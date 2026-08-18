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Antonia, abuela cocinera: “El flan de toda la vida se prepara con 4 huevos, un vaso de leche caliente y 7 cucharadas de azúcar”

El truco para conseguir un flan con esa textura lisa y cremosa que tanto nos gusta pasa por una cocción al baño maría, una técnica tradicional muy sencilla de seguir en casa

La receta de flan de toda la vida de Antonia, cocinera y miembro de Fundación Adopta Un Abuelo (Montaje Infobae)
La receta de flan de toda la vida de Antonia, cocinera y miembro de Fundación Adopta Un Abuelo (Montaje Infobae)
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Preparar un buen flan en casa es una tradición heredada de generación en generación. Su textura suave y el riquísimo contraste con el caramelo han hecho de este postre un imprescindible en la mesa de muchas familias en España. Es precisamente por eso que forma parte del recetario de muchas abuelas, protectoras de esas recetas de toda la vida que todos guardamos con cariño.

Es el caso de Antonia, abuela cocinera que colabora con la Fundación Adopta un Abuelo. “Este es el flan de toda la vida. Me lo enseñó mi madre”, explica Antonia en uno de los vídeos compartidos por la fundación en TikTok. En él, desgrana el paso a paso de este postre tan sencillo, para el que solo se necesitan tres ingredientes básicos: huevos, leche y azúcar. Porque, como bien afirma la cocinera, “no hay un flan como el de la abuela”.

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Para esta receta, solo hay que mezclar bien estos tres elementos básicos y cocinarlos al horno con la técnica del baño maría, la cual consigue esa textura blanda, suave y firme que tanto nos gusta. El resultado es un flan de un delicioso color dorado, ideal para disfrutar en una sobremesa en buena compañía.

Cómo hacer flan de turrón sin usar el horno, el postre navideño más sencillo que se prepara en solo 20 minutos.

La receta de flan casero de Antonia

El flan casero tradicional se elabora a partir de huevos, leche y azúcar, con una cocción al baño maría en el horno. El truco está en conseguir una textura lisa y cremosa, logrando que el caramelo cubra todo el postre tras el desmolde.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 3 horas
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 50 minutos
    • Reposo en nevera: 2 horas

Ingredientes

  • 4 huevos
  • 1 vaso de leche caliente
  • 7 cucharadas de azúcar (2 para el caramelo, 5 para el flan)

Cómo hacer flan casero, paso a paso

  1. Prepara el caramelo: Calienta 2 cucharadas de azúcar en una sartén a fuego medio hasta que tenga color ámbar. Vierte en el fondo del molde y deja enfriar.
  2. Bate los 4 huevos en un bol grande. Añade 5 cucharadas de azúcar y mezcla hasta que no queden grumos de azúcar.
  3. Incorpora poco a poco la leche caliente, batiendo sin parar para evitar que los huevos se cuajen.
  4. Vierte la mezcla sobre el caramelo en el molde.
  5. Coloca el molde en una bandeja con agua caliente (baño maría), asegurando que el agua llegue a la mitad de la altura del molde.
  6. Hornea a 180 °C durante 45-50 minutos, controlando que el flan cuaje pero no se reseque (no abras el horno antes de los 40 minutos para evitar que baje).
  7. Deja enfriar el flan a temperatura ambiente. Luego, refrigera al menos 2 horas para que adquiera cuerpo (el reposo en nevera mejora la textura).
  8. Para desmoldar, despega los bordes con un cuchillo y dale la vuelta con decisión sobre un plato grande (hazlo en un solo giro para que no se rompa).

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4-6 porciones, según el tamaño del molde y la cantidad servida.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 180-200 kcal aprox.
  • Proteínas: 6 g
  • Grasas: 5 g
  • Hidratos de carbono: 30 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en nevera hasta 3 días, tapado o cubierto con film para evitar que absorba olores.

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