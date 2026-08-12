Una pareja de Madrid viaja a una bodega de La Rioja para casarse durante el eclipse: “Una locura, algo excepcional”

Una pareja se coloca las alianzas en la celebración de su boda. (Ricardo Rubio/Europa Press)

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Antonio Martínez y Alejandra Lozano han elegido este miércoles, el día del primer eclipse solar total visible en España desde 1905, para contraer matrimonio por lo civil en la bodega Vinícola Real-200 Monges, en Albelda de Iregua (La Rioja). La ceremonia, que tendrá lugar una vez que el fenómeno astronómico concluya, convierte a esta pareja residente en Madrid en protagonistas de una de las bodas más singulares.

El eclipse de este 12 de agosto es el primero de carácter total que cruza la Europa continental desde 1999. La franja de totalidad atraviesa el norte y el centro de nuestro país, donde ciudades como Logroño, Zaragoza, León o Valencia llegan a ver el disco solar completamente cubierto durante poco más de un minuto. Desde La Rioja, la totalidad se produce alrededor de las 20:28 horas (hora local), con el sol a apenas ocho grados sobre el horizonte, lo que ofrece una estampa dramática y difícil de repetir. Unos 15 millones de personas en toda España se encuentran dentro de la banda de totalidad.

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Fue entonces cuando Martínez, de nacionalidad española, y Lozano, oriunda de Chile, decidieron fijar la fecha de su boda. La elección no fue improvisada. La pareja lleva cinco años vinculada a esta bodega riojana, a la que acudieron por primera vez mientras su relación daba sus primeros pasos. “Somos unos grandes enamorados de La Rioja”, han declarado ambos a Europa Press, añadiendo que “de casarnos lo haríamos aquí, y concretamente en la bodega que nos pareció un lugar mágico la primera vez que vinimos hace cinco años”.

Una pedida de mano en París con eclipse incluido

La propuesta de matrimonio tuvo lugar el 30 de enero, fecha en que la pareja se conoció. Martínez eligió París para pedirle la mano a Lozano, de noche y frente a la Torre Eiffel. El siguiente capítulo llegó el 14 de febrero, cuando el novio le reveló a su futura esposa que la boda sería el día del eclipse en Vinícola Real-200 Monges. Lozano admitió que no estaba al tanto de lo que su prometido y la responsable de enoturismo de la bodega, Sara Arambarri, habían preparado a sus espaldas. La novia califica la situación de “una locura, algo excepcional, pero de la que estoy encantada”, un sentimiento que su futuro marido comparte plenamente.

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Fernando Grande-Marlaska ha señalado que el riesgo de incendios forestales para esta jornada es extremo "en una gran parte de la Península y también en Baleares".

Para la celebración, la pareja y sus 30 invitados asistirán al eclipse ya vestidos de novios. Los asistentes llevarán, según han indicado, “colores que evoquen al eclipse, a los colores amarillos o blancos rotos”. Las festividades comenzaron hace dos días.

La relación entre los novios y Arambarri se remonta a aquel primer encuentro en la bodega, hace cinco años. La responsable de enoturismo ha seguido de cerca la historia de la pareja a lo largo de ese tiempo, a través de su participación en distintos eventos organizados por Vinícola Real-200 Monges. Fue durante una de esas visitas cuando Arambarri los llevó hasta la finca Los Frailes, aneja a la bodega.

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“Me acompañaron a la finca ‘Los Frailes’ a recoger alguna cosa, y se quedaron totalmente enamorados del lugar”, ha recordado la responsable de enoturismo. Ese rincón, que forma parte de las instalaciones de la bodega, será el escenario donde la pareja pronuncie sus votos tras el eclipse.

Música barroca bajo la sombra de la Luna

La coincidencia del enlace con el programa Eclipse Barroco-200 Monges, que Arambarri había organizado con anterioridad, dota al evento de una dimensión cultural añadida. El acto se inspira en una escena de la película Farinelli (1994), del director belga Gérard Corbiau, en la que el rey Felipe V y el célebre cantante castrato contemplan juntos un eclipse solar. En esa secuencia, el monarca toma la mano del cantante y le pide que “¡Recupere el sol!”, ante lo cual el intérprete entona el aria Alto Giove, de la ópera Polifemo del compositor Nicola Porpora.

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Para recrear ese momento, el contratenor riojano Diego Fuertes, acompañado del cuarteto de cuerda Coppelia, interpretará una selección de piezas del repertorio barroco al estilo de la película. La actuación tendrá lugar durante el propio eclipse, con el sol en su punto de máxima cobertura sobre el horizonte riojano.