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El eclipse obliga a frenar las operaciones de los medios aéreos en el incendio de Niebla: “Es una orden para toda España”

El vicepresidente de la Junta de Andalucía ha detallado el mandato recibido desde la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que condiciona la estrategia frente al fuego

Imágenes del incencio de Niebla (Huelva). (Europa Press)
Imágenes del incencio de Niebla (Huelva). (Europa Press)
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El eclipse solar total de este miércoles ha forzado la retirada anticipada de los medios aéreos desplegados contra el incendio en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva), donde el fuego ha afectado ya 28.000 hectáreas y la situación operativa sigue siendo preocupante, según ha informado la agencia de noticias Europa Press.

La Junta de Andalucía, a través de Antonio Sanz, vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha detallado que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha ordenado la paralización generalizada de vuelos aéreos para toda España a las 19.30 horas, debido al fenómeno astronómico. Sanz ha advertido que esta medida “excepcional” condiciona de forma directa la estrategia de extinción en Huelva. Con todo, también ha subrayado que los equipos terrestres “seguirán combatiendo a pie de campo”.

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El eclipse ha provocado que toda la flota aérea involucrada en la lucha contra el incendio de Niebla tuviera que cesar su operativa a las 19.30 horas. Las restricciones afectan, sobre todo, a los aviones de ala fija utilizados en las tareas de extinción, mientras la Junta intenta que algunos helicópteros y el avión de coordinación puedan seguir operando. A pesar de la retirada de los medios aéreos, los dispositivos terrestres han continuado sus labores durante todo el periodo afectado.

Varias restricciones y gestiones

Originado el pasado jueves 6 de agosto, se calcula que el fuego ha arrasado ya más de 28.000 hectáreas, una cifra que crecerá ante un incendio que está mostrando un comportamiento impredecible, incluso en contra de la dirección del viento. El vicepresidente primero ha explicado que la Junta está gestionando con las autoridades aeronáuticas alternativas que permitan minimizar el impacto de la medida. “Lo que sí está seguro que va a afectar es al ala fija, es decir, a los aviones”, ha reconocido sobre la restricción, aunque mantiene la esperanza de que AESA sea “sensible” y autorice la permanencia de “algunos medios todavía”.

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A pesar de la virulencia, las autoridades han informado de que el ritmo de crecimiento del incendio se ha ido reduciendo progresivamente día a día (gracias a los cortafuegos y retenes). Desde la Junta se han solicitado permisos para que determinados helicópteros continúen sobrevolando la “zona estricta” del incendio, al tratarse de un entorno “que ya conocen suficientemente” las tripulaciones. La petición incluye mantener el avión de coordinación, que opera “a muchos metros de altura”, funcionando como “una especie de torre de control desde el aire” y, por tanto, sin interferir en las restricciones del espacio aéreo.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias advierte sobre el riesgo de reactivaciones debido a las condiciones meteorológicas y pide máxima cautela en la interpretación de cualquier mejora

El responsable de Emergencias ha destacado la relevancia de salvaguardar la operativa aérea entre las 19.30 y las 21.30 horas, una franja que ha calificado como “muy potente” y “eficaz” para los trabajos de extinción, ya que “baja la intensidad del calor y la interactividad térmica en el terreno”. “Estamos intentando aprovecharlo al máximo y por eso lo estamos gestionando en este momento”, concluyó Sanz, al precisar que la Junta mantiene conversaciones urgentes para mitigar el efecto del eclipse y garantizar la operatividad aérea durante las horas críticas para la extinción del incendio.

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