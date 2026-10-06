El ritual del siglo XII que unió a las coronas inglesa, francesa y castellana se celebró en un pueblo de Zaragoza y se revive este fin de semana: una boda perfecta

Recreación de la boda medieval de Leonor de Plantagenet y Alfonso VIII (Tarazona Monumental)

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Este fin de semana, la histórica localidad zaragozana de Tarazona regresará en el tiempo hasta pleno siglo XII para revivir uno de los acontecimientos dinásticos más trascendentales de la Edad Media hispánica. Y es que el municipio va a acoger un año más la recreación histórica de la boda real entre Leonor de Plantagenet y el rey Alfonso VIII de Castilla. Esta unión, como subraya el portal organizador, Tarazona Monumental, logró vincular las coronas inglesa, francesa y castellana.

Asimismo, se representará la ordenación de caballero de Jaime I de Aragón, junto a su esposa Leonor de Castilla, hija de Leonor de Plantagenet y el rey Alfonso VIII. El encuentro reunirá a guías turísticos, actores, bailarinas, músicos y recreacionistas especializados para revivir el esplendor de las cortes medievales.

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El evento, organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Tarazona, la Diócesis y el Cabildo Catedralicio, cuenta con el patrocinio del Gobierno de Aragón y se despliega en escenarios tan emblemáticos como el histórico barrio medieval de El Cinto, la iglesia de Santa María Magdalena y el Palacio Episcopal de la Zuda. El espectáculo tendrá lugar este 11 de octubre y comenzará a las 11:30 en la Plaza de España.

Una miniatura medieval representa a la reina Leonor de Plantagenet y al rey Alfonso VIII de Castilla sentados en sus tronos con sus nombres inscritos en latín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué fue tan importante el enlace entre Leonor y Alfonso VIII

Los pactos preliminares para el matrimonio de Leonor y Alfonso se formalizaron en la Curia regia reunida en Burgos durante la primavera de 1170, culminando con la celebración de la boda real en el mes de agosto. Según los documentos de la Auñamendi Eusko Entziklopedia, en aquel complejo tablero geopolítico, la intermediación del rey Alfonso II —primer rey de la corona de Aragón y en unificar su territorio con lo que hoy es Barcelona— resultó trascendental para afianzar el acuerdo entre las potencias.

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Pero ¿por qué esta boda medieval fue tan importante? Se convirtió en la primera alianza política entre un reino hispánico e Inglaterra, conectando de forma directa a la Corona de Castilla con las redes de poder del Imperio Angevino y la ducal Aquitania. El estudio de investigación de José Manuel Cerda Costabal detalla que la novia era hija del rey Enrique II de Inglaterra y de la célebre duquesa Leonor de Aquitania, lo que supuso una convergencia geopolítica sin precedentes en la que se entrelazaron los intereses de las casas reales de Inglaterra, Francia y Castilla.

De este modo, aquel ritual no solo supuso un festejo cortesano, sino una profunda transformación en la diplomacia europea de la época. Para dotar a la nueva reina de autoridad e independencia patrimonial, Alfonso VIII concedió a su esposa unas sustanciosas arras nupciales que incluían derechos sobre numerosas ciudades, castillos, rentas portuarias, cinco mil piezas de oro anuales y la mitad de las ganancias obtenidas en Al-Ándalus. La relación entre ambos monarcas demostró una auténtica asociación en el gobierno mediante la fórmula jurídica e ideológica una cum uxore mea (“junto a mi esposa”), gobernando el reino como un solo cuerpo en armónica cooperación política y cultural.

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Una imagen de Taranoza, pueblo de Zaragoza (Turismo Aragón)

La ruta medieval que se conserva hoy y puedes visitar

Para volver a esta época y comprender la relevancia estratégica del municipio, todos aquellos que viajen hasta Tarazona tienen la posibilidad de seguir una ruta que recuerda el medievo en esta ciudad. El trayecto, diseñado por Tarazona Monumental, propone comenzar por pasear por el trazado urbano del antiguo barrio amurallado de El Cinto, para posteriormente adentrarse en las callejuelas de la judería —integrada en la Red de Juderías de España— y contemplar los vestigios de las antiguas aljamas musulmanas y el Palacio Episcopal.

Tampoco te puedes perder el Palacio Episcopal o alguna de las diez iglesias y catedrales que se construyeron en ese periodo y que se conservan hoy. Aunque las Casas Colgadas ofrecen igualmente una postal memorable. Estas son un conjunto de viviendas construidas sobre el adarve de la muralla del barrio del Cinto. La ruta, como es indudable, evidencia el carácter multicultural que desprendía la ciudad, donde convivieron comunidades cristianas, judías y musulmanas, convirtiendo a Tarazona en un polo de traducción e intercambio de conocimientos decisivo para Europa.

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