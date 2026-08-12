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La DGT avisa a quienes cogerán el coche para ver el eclipse: “El regreso será crítico. Puede originar retenciones, especialmente en carreteras secundarias”

La Dirección General de Tráfico ha estimado que el flujo hacia la franja de totalidad disparará la movilidad entre un 30 % y un 100 % respecto a un día normal, con entre 400.000 y 1,5 millones de viajes adicionales

Un atasco en una imagen de archivo. (Europa Press)
Un atasco en una imagen de archivo. (Europa Press)
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Solo quedan unas horas para el eclipse solar y para que las carreteras que conectan la franja de la totalidad con el resto de regiones donde la ocultación no alcanzará el 100% se llenen de coches. La Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha avisado de que el evento histórico puede tensionar la red viaria por un aumento significativo del tráfico. El organismo calcula que el flujo hacia la franja de totalidad disparará la movilidad entre un 30 % y un 100 % respecto a un día normal, con entre 400.000 y 1,5 millones de viajes adicionales. El organismo sitúa ahí el principal foco de presión sobre las carreteras.

Según la DGT, la llegada a los lugares de observación puede producirse de forma relativamente escalonada, pero la vuelta puede concentrar en poco tiempo numerosos desplazamientos. Ese momento, una vez concluida la fase de totalidad, es el que Tráfico considera más delicado. “El regreso será un momento crítico que puede originar retenciones, especialmente en carreteras secundarias”, detallan en un comunicado.

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La franja desde la que podrá verse la totalidad atraviesa Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. La amplitud territorial del fenómeno explica la previsión de una incidencia elevada sobre la movilidad.

Turistas en un camping un día ante del eclipse en Arija, Burgos. (REUTERS/Borja Suarez)
Turistas en un camping un día ante del eclipse en Arija, Burgos. (REUTERS/Borja Suarez)

Qué recomienda la DGT para viajar en coche durante el eclipse

El organismo aconseja evitar desplazamientos innecesarios. Si el eclipse puede verse en buenas condiciones desde el lugar de residencia o desde un municipio próximo, es mejor no coger el coche, asegura el organismo.

Si el viaje es necesario y se va a llevar a cabo de todos modos, la recomendación es organizarlo con antelación y no dirigirse al lugar de observación a última hora. La publicación oficial añade que, siempre que sea posible, conviene usar transporte público, consultar antes el estado de las carreteras y las previsiones meteorológicas, y seguir los canales oficiales de información.

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Tráfico pide además elegir lugares autorizados o habilitados, con zonas de aparcamiento suficientes y accesos adecuados. Tráfico considera preferible evitar carreteras secundarias o puntos con capacidad limitada, más expuestos a saturarse ante una llegada masiva de vehículos.

El organismo también aconseja revisar previamente los mapas de visibilidad y conocer el emplazamiento antes del día del eclipse. Para quienes acudan a un punto de observación, recomienda informarse de las condiciones de acceso, los horarios, la disponibilidad de transporte público y los aparcamientos.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

La advertencia más tajante de la DGT se refiere a la prohibición de detener el vehículo en arcenes o en la calzada para observar el eclipse. Para contemplarlo, insiste, es necesario abandonar por completo la vía de circulación y estacionar solo en lugares habilitados.

No caer el distracciones ni imprudencias

Tráfico identifica otros riesgos asociados a la jornada: distracciones al volante al intentar mirar el fenómeno o fotografiarlo, y presencia de peatones en las inmediaciones de las carreteras próximas a los puntos de observación. A eso se suman posibles detenciones improvisadas que comprometan la seguridad vial.

Durante la conducción, el organismo recomienda no manipular teléfonos móviles, cámaras fotográficas ni otros dispositivos para tomar imágenes. También pide aumentar la distancia de seguridad, adaptar la velocidad a las condiciones de circulación, no mirar directamente al Sol ni usar gafas específicas para observar el eclipse mientras se conduce, y emplear el parasol del vehículo si hace falta para evitar deslumbramientos.

Qué hacer de regreso a casa

Para la vuelta, el organismo recomienda planificar el regreso y, si es posible, permanecer un tiempo en el lugar de observación antes de iniciar el viaje. Escalonar la salida, según Tráfico, ayudará a reducir las retenciones y a evitar una concentración excesiva de vehículos en los accesos y en las carreteras próximas.

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