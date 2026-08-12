El Real Madrid gana al Deportivo por la mínima y consigue su décimo Trofeo Teresa Herrera: 0-1

Los jugadores del Real Madrid posan con el trofeo, tras el partido del Teresa Herrera. (EFE/Cabalar)

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El Real Madrid ha sumado un nuevo trofeo a sus vitrinas tras imponerse al Deportivo de A Coruña en la edición número 81 del Trofeo Teresa Herrera, disputada en el Estadio de Riazor esta noche. El encuentro, que ha marcado el regreso de los blancos a este torneo 13 años después, se ha resuelto gracias a una brillante acción individual de Brahim Díaz que marcaba el 0-1 justo antes del descanso.

La cita, que ha cerrado la pretemporada del Deportivo y ha sido una de las últimas pruebas del Real Madrid antes del inicio liguero, se ha jugado ante 28.789 espectadores en un ambiente condicionado por protestas en la grada y con la expectación por el estreno del nuevo himno local ‘Voa’, en una año muy especial para el club gallego por su regreso a primera división y 120 aniversario.

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El partido ha presentado un ritmo propio de pretemporada y ha estado marcado por la solidez táctica de ambos conjuntos. El Deportivo, dirigido por Antonio Hidalgo, ha apostado por un once que bien podría ser el del debut en liga, mientras que José Mourinho ha ensayado distintos sistemas y variantes en el Real Madrid, aprovechando la cita para dar minutos a varios jugadores.

Minutos para todos

Deportivo y Real Madrid se han puesto de acuerdo en jugar y dejar jugar en los primeros minutos. Primero inténtalo tú, y luego ya pruebo yo. Un intercambio de posesiones que casi parecía pactado, por la imposibilidad de robar de unos y otros. Un par de intentonas de Vini ante un sólido Ximo Navarro y un remate de Endrick que Leo Román ha desviado con acierto han sido las únicas acciones aisladas que han aderezado los primeros instantes de un partido sin apenas ritmo.

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El delantero del Real Madrid Brahim Díaz (i) celebra con Vinicius Jr. su gol ante el Deportivo, durante el partido del trofeo Teresa Herrera. (EFE/Cabalar)

La clave del encuentro ha llegado en la recta final del primer tiempo. Tras un córner que el Deportivo no supo aprovechar, Andriy Lunin ha lanzado un contragolpe preciso más allá de la línea central con su brazo derecho. En tres toques, Brahim ha abierto la lata (45+1’). Ha controlado con el pecho, se ha ayudado para la carrera con su rodilla izquierda y ha batido por bajo a Leo Roman con un toque sutil con la derecha, haciendo gala de ese buen manejo que tiene con las dos piernas.

En el arranque de la segunda mitad, Antonio Hidalgo ha modificado el esquema del Deportivo al sustituir a Ede, Amatucci y Angeliño por Loureiro, Mella y Quagliata, buscando mayor dinamismo y profundidad. Loureiro ha ocupado el carril derecho y ha liberado a Luismi para desempeñarse como interior en el centro del campo, por delante de Villares y en paralelo a Soriano. Por su parte, Mourinho ha hecho lo propio introduciendo cuatro cambios: Valverde, Rüdiger, Mario Rivas y C. Espí. Este último ha anotado un gol tras un gran pase filtrado de Camavinga que ha sido anulado por fuera de juego (57’) y ha mandado un remate de cabeza rozando el travesaño tras un centro de Trent (73’).

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Posteriormente, en el conjunto gallego, Kevin Sánchez ha reemplazado a Bil Nsongo y ha aportado verticalidad al ataque, aunque no ha logrado definir en las acciones de peligro que ha protagonizado ante Lunin. Y, mientras, el entrenador merengue ha querido dar minutos a algunos canteranos más como Cestero, Ciria o Fati. Ya en el tramo final se ha mostrado un Deportivo reactivo, generando ocasiones claras como la volea de Loureiro y el cabezazo de Barcia, ambas atajadas por el portero ucraniano, mientras que el Real Madrid también ha dispuesto de oportunidades para ampliar la ventaja antes de que el encuentro concluyera.

Protestas en la grada

El contexto extradeportivo también ha influido en el desarrollo del partido. La grada de Marathon Inferior ha presentado una imagen poco habitual, con zonas vacías como resultado de la protesta impulsada por los Riazor Blues y la Federación de Peñas, que han reclamado cambios en la gestión, mostrando su descontento con la directiva. En cualquier caso, cierre descafeinado de pretemporada para el Dépor antes de que empiece lo de verdad. Por suerte o por desgracia, en el fútbol la pelota lo eclipsa todo. El balón va a seguir siendo el que siga dando o quitando razones. Y el Deportivo de A Coruña, en ese aspecto, tiene razones para ser cautelosamente optimista.

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El centrocampista del Real Madrid Brahim Díaz (c) se escapa de los jugadores del Deportivo, durante el partido del trofeo Teresa Herrera. (EFE/Cabalar)

En el césped, al margen del resultado, el choque ha dejado sensaciones positivas para ambos técnicos. El Deportivo ha demostrado capacidad competitiva y solidez ante un rival de primer nivel, mientras que el Real Madrid ha sumado confianza y ritmo de cara a su inminente debut en liga, manteniéndose invicto durante la pretemporada. El equipo blanco disputará su último amistoso ante el Schalke 04, mientras que el conjunto gallego ya piensa en el estreno oficial ante el Elche.

Ficha técnica del partido

Resultado: Deportivo de A Coruña, 0 - Real Madrid, 1 (0-1, al descanso)

Deportivo de A Coruña: Leo Román; Ximo Navarro (Comas, 60’), Noubi (Barcia, 68’), Ede (Loureiro, 46’), Angeliño (Quagliata, 46’); Luismi Cruz (Riki Rodríguez, 68’), Noé Carrillo (Villares, 22’), Amatucci (Mella, 46’), Mario Soriano (Gijselhart, 68’); Nsongo (Eddahchouri, 59’) y Aubameyang (Sánchez, 60’).

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Real Madrid: Lunin; Dumfries, Rüdiger (Alexander-Arnold, 46’), Huijsen, Carreras (L. Fati, 90’); Bernardo Silva (Ciria, 71’), Camavinga; Brahim (Rivas, 46’), Arda Güler (Valverde, 46’), Vinicius (Cestero, 71’); Endrick (Espí, 46’).

Goles: 0-1, 45+1’: Brahim Díaz.

Árbitro: Cordero Vega A. (Comité de Cantabria). Amonestó a Rüdiger (29’), Camavinga (47’) y Dumfries (82’).

Estadio: Abanca-Riazor (A Coruña).