursátil de su compañía se ha mantenido estable, Olivo ha ampliado su influencia financiera al posicionarse como segundo accionista de Unicaja Banco. Esa apuesta bancaria fue uno de los factores que explican el salto patrimonial registrado en el último año. La combinación de ladrillo comercial y participaciones financieras configura un modelo de negocio que el empresario murciano ha ido construyendo durante décadas con una lógica de largo plazo.

La compra de Gran Vía 28

En mayo de 2026, Olivo cerró la adquisición del edificio Telefónica en la Gran Vía madrileña, uno de los inmuebles con mayor carga histórica de la capital. El precio superó los 200 millones de euros y el proceso dejó fuera a inversores de primer nivel internacional, como Bain Capital, Generali, Prime Investors Capital y Grupo Drago, que fueron retirando sus ofertas ante las restricciones urbanísticas que pesan sobre el inmueble.

El edificio, construido hace casi un siglo, fue durante décadas el corazón operativo de Telefónica y escenario de las primeras conexiones telefónicas internacionales de España. Durante la Guerra Civil llegó a funcionar como punto estratégico de comunicaciones y observación. Su protección patrimonial es máxima, lo que impone al nuevo propietario la obligación de preservar la arquitectura original sin posibilidad de transformaciones sustanciales.

Esas mismas limitaciones, que alejaron a varios fondos internacionales, no afectaron a Olivo. El nivel de protección del inmueble cerró la puerta a los usos más rentables del mercado actual. Convertirlo en hotel de lujo es prácticamente inviable sin modificar su estructura protegida. El uso comercial a gran escala tampoco encaja con las normativas vigentes. Y la transformación en viviendas exigiría una revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.

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