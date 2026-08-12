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Secuencia del eclipse solar total de 2026: así es como la Luna tapó al Sol y dejó a oscuras a España, en imágenes

El país se ha quedado a oscuras por unos segundos

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Este miércoles, 12 de agosto, España entera ha mirado al cielo para contemplar cómo la Luna ha tapado al Sol por completo durante más de un minuto, lo que se conoce como un eclipse solar total. Prácticamente, el país entero se ha quedado a oscuras por unos segundos, un fenómeno astronómico que no ocurría en el territorio desde hacía más de 100 años, y que millones de personas han vivido con mucha emoción desde distintos puntos del país.

Inicio del eclipse, cuando la Luna ha comenzado a tapar parcialmente el Sol por la parte de abajo

Inicio del eclipse, cuando la Luna ha compenzado a tapar parcialmente el Sol por la parte de abajo. (REUTERS/Borut Zivulovic)
Inicio del eclipse, cuando la Luna ha compenzado a tapar parcialmente el Sol por la parte de abajo. (REUTERS/Borut Zivulovic)
La Luna tapa parcialmente el Sol durante un eclipse solar, visto desde A Coruña, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Miguel Vidal
La Luna tapa parcialmente el Sol durante un eclipse solar, visto desde A Coruña, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Miguel Vidal
La Luna cubre parcialmente el Sol durante un eclipse solar, visto desde Arija, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Borja Suárez
La Luna cubre parcialmente el Sol durante un eclipse solar, visto desde Arija, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Borja Suárez

La Luna comienza a tapar casi por completo al Sol y la luz se vuelve tenue

La Luna cubre parcialmente el Sol durante un eclipse solar, visto desde Arija, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Borja Suárez
La Luna cubre parcialmente el Sol durante un eclipse solar, visto desde Arija, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Borja Suárez
La Luna cubre parcialmente el Sol durante un eclipse solar, visto desde Arija, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Borja Suárez
La Luna cubre parcialmente el Sol durante un eclipse solar, visto desde Arija, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Borja Suárez
La Luna cubre parcialmente el Sol durante un eclipse solar, visto desde Arija, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Borja Suárez
La Luna cubre parcialmente el Sol durante un eclipse solar, visto desde Arija, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Borja Suárez

La luna tapa por completo al Sol y deja a oscuras al país

La Luna tapa por completo el Sol durante un eclipse solar total, visto desde Osorno, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Jon Nazca
La Luna tapa por completo el Sol durante un eclipse solar total, visto desde Osorno, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Jon Nazca
La Luna oculta por completo el Sol durante un eclipse solar total, visto desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Arcos de las Salinas, cerca de Teruel (España), el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Christian Hartmann
La Luna oculta por completo el Sol durante un eclipse solar total, visto desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Arcos de las Salinas, cerca de Teruel (España), el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Christian Hartmann
La Luna tapa por completo el Sol durante un eclipse solar, visto desde Villalba del Rey, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Ana Beltrán
La Luna tapa por completo el Sol durante un eclipse solar, visto desde Villalba del Rey, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Ana Beltrán

Después, la Luna empieza a alejarse y vuelve a dejar paso al Sol

La Luna tapa por completo el Sol durante un eclipse solar, visto desde Villalba del Rey, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Ana Beltrán
La Luna tapa por completo el Sol durante un eclipse solar, visto desde Villalba del Rey, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Ana Beltrán
La Luna tapa por completo el Sol durante un eclipse solar, visto desde Villalba del Rey, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Ana Beltrán
La Luna tapa por completo el Sol durante un eclipse solar, visto desde Villalba del Rey, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Ana Beltrán
La Luna cubre parcialmente el Sol tras un eclipse solar total, visto desde Arija, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Borja Suárez
La Luna cubre parcialmente el Sol tras un eclipse solar total, visto desde Arija, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Borja Suárez
La Luna cubre parcialmente el Sol tras un eclipse solar total, visto desde Arija, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Borja Suárez
La Luna cubre parcialmente el Sol tras un eclipse solar total, visto desde Arija, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Borja Suárez
La Luna cubre parcialmente el Sol tras un eclipse solar total, visto desde Arija, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Borja Suárez
La Luna cubre parcialmente el Sol tras un eclipse solar total, visto desde Arija, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Borja Suárez
La Luna cubre parcialmente el Sol tras un eclipse solar total, visto desde Arija, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Borja Suárez
La Luna cubre parcialmente el Sol tras un eclipse solar total, visto desde Arija, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Borja Suárez

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