Cómo saber si las gafas para ver el eclipse están homologadas: este es el distintivo que deben incluir

Una persona se prueba unas gafas del eclipse en la tienda del Planetario de Madrid. (REUTERS/Ana Beltran)

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Mirar el Sol durante el eclipse del 12 de agosto sin protección adecuada puede causar lesiones permanentes en la retina e incluso ceguera, porque la radiación visible, infrarroja y ultravioleta puede quemar el ojo sin dolor ni aviso previo. La comisión científica y de asesoramiento del Trio de Eclipses, el organismo habilitado por el Gobierno para dirigir las actuaciones en estos fenómenos, ha advertido de que la observación solo debe hacerse con gafas específicas que cumplan los requisitos de seguridad.

Las gafas seguras para observar el Sol deben incluir el distintivo EN ISO 12312-2:2015, llevar un marcado CE válido si se han vendido en la Unión Europea y mostrar el nombre del fabricante, instrucciones de uso y advertencias. Si solo figura la referencia ISO 12312-1, no sirven para observación solar directa, puesto que son gafas de sol comunes para uso general.

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El riesgo no se limita a mirar el Sol a simple vista. La comisión ha precisado en un informe que tampoco deben usarse filtros improvisados ni instrumentos ópticos sin protección adecuada. Advierte también que el peligro aumenta con prismáticos, cámaras fotográficas, anteojos o telescopios, porque sus lentes concentran la luz como una lupa sobre el papel.

Cómo saber si las gafas para eclipse están homologadas

La primera comprobación está en la referencia técnica. La norma internacional bajo el distintivo en EN ISO 12312-2:2015 fija las condiciones que deben cumplir las gafas diseñadas para mirar directamente al Sol. Esa norma exige que el filtro deje pasar como máximo un 0,0032 % de la luz visible y como mínimo un 0,000061 %. También obliga a bloquear de forma eficaz la radiación ultravioleta y a limitar la cantidad de radiación infrarroja que atraviesa el material. Con ello, los ojos están protegidos.

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Si el producto se vende en la Unión Europea y está homologado, el marcado CE debe ser visible, legible e imborrable. Según el Reglamento (UE) 2016/425 sobre equipos de protección individual, ese sello solo es válido si está respaldado por ensayos de laboratorio que acrediten el cumplimiento de la norma ISO. Esto garantiza que las gafas sean seguras.

Además del marcado, el etiquetado debe incluir el nombre del fabricante, instrucciones claras de conservación, advertencias sobre los peligros de mirar al Sol sin protección y, cuando proceda, fecha de caducidad. La recomendación es no usar gafas con el filtro suelto, doblado o deteriorado y consultar distribuidores o productos recomendados por planetarios, asociaciones astronómicas o entidades científicas.

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A person buys eclipse-viewing glasses in Madrid’s Planetarium store as the city counts down to the solar eclipse on August 12, in Madrid, Spain, August 9, 2026. REUTERS/Ana Beltran

Cómo saber si las gafas para eclipse son seguras

Con lo anterior no es suficiente. La comisión explica que el filtro debe presentar una transmisión uniforme en toda su superficie y no puede tener rayaduras, burbujas, manchas ni zonas más claras. Un único punto débil puede dejar pasar suficiente luz como para dañar la vista.

El montaje también forma parte de los requisitos. Las gafas deben cubrir ambos ojos al mismo tiempo, carecer de bordes afilados o materiales irritantes y sujetar bien el filtro, tanto si van montadas como unas gafas normales como si se presentan en una lámina con soporte de cartón.

Por qué se han retirado seis modelos del mercado

Las irregularidades detectadas en los seis modelos retirados no afectan, según el análisis coordinado por el Ministerio de Consumo, a materiales, superficies o monturas, ya que la campaña de vigilancia ha concluido que las gafas comercializadas muestran un elevado grado de cumplimiento en seguridad ocular y no presentan deficiencias relevantes en esos elementos.

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Los productos afectados corresponden a las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia.

El problema identificado está en la transmitancia del filtro. Las gafas retiradas tenían una transmitancia inferior a la mínima exigida, de modo que resultaban excesivamente oscuras y podían llevar al usuario a apartárselas para localizar el disco solar.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

Esa acción es la que genera el riesgo. Las autoridades consideran que, al desplazar momentáneamente la lente en busca de una visión más nítida, la persona puede exponerse de forma involuntaria a la radiación solar directa y sufrir lesiones térmicas o químicas en las células de la retina.

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La retirada ha sido acordada por las administraciones de consumo de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón. El departamento de Consumo ha coordinado la campaña junto con las comunidades autónomas para verificar que las gafas para ver el eclipse cumplen la legislación aplicable en materia de seguridad e información.