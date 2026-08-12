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El Partido Socialista de Marruecos responsabiliza a su gobierno por la precariedad que empuja a migrar y señala a Soros por el cruce masivo a Ceuta

En un comunicado, los socialistas han pedido una investigación independiente tras los cruces masivos y han señalado que el desempleo, la pobreza y el deterioro de los servicios públicos están forzando a los jóvenes a emigrar

La ciudad autónoma no ha recuperado la normalidad como asegura el Gobierno.
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El Partido Socialista Unificado de la región marroquí de Beni Mellal-Khenifra ha difundido un comunicado tras los últimos cruces masivos hacia Ceuta, en el que señala a las autoridades y a los diferentes gobiernos del país como responsables de las condiciones que, según el partido, están llevando a numerosos jóvenes a emigrar de manera irregular.

Desempleo, pobreza, desigualdad

El texto, emitido el 7 de agosto de 2026, considera que lo ocurrido no puede entenderse como un hecho aislado, sino que refleja una problemática de fondo relacionada con el desempleo, la pobreza, el encarecimiento de la vida y el deterioro de servicios públicos como la educación y la sanidad, algo que numerosos jóvenes entrevistados por la prensa española a su llegada a Ceuta relataban también.

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Migrantes hacen fila para recibir alimentos básicos de la ONG local Media Luna Blanca (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Migrantes hacen fila para recibir alimentos básicos de la ONG local Media Luna Blanca (REUTERS/Violeta Santos Moura)

En el comunicado se expresa la necesidad de una investigación independiente y transparente para esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y garantizar a las familias de las víctimas el acceso a la verdad, así como justicia y la localización de las personas desaparecidas.

Además, el partido vincula la situación de la región con desequilibrios en el desarrollo local, insistiendo en que a pesar del potencial agrícola, hídrico, turístico y minero de Beni Mellal-Khenifra, problemas como la falta de inversión, las desigualdades sociales y el descenso en los niveles de salud y educación contribuyen a que cada vez más jóvenes busquen oportunidades fuera del país.

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El partido aboga por abrir un diálogo nacional amplio sobre migración. Participarían políticos, sindicatos, colectivos de derechos humanos y otros sectores implicados con el objetivo de analizar las causas de la migración y revisar las políticas actuales. En el comunicado se plantea la necesidad de “desarrollar una política nacional democrática y humana que preserve la dignidad y los derechos de los migrantes y aborde las causas profundas de la migración irregular, en lugar de basarse únicamente en un enfoque de seguridad”.

Migrantes esperan a las afueras del centro provisional de migrantes de Ceuta (CETI) (REUTERS/Pedro Nunes)
Migrantes esperan a las afueras del centro provisional de migrantes de Ceuta (CETI) (REUTERS/Pedro Nunes)

Una diputada señala a “Soros” y al “dúo imperialista-sionista”

Por su parte, Nabila Mounib, diputada y ex secretaria general del Partido Socialista Unificado, ha abordado la crisis migratoria en Ceuta en declaraciones ante los medios. Mounib ha vinculado el fenómeno migratorio con factores internos como la pobreza, el desempleo y el analfabetismo, pero también ha señalado la posible influencia de actores extranjeros. “La situación puede estallar desde dentro o desde fuera, y oímos cómo Soros financia asociaciones globales y, con solo pulsar un botón, puede provocar disturbios en cualquier país utilizando a los oprimidos y derrotados, ya sea mediante la migración o creando disturbios”, señaló la diputada.

En sus declaraciones, Mounib señaló directamente a George Soros y a sus fundaciones como potenciales responsables de impulsar movilizaciones sociales y cambios de régimen en diferentes países. También hizo referencia a Estados Unidos e Israel como posibles actores implicados en los sucesos de Ceuta, con el objetivo de influir en la política española. “Recientemente, España ha adoptado posturas humanitarias y políticas valientes en favor de la causa palestina, impidiendo que barcos con destino a Oriente Medio ataquen a palestinos y reconociendo al Estado de Palestina. No descarto que lo ocurrido haya sido un intento del dúo imperialista-sionista de presionar al gobierno de Pedro Sánchez para derrocarlo”, declaró Mounib.

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