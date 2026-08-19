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José Mourinho en la entrevista exclusiva con Josep Pedrerol en ‘El Chiringuito’: “Las dudas de Rodri me han creado dudas a mí”

El técnico portugués ha hablado por primera vez ante los medios en el día que ha sido presentado como entrenador del Real Madrid en un acto privado

osé Mourinho en la entrevista exclusiva con Josep Pedrerol en ‘El Chiringuito’
José Mourinho en la entrevista exclusiva con Josep Pedrerol en ‘El Chiringuito’ (@elchiringuitotv/X)
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‘El Chiringuito’ ha arrancado su nueva etapa en Mediaset España con un golpe sobre la mesa televisivo. Tras abandonar Atresmedia después de 13 años de alianza y registrar un rotundo éxito en su primera emisión en la noche del lunes, el programa dirigido y presentado por Josep Pedrerol ha emitido este martes (Energy, 23:45 h) una exclusiva mundial: la primera entrevista a José Mourinho en su regreso al banquillo del Real Madrid.

La intervención del técnico portugués ha supuesto todo un acontecimiento deportivo y mediático, ya que el entrenador luso aún no había comparecido de manera oficial ante los medios de comunicación ni había concedido ruedas de prensa en esta nueva etapa madridista. Tan solo se le había podido escuchar en unas breves declaraciones para los medios del club blanco, por lo que el cara a cara con Pedrerol se ha convertido en la primera ocasión en la que ‘The Special One’ ha respondido abiertamente sobre su proyecto para la temporada.

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Hoy, además, ha sido el día en el que el Real Madrid ha presentado a José Mourinho como su nuevo entrenador. A pesar de que el portugués lleva más de un mes al mando del conjunto blanco, aún no se había oficializado con la firma y el acto de presentación. Un hecho que ha llamado la atención por las formas. El cuadro madridista ha decidido poner fin a sus clásicas presentaciones multitudinarias en el Bernabéu y lo único que se ha mostrado ha sido un vídeo de unos 40 segundos emitido por Real Madrid Televisión en el que el luso posaba, con la camiseta blanca con su nombre en la espalda, junto a Florentino Pérez, abrazados, sonriendo, firmando el contrato y con las Copas de Europa del club de fondo.

El vestuario y la gestión del grupo

La primera pregunta estaba obligada: cómo afronta esta nueva etapa. José Mourinho ha explicado que ha cambiado tanto en lo personal como en lo profesional, manteniendo su mismo ADN, aunque se ha mostrado más maduro, menos emocional y más controlado. “No puedo esconder lo que soy, pero mucho más maduro, menos emocional, más controlado, como siempre aprendiendo con los errores”, ha afirmado el técnico.

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El entrenador del Real Madrid, José Mourinho. (Boglarka Bodnar/MTI vía AP)
El entrenador del Real Madrid, José Mourinho. (Boglarka Bodnar/MTI vía AP)

En cuanto al vestuario, Mourinho ha destacado que ha encontrado un grupo con muchas ganas de ganar y abierto al sentido común. Desde su llegada, ha insistido en la importancia de principios básicos como la puntualidad y la disciplina en los entrenamientos. “Todo lo que les he pedido como principios básicos, les pido sentido común”, ha subrayado. Además, ha señalado que no ha tenido que ejercer un liderazgo agresivo porque los jugadores han respondido con profesionalismo. “Los jugadores me han protegido porque su comportamiento es impecable”, ha señalado el entrenador.

Respecto a la disciplina del equipo, Mourinho ha considerado que la responsabilidad de trabajar para el Real Madrid es lo que impulsa la actitud de los futbolistas, más allá de su propia figura. Sobre su rutina, ha comentado que ha dormido en Valdebebas tanto en su etapa anterior como en la actual, sobre todo cuando su familia no está en Madrid.

Análisis de plantilla, figuras y retos individuales

Al referirse a la plantilla, Mourinho ha valorado especialmente a Kylian Mbappé y lo ha descrito como un jugador de nivel estratosférico. Ha evitado juzgar su temporada pasada, pero ha remarcado el compromiso del delantero al presentarse antes de lo previsto. “Un tío que podía venir el 14 de agosto y se ha presentado el 12... ya me dice algo”, ha señalado el técnico.

Sobre el caso de Rodri, Mourinho ha indicado que el club le hizo una oferta importante y que ha habido contactos directos. “Rodri ha tenido dudas, ha dudado... y las dudas de Rodri me han creado dudas a mí”, ha reconocido el entrenador, quien ha considerado que el Real Madrid “no puede tener jugadores que se lo piensan dos veces”. Le ha deseado lo mejor, aunque ha puntualizado: “No demasiado bien, obviamente...”.

En relación a Vinicius Junior, Mourinho ha negado que su renovación haya dependido de él. (Kai Pfaffenbach/Reuters)
En relación a Vinicius Junior, Mourinho ha negado que su renovación haya dependido de él. (Kai Pfaffenbach/Reuters)

En relación a Vinicius Junior, Mourinho ha negado que su renovación haya dependido de él, aunque ha admitido que ha conversado con el futbolista. “Vinicius es un enamorado del Real Madrid. Yo lo único que le he dicho es: Vini, ¿a dónde quieres ir? No te vayas, no merece la pena”, ha relatado. Además, ha defendido al brasileño en situaciones polémicas y ha reclamado que tanto los árbitros como la afición lo traten como a cualquier otro jugador. “Vinicius es mucho mejor que el resto, pero en este caso tiene que ser uno más. No le cuidan nada, no le respetan pienso”, ha afirmado.

Tras esta primera parte, aún le queda mucho por contar a Mourinho; será mañana en el tercer programa de ‘El Chiringuito’ en Energy (a partir de las 23:45 h) donde ya han podido adelantar que hablará sobre el caso Negreira. Cuando le preguntan por su opinión, él dice que “cuando estaba en el Real Madrid en su anterior etapa ya se olía algo”.

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