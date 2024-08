La pizzería más famosa de Nápoles abre un restaurante en Madrid: la pizza de ‘Come, reza, ama’ llega al barrio de Salamanca

Auténtica pizza napolitana del restaurante L’Antica Pizzeria da Michele (Instagram / @pizzeriadamichelemadrid)

Aunque en España tenemos algunas de las mejores pizzerías de Europa, nadie duda que hay que viajar hasta la cuna de esta deliciosa masa horneada para probar la pizza en su versión más auténtica. La pizza napolitana, la versión más auténtica y tradicional de este plato italiano, se originó en Nápoles y es famosa por utilizar ingredientes frescos y de alta calidad, como la mozzarella de búfala, tomates San Marzano y aceite de oliva virgen extra. Tal es la relevancia de esta receta que Bruselas entregó una medalla de Especialidad Tradicional Garantizada a esta pizza, una decisión que pretendía “proteger” la verdadera pizza napolitana frente a sus imitadores.

Pero no es necesario viajar hasta la ciudad a los pies del Vesubio para probar la mejor pizza napolitana. A partir del mes de septiembre, en Madrid se podrán probar las pizzas artesanas de L’Antica Pizzeria da Michele, una famosísima cadena de pizzas que nació hace más de 150 años y que se encuentra también entre las mejores del mundo, incluso conquistó el podio más alto en el First World Pizza Summit de 2022.

Cola en las puertas de L'antica Pizzeria da Michele, en Nápoles (Shutterstock España)

L’Antica Pizzeria da Michele es toda una institución en Nápoles, fundada por la familia Condurro en 1870. Tal es su fama que este pequeño restaurante entrega tickets numerados a los comensales para evitar que su local, siempre con una larga cola en sus puertas, se llene demasiado. Esta pizzería cuenta con más de 40 locales repartidos por todo el mundo y en España ya había conquistado al público de Barcelona con su receta, considerada la mejor de Nápoles. Ahora, abrirá sus puertas en la capital, en el bullicioso barrio de Salamanca, concretamente en la calle Jorge Juan, 42.

La primera campaña de marketing de esta histórica pizzería en la ciudad de Madrid no ha pasado desapercibida. En su recién creada cuenta de Instagram, el negocio compartía una imagen en la que se puede ver la puerta de su nuevo local en Madrid, en la que aparece ahora una imagen de Julia Roberts comiendo pizza. Pero no es un fotograma escogido al azar, ni mucho menos. Fue en L’Antica Pizzeria da Michele donde se grabó la mitiquísima escena en la que la actriz estadounidense disfruta de una pizza en Come, reza, ama, un momento icónico del cine que ha quedado grabado en la retina de muchos.

Ahora, los madrileños podrán experimentar este mítico momento de la película en sus propias carnes, probando una de las pizzas napolitanas de su carta. Pero será dentro de alrededor de un mes, pues la fecha prevista de apertura es septiembre de 2024, aun sin fecha específica. Abrirán con una carta muy similar a la que sirven en Nápoles, aunque con una pequeña diferencia: los precios. La propia pizzería respondía a una duda sobre el tema a través de sus redes sociales, anunciando que “lamentablemente, no sería posible” mantener los bajos precios a los que las pizzas suelen venderse en la ciudad italiana.

L’Antica Pizzeria da Michele abrió ya un restaurante en Barcelona en 2017, siendo aquella su primera incursión en tierras españolas. La previsión de abrir en Madrid se conocía ya desde aquel entonces, según Restauración News, pero no ha sido hasta ahora, siete años después, que hemos podido verlo materializado.

Las pizzas napolitanas ‘da Michele’

La tradición culinaria napolitana cuenta con una rica y notable historia que ha propulsado la fama de la pizza a nivel mundial. En el epicentro de esta tradición se encuentra la familia Condurro, célebre por ser los artífices iniciáticos de L’Antica Pizzeria da Michele, fundada en 1870. A lo largo de cinco generaciones, esta familia ha mantenido vivos los secretos y técnicas de los grandes maestros pizzeros, entre los que se encuentra Michele Condurro, un ícono del arte de la pizza que inició esta tradición familiar.

Pizzas napolitanas de L’Antica Pizzeria da Michele (Instagram / @pizzeriadamichelemadrid)

Michele perfeccionó el arte familiar aprendiendo sus secretos de los célebres maestros de Torre Annunziata, expertos en trabajar la pasta y cocinar la pizza. El pizzero sostenía que la pizza napolitana debía ofrecerse únicamente en dos variedades clásicas: Marinara y Margherita, una tradición que sus restaurantes han mantenido de manera casi irreprochable hasta hoy.

Las pizzas de Da Michele, ubicadas en el corazón del centro de Nápoles, se caracterizan por su fidelidad a estas dos versiones tradicionales. La Marinara se compone de tomate, aceite, orégano y ajo, mientras que la Margherita incluye tomate, aceite, mozzarella y albahaca. No obstante, la carta del reconocido restaurante también ofrece otras alternativas igualmente dignas de mención, entre las que se encuentra la pizza frita, una variante igualmente tradicional pero menos conocida internacionalmente. Esta pizza se dobla y se rellena con ingredientes tales como tomate, mozzarella fior di latte de Agerola, ricotta, albahaca, queso pecorino DOP, cicoli y salami.