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Tres millones de autónomos podrán facturar gratis con la nueva aplicación de Hacienda para Verifactu

La herramienta, que permitirá emitir facturas sin contratar un programa específico, dará cobertura a cerca del 80% de los autónomos personas físicas y a más del 60% de las pequeñas sociedades

Una mujer autónoma trabaja con su ordenador.
Una mujer autónoma trabaja con su ordenador.
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Cerca de tres millones de trabajadores autónomos podrán utilizar de forma gratuita la nueva aplicación de facturación desarrollada por la Agencia Tributaria para adaptarse al sistema Verifactu, según las estimaciones de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). La herramienta permitirá a miles de pequeños negocios cumplir con las nuevas obligaciones fiscales sin tener que asumir el coste de contratar un programa específico de facturación.

La aplicación está dirigida principalmente a autónomos personas físicas y pequeñas sociedades con un volumen de facturación bajo o medio. Se trata, según UPTA, de una parte mayoritaria del tejido empresarial español que hasta ahora podía afrontar un gasto adicional para adaptar sus sistemas a las nuevas exigencias de facturación.

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La organización calcula que la herramienta podrá dar cobertura a cerca del 80% de los autónomos personas físicas y a más del 60% de las pequeñas sociedades. Para UPTA, estas cifras convierten la iniciativa en una de las actuaciones públicas de digitalización con mayor impacto potencial entre los trabajadores por cuenta propia.

Facturas gratis y con código QR

El funcionamiento de la aplicación busca simplificar la adaptación al nuevo sistema. Los autónomos podrán emitir sus facturas electrónicas gratuitamente y cada documento generará de manera automática un registro conforme a Verifactu. Además, las facturas incorporarán un código QR que permitirá su verificación.

El sistema también pretende garantizar la integridad y trazabilidad de la información que se remita a la Administración Tributaria. UPTA ha recibido positivamente la decisión de Hacienda de poner a disposición de los autónomos una herramienta gratuita. La organización considera que puede evitar costes innecesarios a millones de pequeños negocios, aunque advierte de que el desarrollo tecnológico por sí solo no garantiza una implantación sencilla. Por ello, reclama que la puesta en marcha de la aplicación vaya acompañada de un plan específico de información, formación y asistencia.

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Su argumento es que una parte de los profesionales puede tener dificultades para adaptarse a las nuevas herramientas digitales y que las dudas deberían resolverse antes de que el sistema sea plenamente obligatorio.

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La necesidad de un programa de formación

Eduardo Abad, presidente de UPTA, reclama una mayor implicación de la Administración en este proceso. “Resulta incomprensible que la Agencia Tributaria no haya iniciado ya un programa específico de formación dirigido al colectivo. No basta con poner a disposición de los autónomos una aplicación gratuita; es imprescindible ofrecer información clara, formación práctica y asistencia técnica, especialmente para aquellos profesionales que presentan mayores dificultades para adaptarse a las herramientas digitales”.

El dirigente considera que el éxito de Verifactu dependerá en buena medida del acompañamiento que reciban los trabajadores por cuenta propia durante la transición. La organización pide que la Administración resuelva las dudas de los usuarios y facilite el proceso de adaptación.

UPTA también plantea que la digitalización de la facturación debería extenderse a otros ámbitos de la actividad económica. Abad considera que el nuevo sistema puede contribuir a combatir el fraude fiscal y la economía sumergida, pero reclama que las obligaciones sean coherentes para todos los profesionales.

“La puesta en marcha de esta herramienta supone un paso muy importante en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Sin embargo, entendemos que el sistema debe ser coherente para todos los profesionales. Aquellos colectivos que, por su régimen fiscal o por las características de su actividad, no estén obligados a utilizar un sistema de facturación como Verifactu deberían realizar obligatoriamente sus cobros y pagos por medios telemáticos. De este modo se reforzaría la trazabilidad de las operaciones y se evitarían situaciones que puedan favorecer la economía sumergida.”

Para el presidente de UPTA, la cuestión es también de igualdad entre negocios. “Si la inmensa mayoría de los trabajadores autónomos va a estar sometida a un sistema que permite un control prácticamente inmediato de su facturación, no tendría sentido que determinadas actividades profesionales quedasen al margen de mecanismos equivalentes de control”.

El reto de evitar fallos y nuevas cargas administrativas

La organización pide ahora a la Agencia Tributaria que complete todos los trabajos técnicos y organizativos necesarios antes de la implantación definitiva de la aplicación. La dimensión del colectivo al que va dirigida hace especialmente relevante, según UPTA, que el sistema funcione con estabilidad desde el primer día.

“Esperamos que la Agencia Tributaria tenga los deberes hechos cuando la aplicación entre plenamente en funcionamiento. Estamos hablando de una herramienta que podrá ser utilizada por cerca de tres millones de trabajadores autónomos y, por tanto, debe ofrecer todas las garantías de estabilidad, efectividad y eficiencia”, señala Abad.

El presidente de UPTA advierte además del riesgo de que una herramienta diseñada para facilitar el cumplimiento termine generando nuevos problemas. “No podemos permitir que un sistema llamado a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales termine generando incidencias, colapsos o nuevas cargas administrativas para quienes cumplen con sus obligaciones. Debe ser una solución para los trabajadores autónomos, nunca un problema añadido.”

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