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El plan más extremo para ver el eclipse: un hombre se cuela en la central de As Pontes (A Coruña) y sube a lo alto de una chimenea de 356 metros para fotografiarlo

El hombre accedió durante la noche al recinto de la antigua térmica y fue localizado por las cámaras de seguridad cuando ya se encontraba en la parte superior de la estructura, por lo que la Guardia Civil tuvo que emplear un dron para localizarlo

Imagen aérea de la central de As Pontes, en A Coruña (Endesa / Europa Press)
Imagen aérea de la central de As Pontes, en A Coruña (Endesa / Europa Press)
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Un hombre murciano se coló durante la noche en el recinto de la antigua central térmica de Endesa en As Pontes (A Coruña) y consiguió llegar hasta lo alto de su gigantesca chimenea, de unos 356 metros de altura, con una idea tan sencilla como arriesgada: encontrar un mirador privilegiado para fotografiar y grabar el eclipse solar de este miércoles y compartir las imágenes en sus redes sociales.

El plan terminó antes de que pudiera disfrutar del fenómeno desde las alturas. Las cámaras de seguridad de la instalación detectaron su presencia y la Guardia Civil puso en marcha un operativo para localizarlo. Los agentes utilizaron un dron para determinar dónde se encontraba el hombre y hasta el lugar se desplazó también un equipo especializado en rescates en altura. Finalmente, el individuo descendió por sus propios medios y abandonó el recinto sin oponer resistencia, según han confirmado fuentes del Instituto Armado a El Español.

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El episodio se produjo en una jornada en la que As Pontes se prepara para recibir a numerosos visitantes atraídos por el eclipse. Mientras muchos de ellos buscan espacios abiertos desde los que observar el fenómeno, este hombre decidió buscar un punto de observación mucho más exclusivo: la parte superior de una de las estructuras más emblemáticas de la antigua central térmica.

Una noche dentro de una central en desmantelamiento

El hombre accedió al recinto industrial durante la noche del martes y comenzó el ascenso por la chimenea. Su objetivo, según la información facilitada por la Guardia Civil, era alcanzar la parte superior para disponer de una posición privilegiada desde la que tomar fotografías y vídeos del eclipse.

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La estructura ronda los 356 metros de altura y forma parte de un complejo industrial que actualmente se encuentra inmerso en un proceso de desmantelamiento. No se trata, por tanto, de una instalación abandonada y abierta al paso, sino de un recinto en el que continúan desarrollándose trabajos y que mantiene sus correspondientes medidas de seguridad.

Algunas informaciones apuntan a que el hombre pudo comprobar durante su ascenso que el ascensor de la chimenea todavía estaba operativo, algo que habría facilitado su llegada a las zonas superiores. La existencia de un ascensor en el interior de la estructura está documentada, aunque la Guardia Civil no ha detallado cómo realizó exactamente el recorrido ni ha confirmado que este elemento fuese utilizado por el individuo.

Tampoco se han concretado por el momento las consecuencias que puede tener el acceso no autorizado. No consta qué eventual sanción podría imponerse al hombre ni si Endesa ha presentado o tiene previsto presentar una denuncia por su entrada en el recinto. Las circunstancias concretas del acceso y las actuaciones realizadas durante su estancia determinarán, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse.

(Noticia en ampliación)

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