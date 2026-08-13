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El eclipse solar total que detuvo España y nos tuvo a todos mirando al cielo: campos, azoteas y miradores repletos de espectadores que celebraron entre aplausos y lágrimas

De la caza a contrarreloj de gafas homologadas al despliegue de la ciencia en los cielos, el fenómeno paralizó el país e inauguró el “Trío de Eclipses”

Personas observando el eclipse desde Arija, España. (REUTERS/Borja Suarez)
Personas observando el eclipse desde Arija, España. (REUTERS/Borja Suarez)
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Ayer por la tarde, España detuvo su ritmo cotidiano. Miles de personas pausaron sus rutinas, levantaron la cabeza y se pusieron unas gafas para mirar cara a cara al Sol. Los más intrépidos alzaban sus teléfonos intentando capturar lo imposible, alimentando un murmullo digital de fotos y mensajes apresurados entre familias y amigos que, desde la distancia, intentaban narrarse en tiempo real cómo la luz de pleno agosto comenzaba a disminuir. Este momento histórico compartido a escala nacional, vivido minuto a minuto en descampados de periferia, en acantilados azotados por la brisa o en la solitaria azotea de un bloque de viviendas. Durante unos minutos inolvidables, la penumbra cubrió las ciudades y el país entero pareció ponerse en pausa.

A esta expectativa se le sumó la noticia de la retirada del mercado de hasta siete modelos de gafas de protección —al sumarse un modelo más pocas horas antes del evento por no cumplir con la certificación de seguridad ISO— desencadenó carreras a contrarreloj. Los carteles de “gafas para el eclipse agotadas” se multiplicaron en las fachadas de las farmacias de medio país, convirtiendo la búsqueda de un filtro homologado en una auténtica caza del tesoro antes de que el Sol empezara a cubrirse.

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Por si no fuera poco, las horas previas ya aventuraban que no sería una tarde cualquiera. La “eclipsemanía” transformó la geografía española en un rompecabezas logístico donde la movilidad se tensionó al máximo en las carreteras. Y es que la presión no se vivió solo sobre el asfalto. A medida que la hora del acontecimiento se acercaba, la tensión se palpaba en todas partes: desde los más hipocondríacos, que negaban rotundamente que fueran a mirar por temor a perder la vista, hasta los más aficionados, capaces de cualquier locura por inmortalizar el instante.

Cómo ha sido el eclipse solar total de 2026: la Luna tapó el Sol y dejó a oscuras a España durante más de un minuto

La búsqueda desesperada de la franja de totalidad, ese ansiado 100%, convirtió la red viaria en una trampa. La Dirección General de Tráfico ya había lanzado la voz de alarma al prever un incremento de la movilidad de entre un 30% y un 100% respecto a una jornada ordinaria, lo que se tradujo en una oleada de entre 400.000 y hasta un millón y medio de desplazamientos adicionales. Para tratar de poner orden en semejante estampida, Interior tuvo que movilizar a 9.400 agentes de la Policía Nacional por todo el territorio nacional.

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Capital científica bajo la sombra

Mientras el ciudadano de a pie peleaba por el lugar perfecto para contemplar el espectáculo astronómico, España se convertía de golpe en la capital mundial de la ciencia. La NASA desplegó un dispositivo digno de una película de ciencia ficción: un avión a reacción de gran altitud que surcó la estratosfera junto a varios globos aerostáticos equipados con instrumental de máxima precisión, con el objetivo de aprovechar el parón lumínico y estudiar cómo reacciona la atmósfera terrestre. Para la agencia espacial estadounidense, cada segundo de alineación entre la Luna y el Sol es una ventana de oro puro para descifrar los secretos de la gran estrella.

Miles de personas se han concentrado este miércoles en los puentes de Zaragoza para ver el eclipse total de sol . EFE/Javier Cebollada
Miles de personas se han concentrado este miércoles en los puentes de Zaragoza para ver el eclipse total de sol . EFE/Javier Cebollada

Paralelamente, en el pequeño pueblo palentino de Paredes de Nava, de apenas 2.000 habitantes, se escribía la otra gran hazaña científica del día. Desde el entorno de la ermita de Carejas, la asociación local AstroParedes y la Federación de Asociaciones Astronómicas de España (FAAE) coordinaron el lanzamiento de un experimento pionero a nivel europeo: un globo sonda impulsado por helio que ascendió hasta los 37.700 metros de altura cargado con sensores y cámaras de 360 grados para registrar la sombra de la Luna desde la estratosfera.

Investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) registran con sus telescopios, desde los pies del Cristo del Otero. (EFE/Almudena Álvarez)
Investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) registran con sus telescopios, desde los pies del Cristo del Otero. (EFE/Almudena Álvarez)

Sin embargo, a ras de suelo, la naturaleza no dio tregua y el eclipse se cruzó de lleno con la tragedia de los incendios forestales, en un día marcado en rojo por las alertas de riesgo extremo de la Aemet. En Peñíscola, Castellón, la concentración masiva de curiosos junto a un punto de observación habilitado rozó el desastre. Sobre las cinco de la tarde, una chispa desatada en un vehículo aparcado en la zona de Peñismar prendió como una mecha en la vegetación seca. Mientras que, mucho más al sur, el fenómeno astronómico dictaba una sentencia amarga en el devastador incendio de Niebla (Huelva) —con más de 28.000 hectáreas afectadas—, donde la paulatina pérdida de luz ambiental obligó a la retirada prematura de todos los medios aéreos de extinción.

Historias insólitas que dejó el eclipse

Pero una jornada de este calibre también se nutre de historias rocambolescas que se filtran entre la multitud, como la escrita en As Pontes (A Coruña), donde un vecino murciano burló de madrugada las medidas de seguridad de la antigua central térmica de Endesa para escalar a pulmón la colosal chimenea de 356 metros de hormigón —una de las estructuras más altas de España— y subirse a la cima con una cámara al cuello con el único objetivo de inmortalizar el eclipse desde el mirador más peligroso del país. En la otra cara de la moneda, La Rioja ponía la nota romántica en la bodega Vinícola de Albelda de Iregua, donde una pareja de madrileños decidió darse el “sí, quiero” en una boda civil justo cuando el fenómeno astronómico llegaba a su fin.

Mujeres usando gafas de protección para ver el eclipse en Arija, España. (REUTERS/Borja Suarez)
Mujeres usando gafas de protección para ver el eclipse en Arija, España. (REUTERS/Borja Suarez)

Cuando la Luna terminó de alejarse y la luz volvió a cubrir la superficie, España despertó de un sueño breve. Con la luz recuperada, miles de personas emprendieron el regreso a sus domicilios: las carreteras volvieron a atascarse en la operación retorno y los servicios de emergencia comenzaron a hacer balance de una jornada al límite. Lo vivido ayer no fue solo un hecho para compartir en las redes sociales y ganar likes, sino la primera página de lo que los astrónomos ya bautizan como el “Trío de Eclipses”: la primera parada de una saga astronómica que tendrá su siguiente cita el 2 de agosto de 2027.

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