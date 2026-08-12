España desmiente al ministro de Justicia marroquí tras sus reivindicaciones de Ceuta y Melilla: “La integridad territorial ni se ha tratado ni se tratará nunca con nadie”

El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, durante un discurso en Rabat en 2024. (Jalal Morchidi / EFE)

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Las declaraciones del ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, sobre Ceuta y Melilla han encontrado este miércoles una respuesta prácticamente unánime desde la ciudad autónoma: las dos ciudades son españolas y su soberanía no está sobre la mesa. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha aprovechado su visita a Ceuta para lanzar el mensaje más contundente: “Tiene que quedar muy claro, Ceuta y Melilla no son españolas, son españolísimas. A Ceuta y a Melilla no se las toca”.

Robles ha pronunciado estas palabras durante una visita a la ciudad en la que se ha reunido con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, para analizar la situación después de la entrada masiva del pasado 30 de julio. La ministra ha garantizado además que el Ejército continuará desplegado en Ceuta como elemento de “disuasión” y ha asegurado que lo ocurrido entonces “no puede volver a ocurrir”.

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“Cualquier agresión a Ceuta o a Melilla es una agresión a España entera”, ha advertido la titular de Defensa, que ha vuelto a señalar a las mafias como responsables de buena parte de la presión migratoria y ha asegurado que frente a ellas caerá “todo el peso de la ley”.

El mensaje de Robles llega apenas unas horas después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, respondiera también a las palabras de Ouahbi. Fuentes del departamento han dejado claro a ABC que “la españolidad de Ceuta y Melilla está fuera de toda duda” y han recordado que ambas ciudades “forman parte de la integridad territorial de España reconocida internacionalmente”.

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“La integridad territorial de España ni se ha tratado ni se tratará nunca con nadie”, han añadido desde Exteriores, en referencia a las afirmaciones del ministro marroquí, que aseguró en una televisión de su país que Rabat plantea “en cada reunión” con España la cuestión de la soberanía de las dos ciudades autónomas, que considera propias.

“Ceuta es España”

Juan Jesús Vivas se ha sumado a la respuesta y ha rechazado las declaraciones de Ouahbi sin rodeos. El presidente de Ceuta ha considerado que las reivindicaciones marroquíes sobre la ciudad y Melilla “no tienen ningún fundamento” y ha insistido en una idea que ha repetido varias veces durante su comparecencia: “Ceuta es España”.

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El ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, durante una entrevista (Asharq News)

Para Vivas, esa pertenencia no admite discusión y se sustenta en “la historia”, “el derecho” y, por encima de todo, en la voluntad de quienes viven en la ciudad. “Lo quieren los ceutíes. Todos los ceutíes. Recen como recen y se llamen como se llaman”, ha afirmado.

El presidente autonómico también ha tratado de rebajar cualquier sensación de inquietud entre la población después de las declaraciones del ministro marroquí. “No hay miedo, ninguno”, ha asegurado. A su juicio, el discurso de Rabat sobre Ceuta y Melilla como territorios “ocupados” no es nuevo, sino una posición que Marruecos mantiene desde hace años.

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La diferencia ahora, según Vivas, es el contexto en el que se producen estas palabras. La crisis del 30 de julio, ha defendido, ha permitido comprobar el respaldo que existe hacia Ceuta tanto dentro de la ciudad como en el resto de España. “Estamos encontrando adhesiones de todos los partidos políticos, de toda la sociedad española a título institucional, a título personal, afirmando: estamos con vosotros y Ceuta es España”, ha señalado.

Por eso, lejos de considerar que las declaraciones de Ouahbi debilitan la posición de la ciudad, Vivas cree que terminan reforzándola. “Constatan lo que siempre ha dicho Marruecos, pero a nosotros y al resto de los españoles nos fortalece”, ha apuntado.

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Ceuta pide que el 30 de julio no quede en una crisis migratoria

Juan Jesús Vivas ha reclamado que la entrada masiva de personas en la ciudad no se analice exclusivamente desde la perspectiva migratoria. A su entender, lo ocurrido debe ser considerado también como una cuestión relacionada con la integridad territorial de España. El presidente ceutí ha asegurado que se ha conseguido que el Gobierno y “todo el mundo” reconozcan lo sucedido como una “vulneración” y un “ataque a la integridad territorial de España”. A partir de ahí, considera que esa valoración debe tener consecuencias a la hora de diseñar la relación futura con Marruecos.

La ciudad autónoma no ha recuperado la normalidad como asegura el Gobierno.

Vivas ha sido prudente, sin embargo, a la hora de atribuir responsabilidades concretas a las autoridades marroquíes. Ha reconocido que no dispone de información suficiente para determinar qué papel desempeñaron en la organización o el desarrollo de la entrada masiva. Sí ha considerado “imposible” que Marruecos no supiera que se estaba preparando un movimiento de esas características. “Yo creo que es imposible que Marruecos no se hubiera enterado de lo que se estaba organizando”, ha afirmado.

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El presidente ceutí ha reclamado analizar qué necesita Ceuta y qué necesita España para impedir que una situación semejante vuelva a producirse. Su principal petición pasa por reducir la dependencia respecto a Marruecos en aquellos ámbitos que considera esenciales para la ciudad. “Nada de lo que sea vital para Ceuta dependa de Marruecos”, ha defendido, en referencia tanto al modelo económico como al funcionamiento ordinario de la frontera y a la gestión de la presión migratoria.