Xavi Hernández, nuevo seleccionador de Países Bajos hasta el Mundial 2030 de España

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Xavi Hernández vuelve a los banquillos, y lo hace por la puerta grande. El técnico catalán, de 46 años, ha sido nombrado nuevo seleccionador de Países Bajos en sustitución de Ronald Koeman, según ha confirmado este miércoles la federación neerlandesa (KNVB) en sus redes sociales. El acuerdo se extiende hasta el Mundial de 2030.

“Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos. El entrenador español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030″, ha anunciado la Federación en su comunicado oficial.

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Koeman abandona el cargo tras el pobre papel de la Oranje en el pasado Mundial, y su marcha reabre una historia que ya se vivió en el Barcelona: en noviembre de 2021, Xavi tomó el relevo del propio Koeman en el banquillo azulgrana. Ahora repite el guion, esta vez en la selección.

Ronald Koeman. (Europa Press)

De vuelta a los banquillos

Xavi no dirigía a ningún equipo desde que puso fin a su etapa en el Barcelona en el verano de 2024. Desde entonces había sonado para varios proyectos europeos, pero prefirió esperar. En sus últimas apariciones públicas ya se mostraba abierto a dirigir una selección, una fórmula que le permitiría compaginar el banquillo con más tiempo en familia y seguir residiendo en Barcelona.

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El fichaje tiene, además, una lectura futbolística de fondo. El estilo de Xavi bebe directamente de la escuela de Johan Cruyff, que llevó al Barça el juego de posición desde el Ajax, y que después entrenadores como Louis van Gaal y Frank Rijkaard trasladaron al banquillo azulgrana. Xavi se formó bajo la influencia de esos técnicos, alcanzando su plenitud con Pep Guardiola.

Xavi Hernández, exentrenador del FC Barcelona. (Quique García/EFE)

De Doha al Camp Nou: la trayectoria de Xavi

Xavi arrancó su carrera como técnico en el Al-Sadd de Qatar en 2019, apenas unos meses después de retirarse como jugador. Allí construyó un equipo dominante, con una posesión media cercana al 63% y estructuras que oscilaban entre el 4-3-3 y el 4-2-3-1. En menos de tres años ganó siete títulos y llegó a encadenar 34 partidos sin perder en liga.

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Ese éxito le abrió las puertas del FC Barcelona, donde firmó en noviembre de 2021 tras la destitución del propio Koeman. “Barcelona es el club más difícil del mundo, porque tienes que jugar bien y ganar”, dijo en su presentación. Con el equipo azulgrana conquistó la Liga 2022-23 y la Supercopa de España, apostando por jóvenes como Gavi, Pedri o Lamine Yamal. Pese a los títulos, su etapa estuvo marcada por la irregularidad y una intensa presión mediática que el propio técnico reconoció públicamente: “No compensa ser entrenador del Barça”, llegó a admitir. El club decidió prescindir de él en mayo de 2024, y Hansi Flick tomó el relevo.

Su filosofía como entrenador se resume en lo que él mismo ha llamado las “cuatro P”: posicionamiento, posesión, presión y percepción. Una convicción que resume en una idea sencilla: cuanto más tiempo tiene el balón un equipo, más cerca está de la victoria. Xavi debutará como seleccionador el 24 de septiembre, en el choque de la Liga de Naciones ante Alemania, y podrá empezar desde ya a seguir de cerca a los futbolistas candidatos a su primera convocatoria.

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