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‘Pinctada radiata’, la ostra invasora de origen tropical que se expande por el Mediterráneo occidental

Investigadores detectan la llegada de esta ostra perlífera a zonas nuevas del litoral español donde ya provoca desplazamiento de especies y cambios en el ecosistema marino

Un ejemplar de ostra 'Pinctada radiata’ en una de las mallas de la red de colectores. (Diego Kersting / IATS)
Un ejemplar de ostra 'Pinctada radiata’ en una de las mallas de la red de colectores. (Diego Kersting / IATS)
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Una red de monitoreo científico ha permitido documentar la rápida expansión de la ostra perlífera Pinctada radiata en el Mediterráneo occidental, una especie invasora y considerada de las más problemáticas, según ha informado este miércoles el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS-CSIC). El sistema, coordinado por el investigador Diego Kersting, abarca 132 puntos de medición en ocho países y ha registrado la presencia de esta especie invasora en las costas de España desde 2016, con nuevos focos entre el sur de Cataluña y Almería.

El estudio, publicado en la revista Marine Environmental Research, señala que la extensión de la Pinctada radiata ha sido favorecida por el aumento de la temperatura marina y su notable capacidad de dispersión larvaria. De acuerdo con la investigación, la especie, originaria del mar Rojo, ingresó al Mediterráneo tras la apertura del canal de Suez en 1869 y figura entre las cien invasoras más peligrosas de la región. El reporte destaca que la proliferación actual en el Mediterráneo occidental representa un cambio respecto a su presencia histórica, que antes se limitaba a registros esporádicos y aislados.

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Para la detección temprana, la red utiliza colectores de larvas en mallas, instalados a lo largo de las costas de Argelia, Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Eslovenia y España. Estos dispositivos han permitido identificar la llegada de la especie años antes de su implantación en el medio natural. “La implantación de esta especie estaba ya descrita en el Mediterráneo oriental desde hace mucho tiempo. Lo que observamos ahora es que el Mediterráneo occidental experimenta actualmente una expansión generalizada”, explica Júlia García Colomé, investigadora del IATS y primera autora del trabajo.

Imagen de las Islas Columbretes, en Castellón. (Turismo de Castellón / Europa Press)
Imagen de las Islas Columbretes, en Castellón. (Turismo de Castellón / Europa Press)

En aguas españolas, los primeros registros datan de 2016 en las Islas Baleares. Posteriormente, la ostra se ha desplazado hacia zonas como las Islas Columbretes (Castellón) y hasta Agua Amarga (Almería). En la reserva marina de las Columbretes, el grupo de Diego Kersting detectó larvas en 2020, y dos años más tarde, confirmó el asentamiento en el medio natural. El investigador destacó que estos colectores resultan “sencillos de construir, económicos y fáciles de instalar y revisar”.

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El sistema, utilizado previamente para el estudio de la nacra (Pinna nobilis), se ha convertido en una herramienta de alerta temprana para detectar invasiones biológicas, aclara el equipo del IATS-CSIC.

Desplazamiento de especies autóctonas y alteraciones en la cadena trófica

El informe indica que el aumento de la temperatura del mar Mediterráneo, que ya calienta a un ritmo tres veces superior al promedio global, es una de las principales causas de expansión de la especie. “En las Islas Columbretes, la temperatura ha aumentado 1,5 grados desde 1990”, advirtió Kersting. En lugares como el Golfo de León o el norte del mar Adriático, donde las aguas aún son frías, no se han identificado asentamientos de Pinctada radiata. No ocurre lo mismo en zonas del Mediterráneo occidental como las costas españolas, donde se han registrado temperaturas récord de hasta 33 grados Celsius en Sa Dragonera (Mallorca).

Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

600 especies invasoras ya están estabecidas en el Mediterráneo

El trabajo ha contado con la colaboración de más de 70 investigadores de varias instituciones y organismos ambientales de la cuenca mediterránea. Según datos del IATS-CSIC, actualmente existen unas 1.000 especies invasoras en el Mediterráneo, de las cuales 600 ya están establecidas. En el Mediterráneo oriental, la proliferación de Pinctada radiata ya ha generado el desplazamiento de especies autóctonas y alteraciones en la cadena trófica, por lo que el equipo de Diego Kersting subraya la importancia de mantener y financiar la red de colectores para proteger los ecosistemas y minimizar los impactos ambientales y económicos asociados a estas invasiones.

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