Peperonata: una receta italiana muy sencilla llena de color y sabor

Un plato de peperonata, que contiene pimientos de colores, cebolla, tomate y hojas de albahaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Italia, Peperonata es un término que se utiliza para nombrar cualquier plato que está hecho a base de pimientos. Su origen en la comida siciliana hace que muchos expertos gastronómicos la consideren una especie de caponata con muchos pimientos.

Aunque, en realidad, probablemente en España podríamos asociarlo más a un tradicional pisto manchego o una escalivada catalana. La clave está en cocinar los ingredientes a baja temperatura para que los sabores se fundan y los jugos de las verduras creen una salsa natural y aromática.

La peperonata es una guarnición perfecta para carnes, pescados, huevos y cereales, aunque también puede disfrutarse como entrante sobre una rebanada de pan tostado; o incluso, se puede utilizar como base de un sofrito para otros platos de la comida mediterránea como un estofado de ternera, por ejemplo.

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Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción: 40 minutos

Tiempo total: 50 minutos

Ingredientes

3 pimientos (mezcla de rojos, amarillos y verdes) 1 cebolla grande 3 tomates maduros 2 dientes de ajo 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Sal al gusto Pimienta negra al gusto 1 ramita de albahaca fresca (opcional) 1 cucharadita de azúcar (opcional, para corregir la acidez) Pan rústico para acompañar (opcional)

Cómo hacer peperonata italiana, paso a paso

Lava bien los pimientos, ábrelos para colocarlos aplastados contra la tabla, elimina las partes blancas que le dan cierto amargor del interior, retira las semillas y corta en tiras. Pela la cebolla y corta en juliana fina. Pela los tomates (puedes escaldarlos 1 minuto en agua hirviendo) y tritura para formar una salsa con ellos. Pela los ajos y lamina. Calienta el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio. Añade primero la cebolla y el ajo. Sofríe 5 minutos hasta que estén transparentes. Incorpora los pimientos. Remueve bien. Cocina a fuego medio-bajo 10 minutos. Agrega la pasta de tomates elaborada anteriormente (también puedes comprarla directamente en el supermercado) y mezcla. Sazona con sal, pimienta y, si lo deseas, una pizca de azúcar, para corregir la acidez. Baja el fuego. Cocina tapado 25-30 minutos, removiendo de vez en cuando. Evita que las verduras se frían demasiado, deben estofarse y quedar tiernas. Cuando la peperonata esté bien melosa, añade albahaca fresca y rectifica de sal si es necesario. Apaga el fuego y deja reposar 10 minutos antes de servir. El reposo realza el sabor. Sirve templada o fría, acompañada de pan.

Una receta a base de verduras perfecta para el verano. (Shutterstock España)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 personas como guarnición, o 2 personas como plato principal. Si se sirve como entrante en una comida compartida, puede llegar a rendir para 6 o incluso 8 personas, ya que es un acompañamiento muy versátil y ligero. Perfecta para picoteo, tapas o en una mesa de aperitivos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 120 kcal aprox.

Proteínas: 2 g

Grasas: 7 g

Hidratos de carbono: 14 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Si te sobra, en nevera, en un recipiente hermético, se puede conservar hasta 3 días. Después, a la hora de consumirlo, se puede tomar fría, a temperatura ambiente o recalentada suavemente.

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También, al ser una elaboración de este estilo, se puede guardar a temperatura ambiente por varios meses de forma segura en frascos siempre que se realice antes un proceso de esterilización de estos.