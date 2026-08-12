El Ayuntamiento de Madrid simplifica la vida a los inquilinos de pisos públicos: un único teléfono para resolver averías

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. A. Pérez Meca / Europa Press

Guardar

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid) prepara un cambio en la gestión cotidiana de sus nuevas promociones de vivienda pública. La entidad implantará un sistema de facility management que concentrará en una única empresa la atención integral de cada inmueble, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta ante las incidencias y simplificar el contacto de los inquilinos con los servicios de mantenimiento.

El cambio llega después del fuerte crecimiento experimentado por el parque residencial de la empresa municipal. En los últimos siete años, EMVS Madrid ha incrementado un 60% el número de viviendas públicas bajo su gestión, después de promover y construir más de 3.650 nuevos pisos. El aumento del número de edificios ha obligado a revisar el modelo utilizado hasta ahora para atender los problemas cotidianos de las promociones.

PUBLICIDAD

La principal novedad será que los vecinos dispondrán de una centralita telefónica directa para comunicar las incidencias a la empresa responsable de su resolución. De esta forma, asuntos relacionados con el mantenimiento, la limpieza o los ascensores podrán tramitarse directamente con el proveedor encargado de gestionar el inmueble.

Una sola empresa para cada edificio

Hasta ahora, distintas compañías podían coincidir en una misma promoción para prestar diferentes servicios. El nuevo sistema busca acabar con esa fragmentación y concentrar la gestión en un único proveedor. La empresa adjudicataria asumirá de forma integral las tareas necesarias para el funcionamiento del inmueble.

El contrato de facility management contempla así servicios que van desde el mantenimiento técnico y los ascensores hasta la limpieza y la jardinería. La intención de EMVS Madrid es que los inquilinos tengan un único interlocutor para comunicar los problemas y que la empresa responsable pueda coordinar directamente su solución.

PUBLICIDAD

El modelo se aplicará inicialmente en 24 nuevas promociones que la empresa municipal tiene previsto incorporar a su parque público. La implantación será progresiva y comenzará en todos los edificios que se entreguen a partir de enero de 2027.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

El objetivo: reducir los tiempos de respuesta

Para EMVS Madrid, uno de los principales beneficios del nuevo sistema será agilizar la resolución de las incidencias que surgen en el día a día. La concentración de servicios en un único proveedor permitirá reducir la carga de gestión que hasta ahora recaía sobre la propia empresa municipal para coordinar diferentes compañías.

El cambio también pretende generar un ahorro de tiempo y de recursos económicos. En lugar de intervenir directamente en la tramitación de cada problema, EMVS Madrid podrá delegar la gestión integral del inmueble en el proveedor adjudicatario y concentrar sus recursos en las labores de seguimiento y control.

PUBLICIDAD

El crecimiento del parque público explica en buena medida esta transformación. Con más de 3.650 viviendas nuevas promovidas y construidas durante los últimos siete años, la dimensión de la red residencial gestionada por la empresa municipal ha aumentado de manera significativa, haciendo necesario un modelo capaz de asumir un mayor volumen de incidencias.

EMVS Madrid será supervisora y auditora

El nuevo esquema no supone, sin embargo, que la empresa municipal deje de controlar el estado de los edificios. Su función pasará a centrarse en la supervisión y auditoría de los trabajos realizados por las compañías responsables de cada promoción.

EMVS Madrid será la encargada de comprobar que las actuaciones se ejecutan de acuerdo con los estándares de calidad establecidos y de garantizar que los servicios contratados respondan a las necesidades de las familias residentes. El proveedor tendrá la gestión directa de las incidencias, mientras que la empresa municipal mantendrá la capacidad de supervisar y evaluar el resultado.

PUBLICIDAD