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Un propietario entra a vivir con los okupas de su casa y les planta una caravana en la puerta: “La necesidad hace la ley, era esto o varios años”

Sus inquilinos no solo se negaron a abandonar la vivienda, también habían puesto las facturas a su nombre y dejaron destrozos por valor de 42.000 euros

Sus inquilinos se negaron a abandonar la casa y él decidió plantearles una guerra de desgaste. (Imagen ilustrativa Infobae)
Sus inquilinos se negaron a abandonar la casa y él decidió plantearles una guerra de desgaste. (Imagen ilustrativa Infobae)
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Un propietario de la ciudad francesa de Bergerac, en el departamento de Dordoña, ha logrado recuperar su vivienda tras un largo conflicto con sus inquilinos, a quienes planteó una guerra de desgaste tras negarse estos a entregar la casa al finalizar el contrato de alquiler. El caso, que cuenta el periódico local Sud Ouest, incluye convivencia forzada, intervención policial, cortes de suministros y daños valorados en decenas de miles de euros.

En 2019, Jimmy Lestage -con el que ha hablado Sud Ouest- compró y renovó una vivienda en la citada Bergerac. En 2024, decidió alquilar la casa amueblada, ya que iba a mudarse durante dos años a Canadá. Cuando se acercaba la fecha de regreso, Lestage notificó por escrito a sus inquilinos, con seis meses de antelación, que necesitaba recuperar el inmueble, adelantándose al preaviso legal exigido en Francia, que es de tres meses.

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Una semana antes de la fecha fijada para la devolución de la vivienda, los inquilinos comunicaron a Lestage que no abandonarían la casa. Ya de vuelta en Francia y sin acceso a su propio domicilio, el propietario no vio otra alternativa que instalarse en la vivienda junto a los inquilinos. Durante tres días convivió con ellos, del 23 al 25 de junio. “Obviamente fue complicado, éramos siete en la casa, cada uno por su lado y sin hablarnos”, ha declarado.

Un aparatoso incendio se desató en los bajos de un edificio en el barrio de Benicalap, Valencia. El fuego se produjo poco después del desalojo de unos locales que estaban ocupados desde 2020, generando una enorme columna de humo.

Cortes de agua y luz

Al cuarto día, la policía intervino y le comunicó que no podía quedarse en la vivienda en esas circunstancias. Entonces, Lestage ejecutó un plan b: decidió colocar una caravana delante del portal de la casa y la conectó al agua y la electricidad del garaje. Allí permaneció durante diez días, dificultando el acceso de los inquilinos a la vivienda principal, convirtiéndose en un “okupa” -así se define él- para los inquiokupas de su propiedad.

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En esto, Lestage descubrió que los contratos de agua seguían a su nombre y que la factura acumulada por el consumo ascendía a 2.038 euros. Los inquilinos habían puesto el contrato de nuevo a su nombre para que fuera él quien corriera con el gasto.

Para evitar nuevas facturas, Lestage cortó la tubería justo después del contador. Los inquilinos, en respuesta, cortaron la electricidad de la caravana. Entonces, Lestage contactó con Engie, empresa francesa de energía, y solicitó que redujeran la potencia eléctrica al mínimo. Así, el contador eléctrico saltaba cada vez que se enchufaban varios electrodomésticos, lo que provocó cortes de luz continuos en la vivienda principal.

El propietario cortó el agua a los okupas para tratar de que abandonaran la casa. (Imagen ilustrativa Infobae)
El propietario cortó el agua a los okupas para tratar de que abandonaran la casa. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Todo está roto”

Tras varios días sin agua corriente y con cortes constantes de electricidad, los inquilinos comunicaron a Lestage que abandonarían la casa. El 5 de julio, el propietario recuperó las llaves de la vivienda. Al entrar, comprobó que la casa presentaba importantes destrozos: “Está hecha un desastre, cuando todo era nuevo. Hay moho por todas partes y todo está roto”. Un perito judicial ha valorado los daños en alrededor de 42.000 euros.

Lestage ha justificado a Sud Ouest que si hubiera recurrido a la vía judicial, habría podido esperar uno, dos o incluso tres años para recuperar la vivienda. Señala también que la situación le obligó a actuar así para no quedarse sin hogar junto a su hija: “Sé que mi reacción ha estado en el límite, pero para mí, la necesidad hace la ley. Esto le pasa a muchos propietarios y no pueden hacer nada. Es catastrófico”.

Actualmente, Jimmy Lestage está reparando la vivienda y ha anunciado que va a reclamar judicialmente tanto los daños sufridos como las facturas acumuladas durante la estancia de los inquilinos tras el fin del contrato.

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