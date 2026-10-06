Àlex Marteen, primera expulsada de ‘Drag Race España 6′: “La situación con Liak me entristeció y fue de bastante mal gusto, pero es muy buena televisión”

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Para sorpresa del público, Àlex Marteen se convirtió en la primera eliminada de la sexta temporada de Drag Race España, tras una expulsión en el reto de costura, que por primera vez fue por grupos. Infobae ha podido hablar con la drag queen catalana, que ha podido repasar el proceso de grabación, la polémica generada en su grupo con Liak o los motivos detrás de su decisión de no elegir a Joan Chevalier para su equipo.

La competidora, de 35 años y oriunda de Terrassa, perdió el lip sync frente a su compañera y amiga Liz Dust con el tema Twist del autobús, de Paco Clavel, que fue el juez invitado. Marteen remarca que, pese a la eliminación, los dos capítulos en los que ha participado le han permitido mostrar un trabajo del que se siente orgullosa sin haber hecho el “ridículo”: “He estado aquí este ratito y ahora pues disfruto la temporada un poquito como desde la banquilla”.

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Àlex Marteen ha descrito el momento posterior a su sorprendente expulsión como “heavy” para todo el grupo: “A mí me da marcha que la gente se ponga así y que Supremme llore”. Según ha relatado a Infobae, el reto de costura implica noches sin dormir, lo que intensifica el cansancio y la tensión entre las participantes: “Yo cuando no duermo, lloro”, explica en contraste con otras concursantes y agrega que lo que se ve en pantalla tiende a magnificarse respecto de lo vivido dentro del taller.

Àlex Marteen en 'Drag Race España 6' (Atresmedia)

El enfrentamiento con Liak

Uno de los puntos centrales del episodio fue el enfrentamiento con Liak: “Fue un momento bastante ordinario, pero entiendo de dónde salió esto. Liak lo pasó muy mal el primer episodio en el bottom y había un factor de pánico”. El miedo de ser la llamada “porkchop”, primera eliminada en jerga se apoderó del taller, a excepción de la catalana: “Soy de las que mejor se hubiese tomado irse la primera”. “Este miedo le llevó a tomar la decisión de decir ‘Este grupo se va al pairo, yo salto, empujo a mis compañeras y así me salvo yo’”, explica su teoría sobre lo que sucedió con la murciana.

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“Esta situación me entristeció y me pareció de bastante mal gusto, pero es muy buena televisión”, agrega Àlex Marteen. Según su relato, intentó dialogar con Liak en ese instante para expresarle su malestar por la forma en que se resolvió la situación, a diferencia de otros grupos que, pese a las tensiones propias de una noche de trabajo sin descanso, lograron presentar el proyecto de manera conjunta: “A mí no me gusta el conflicto, que está de puta madre para entrar en un reality, pero soy una persona que no me pondría gritando con nadie”.

Àlex Marteen durante su entrevista con 'Infobae' (Infobae / Atresmedia)

Tras el conflicto, las compañeras terminaron por salvar a Liak, una decisión que Marteen interpretó como un reflejo de las dinámicas personales previas al concurso: “Más allá de que pueda ser que alguien votó a Liak porque se sintió mal por el pollo que montó, por el drama y por el victimismo que mostró, pero Vanessa o Alma son gente que antes del programa orbitaban el mismo drag y las mismas escenas que Liak. De la misma manera que Marcus, Maitexu, Sorny o Kim orbitaban más el tipo de drag, las escenas, los círculos que orbitábamos yo o Liz”.

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Àlex Marteen en 'Drag Race España 6' (Atresmedia)

Las amistades en ‘Drag Race España’

De hecho, ha entrado en una temporada de Drag Race España en la que cuenta con muchas amigas, incluso llegó a presentarse al Benidorm Fest con Liz Dust y Marcus Massalami. “Yo una cosa que me daba miedo, honestamente, era meterme en una temporada con 10 ‘twinkas’ de 20 años, rubias de peluca natural. ¿Qué hago yo en este contexto? ¿Qué hago yo viviendo dos meses con esta gente?“, bromea la concursante.

Àlex Marteen también aborda una de las decisiones más comentadas en redes sociales tras la emisión del episodio: la exclusión de Joan Chevalier, pese a su reputación como costurera. “Nosotros no le conocíamos, habíamos visto la entrada, que fue muy extraña y confusa”, narra sobre su primera impresión de la malagueña. “Estaba en el bottom en el primer episodio y nos plantamos en el segundo sin saber el nivel de skill que tiene realmente y es una pasada lo que hace, pero eso lo sabemos ahora”, recuerda sobre la situación y asegura que si lo hubiese sabido “otro gallo cantaría”.

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Àlex Marteen - Drag Race España 6 (Infobae)

Por otro lado, eligió a Liak porque habían establecido una conexión “muy fuerte” en el primer capítulo: “Empaticé muchísimo con ese sufrimiento y le acompañé un montón en prepararse para el lip sync, estábamos justo detrás Buba y yo diciéndole ‘Va a ir bien, no te preocupes, te la sabes’”.

Àlex Marteen en 'Drag Race España 6' (Atresmedia)

Además, Àlex Marteen pudo mostrar uno de los shows de talentos “más completos” de Drag Race España, con una interpretación de ópera combinada con piano en directo, algo que no se había mostrado antes en la franquicia española. “Para mí era un capítulo muy redondo en que se veía perfectamente quién era yo”, afirma, aunque lamentó que el jurado no valorara ese componente técnico por encima de otros factores.

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Àlex Marteen en ‘Drag Race España’

Respecto de pruebas que no llegó a enfrentar, menciona particular curiosidad por el Snatch Game, que calificó como “la prueba más complicada de todo el programa”. Revela a Infobae que había preparado una imitación del presentador Marc Giró. La concursante relata que el proceso de preparación fue de siete semanasy contó con la colaboración de su madre en la confección de varios de los vestuarios. Su familia, de origen obrero, tardó en aceptar su identidad drag, asociada culturalmente a la vida nocturna, hasta comprender su lugar dentro de una trayectoria artística que incluye la música, la actuación e incluso “pseudoperiodismo”.

Sobre el uso del catalán, lengua materna de Àlex Marteen, la concursante defendió su decisión de sostener el idioma en sus redes sociales y en algunos momentos de su paso por Drag Race España: “Más allá de un símbolo político, siempre defiendo que lo catalán se tendría que intentar separar de cualquier discurso político, porque la lengua es política, pero que no necesariamente defender lo catalán tenga que ligarse a unas derechas, a unas izquierdas, a un independentismo o a un federalismo”. “Si no lo hacemos nosotras, las catalanas, no lo va a hacer nadie por nosotros”, sostiene, al tiempo que remarca su intención de evitar una representación excesivamente folclórica de la cultura catalana dentro del programa.

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Àlex Marteen - Drag Race España 6 (Infobae)

De cara a las próximas semanas, Àlex Marteen adelanta que continuará con un proyecto personal de versiones musicales ligado a cada lip sync de la temporada, iniciativa que comenzó con una reversión del tema de Chanel, Zakaza, interpretado en el primer episodio. La concursante no descarta una futura participación en un All Stars de la franquicia española ni en una edición internacional: “Puede ser muy divertido de golpe descontextualizarse así, irte a Canadá o al Reino Unido”.