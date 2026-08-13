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El 60% de los jóvenes se informa por redes sin filtros: el contenido de extrema derecha es la tercera categoría más consumida en podcasts e influencers

Un estudio de Ateneo del Dato para UGT detecta que la juventud española consume política en un ecosistema sin herramientas de verificación

Cuatro jóvenes, dos hombres y dos mujeres, miran sus teléfonos móviles en un espacio exterior con edificios y personas borrosas al fondo.
Cuatro jóvenes utilizan sus teléfonos móviles mientras comparten un momento en un espacio urbano con otras personas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El contenido de extrema derecha es la tercera categoría más consumida en podcasts e influencers entre la población española, solo por detrás del lifestyle y los programas de entrevistas y debate, según el barómetro social elaborado por Ateneo del Dato para Revolución Ugetista (RUGE). El dato es especialmente relevante en un contexto en el que el 60,6% de los jóvenes de 18 a 34 años se informa sobre política a través de redes sociales varias veces al día, casi 20 puntos por encima de los mayores de 35.

La magnitud de ese desplazamiento generacional hacia los entornos digitales queda clara al compararlo con el consumo de medios convencionales. La televisión, que mantiene un alcance elevado entre los mayores de 35, pierde entre los jóvenes su función de canal principal de información política. La radio va más lejos: aproximadamente tres de cada diez jóvenes afirman no utilizarla nunca para seguir la actualidad. El barómetro de Ateneo del Dato describe un ecosistema digital sin herramientas de verificación de contenidos, donde el consumo es inmediato e impulsivo y donde apenas existe capacidad institucional de control sobre lo que se publica y comparte.

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En ese espacio, casi la mitad de los encuestados (el 45,5%) sigue podcasts o influencers. El desglose por categorías revela otro dato relevante para entender la formación de la opinión política juvenil: el lifestyle ocupa la primera posición con un 26,8% del consumo, seguido de los programas de entrevistas y debate con un 18,1%. El contenido vinculado a la extrema derecha aparece en tercera posición con un 17,5%, por delante de los medios tradicionales adaptados a formatos digitales, que se quedan en un 16,4%. Categorías como el feminismo, los negocios o la información internacional tienen una presencia notablemente menor, sin que el estudio ofrezca porcentajes desglosados para cada una.

Formatos informales liderados por hombres

El ecosistema de referentes digitales que alimenta ese consumo tiene una composición mayoritariamente masculina. Entre los creadores más mencionados por los encuestados figuran Ibai Llanos, Jordi Wild, El Rubius y AuronPlay, con Lola Lolita como una de las pocas mujeres presentes en las primeras posiciones. En el ámbito de los podcasts, The Wild Project destaca de forma muy pronunciada sobre el resto de programas mencionados.

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El barómetro señala que este predominio masculino entre los referentes digitales influye en los marcos culturales y comunicativos que consumen especialmente los hombres jóvenes, y apunta a los formatos conversacionales e informales como el principal vehículo a través del cual el entretenimiento y la información política conviven sin distinción clara.

El papel de televisión y radio

El consumo de medios tradicionales presenta, por otra parte, una segmentación marcada por la ideología. En televisión, La 1 (41,6%) y Antena 3 (40,4%) se disputan el liderazgo general, aunque con diferencias por grupos: La 1 solo lidera entre los hombres mayores de 35, donde alcanza el 45,2%, mientras que Antena 3 encabeza el consumo entre el resto de segmentos. Entre los jóvenes, Telecinco llega al 37,4% entre las mujeres y Cuatro obtiene un 25,7% entre los hombres, por encima de lo registrado en otros grupos de edad.

En radio, la Cadena SER es la emisora más escuchada en el conjunto de la población y concentra su audiencia entre quienes se sitúan ideológicamente en la izquierda, mientras que COPE y Onda Cero predominan entre los votantes de derechas. Entre los hombres jóvenes destaca el consumo de COPE y Radio MARCA, lo que refleja el peso de los contenidos deportivos como puerta de entrada al medio radiofónico en ese segmento.ella está.

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