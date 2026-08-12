Secuencia del eclipse solar total de 2026: así es como la Luna tapó al Sol y dejó a oscuras a España, en imágenes

Este miércoles, 12 de agosto, España entera ha mirado al cielo para contemplar cómo la Luna ha tapado al Sol por completo durante más de un minuto, lo que se conoce como un eclipse solar total . Prácticamente, el país entero se ha quedado a oscuras por unos segundos, un fenómeno astronómico que no ocurría en el territorio desde hacía más de 100 años, y que millones de personas han vivido con mucha emoción desde distintos puntos del país.

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Eclipse solar total hoy, en directo | La Luna se aleja del Sol y España recupera la luz tras unos segundos de oscuridad, en vivo España mira al cielo para contemplar un espectáculo único, eso sí, no exento de riesgo: ha de hacerse con gafas homologadas

El eclipse solar que tendrá lugar al sur de España en 2027 es el mismo que ayudó a científicos británicos a confirmar la Teoría de la Relatividad de Einstein en 1919 La repetición de los eclipses se explica con lo que Edmond Halley denominó el ciclo de Saros

El rey Federico X de Dinamarca observa el eclipse desde el telescopio del observatorio más antiguo de Europa: la Torre Redonda de Copenhague El monarca ha vuelto de sus vacaciones para reinaugurar el Observatorio Popular de la Torre Redonda tras seis meses de trabajos