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Receta de tarta cremosa de vainilla con solo tres ingredientes: un postre fácil, rápido y delicioso

En tan solo 10 minutos se puede preparar un pastel que destaca por su textura y porque ni siquiera es necesario utilizar el horno, ya que se consumo frío y es perfecto para el verano

Una tarta redonda de vainilla sobre un plato blanco con una capa superior lisa y decorada con grageas oscuras y claras en el centro.
Tarta cremosa de vainilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Solo 10 minutos. Es este el tiempo que se necesita para preparar una tarta cremosa de vainilla, un postre delicioso, fácil y rápido de hacer. Y es que únicamente hay que usar tres ingredientes para conquistar a los invitados, ya sean grandes o pequeños, con un dulce que destaca por su textura suave y su aroma delicado. Además, ni siquiera es necesario utilizar el horno, por lo que no hay excusas para no hacer este pastel.

El secreto de esta tarta minimalista reside en la exquisitez de la nata, el dulzor concentrado y el toque inconfundible de la vainilla, un trío que evoca meriendas de domingo y sobremesas con amigos. Marida de maravilla con café solo, infusiones o una copa de vino dulce.

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Receta de tarta cremosa de vainilla

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Se trata de un pastel frío, sin horno, donde la base es la mezcla de nata para montar, leche condensada y vainilla. La técnica principal es el batido y el reposo en frío, logrando una textura parecida a la mousse o semifrío.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 10 minutos (+ 4-6 horas de frío), que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación activa: 10 minutos
  • Reposo en nevera/congelador: 4 a 6 horas

Ingredientes

  • 500 ml de nata para montar (mínimo 35 % MG, bien fría)
  • 370 g de leche condensada
  • 1 vaina de vainilla (o 1 cucharadita de extracto de vainilla)

Cómo hacer tarta cremosa de vainilla, paso a paso

La leche condensada es el ingrediente estrella de la tarta cremosa de vainilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La leche condensada es el ingrediente estrella de la tarta cremosa de vainilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Monta la nata: Vierte la nata bien fría en un bol grande y bate con varillas eléctricas hasta que esté firme, pero sin pasarte (evita que se corte).
  2. Añade la vainilla: Abre la vaina y raspa las semillas. Incorpóralas a la nata montada (si usas extracto, añádelo ahora).
  3. Incorpora la leche condensada: Añádela poco a poco, con movimientos envolventes para no bajar la nata.
  4. Vierte en molde: Forra un molde tipo plum cake o uno desmontable con papel film. Vierte la mezcla y alisa la superficie.
  5. Enfría: Lleva al congelador mínimo 4 horas o hasta que esté bien firme.
  6. Desmolda y sirve: Saca del molde, deja atemperar 10 minutos y corta en porciones. Puedes decorar con frutas frescas o sirope.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 23 g
  • Hidratos de carbono: 24 g
  • Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En el congelador, hasta 1 semana en recipiente hermético. Si la dejas en la nevera, consúmela en 48 horas para que no pierda textura.

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