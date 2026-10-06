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Qué fue de Vicente del Bosque: del Mundial 2010 a formar a más de 22.500 niños en 29 países

A sus 75 años, el técnico que coronó a España en Sudáfrica vive volcado en su familia, disfruta del fútbol modesto y ejerce con orgullo de chófer diario

Vicente del Bosque. (Valeria Witters)
Vicente del Bosque. (Valeria Witters)
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El verano de 2026 devolvió a Vicente del Bosque a la memoria de muchos aficionados. España volvió a ganar un Mundial y el recuerdo de Sudáfrica 2010, cuando el técnico salmantino llevó a La Roja a su primera estrella, reapareció de golpe. Han pasado 16 años de aquello y una década desde que dejó los banquillos.

“Estuve 17 años en las categorías inferiores del Real Madrid. No quería ser entrenador profesional. Mi idea era formar a niños como vosotros”. Lo dijo en la clausura de su campus de Sant Carles, un año después de dejar la selección.

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Su carrera como entrenador, explicaba entonces, fue casi un accidente. “Hay veces que las cosas vienen así y a mí me tocó dirigir al Real Madrid durante cuatro temporadas”. Después llegó la selección y, “lógicamente”, no pudo decir que no.

Vicente del Bosque, levanta la Copa del Mundo en Sudáfrica. (EFE/Srdjan Suki)
Vicente del Bosque, levanta la Copa del Mundo en Sudáfrica. (EFE/Srdjan Suki)

Un jubilado “que ha cotizado”

Hoy tiene 75 años y reparte su vida entre su Salamanca natal, Madrid y su casa de Alalpardo, en Guadalajara. Lee, ve fútbol (“me gusta que haya partidos todos los días”) y lo cuenta sin dramatismos: “Estoy orgulloso de ser un jubilado que ha cotizado. No gano mucho, pero me siento bien”.

Tiene otra ocupación que cuenta entre risas: “Hago de chófer. Eso también forma parte de ser padre”. Su mujer, Trinidad López, con quien se casó en 1980, apenas ha concedido entrevistas. Se conocieron hace décadas, cuando ella trabajaba en una oficina y él vivía en el piso de arriba. “Me gusta el fútbol y hablamos de fútbol, a veces le doy mi opinión, pero es él el que sabe”, ha dicho ella.

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Tienen tres hijos. Vicente, el mayor, trabaja en una multinacional y lo hizo abuelo en 2017. Gema es profesora de Primaria en un colegio de Educación Especial de Madrid. Y Álvaro, el mediano, tiene síndrome de Down y es un gran aficionado al fútbol. “Estoy bien, tengo mi familia, mis hijos… no me hace falta más", resume Del Bosque.

Carles Puyol recibiendo la Copa del Mundo 2010 de la mano del entrenador Vicente del Bosque. - Crédito: AFP
Celebración del Mundial 2010.

De siete campus a 15 países

Quieto, lo que se dice quieto, no se ha quedado. En 2011, cuando aún era seleccionador, nació la Vicente Del Bosque Football Academy, que empezó con campus de verano en siete ciudades españolas y hoy tiene su sede central en Mallorca.

Según su web, ha reunido a más de 22.500 alumnos de 29 países y ha organizado más de 300 eventos, con 20 sedes en España y actividad en otros 15 países. También ha formado a más de 700 entrenadores.

La oferta es variada. Hay un programa residencial en Mallorca para futbolistas de 16 a 21 años, con entrenamientos, estudios y apoyo psicológico y nutricional. “No estamos buscando tanto que destaquen o que sean brillantes, sino que se diviertan y se formen a través del juego”. La academia presume de sus valores: respeto, compañerismo, juego limpio.

Vicente del Bosque. (AP Foto/Manu Fernández)
Vicente del Bosque. (AP Foto/Manu Fernández)

La llamada del Gobierno

El 30 de abril de 2024, con la Federación Española de Fútbol en plena crisis de reputación, el Consejo Superior de Deportes lo designó presidente de la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación de la RFEF.

La ministra Pilar Alegría explicó que la comisión, formada por personas independientes de reconocido prestigio, buscaba restituir el buen nombre del fútbol español. Se basaba en la Ley del Deporte y debía supervisar el funcionamiento de la Federación.

Su perfil, sin polémicas con jugadores, directivos ni instituciones, lo convertía en una de las pocas figuras capaces de generar consenso. Y fuera del despacho sigue siendo el mismo de siempre. Cuando le preguntan por su día a día, responde que siempre está “con alguna cosa” y que no se aburre.

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