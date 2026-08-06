Paredes de Nava, el pueblo que se convertirá en el epicentro del eclipse del 12 de agosto: acogerá a decenas de personas y se lanzará un globo sonda para estudiar el fenómeno

Simulacro de eclipse en Paredes de Nava. (AstroParedes)

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Un pequeño municipio palentino de menos de 2.000 habitantes se prepara para convertirse en uno de los grandes escenarios del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Paredes de Nava, en plena Tierra de Campos, será uno de los enclaves privilegiados dentro de la franja de totalidad del fenómeno, que además coincidirá con la lluvia de estrellas de las Perseidas.

La localidad no solo recibirá a aficionados a la astronomía llegados desde distintos puntos de España y del extranjero, sino que también será escenario de un experimento científico pionero: el lanzamiento de un globo sonda que ascenderá hasta la estratosfera para registrar datos del eclipse y analizar distintos parámetros de la radiación solar.

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El protagonismo local recaerá en AstroParedes, una asociación astronómica formada por “un grupo de amigos apasionados por la astronomía”, según explican en su web. El colectivo se ha convertido en uno de los principales impulsores de la divulgación astronómica en torno al eclipse y, junto al Ayuntamiento de Paredes de Nava, ha preparado un programa de actividades con talleres, charlas y encuentros divulgativos que comenzará días antes del fenómeno.

Programación de actividades en Paredes de Nava en torno al eclipse total de sol. (AstroParedes)

Un globo sonda para estudiar el eclipse desde la estratosfera

Uno de los grandes atractivos científicos de la cita será el lanzamiento de un globo sonda desde Paredes de Nava. Según recoge Efe, el municipio palentino será escenario de un experimento pionero de alcance internacional coordinado por la Federación de Asociaciones Astronómicas de España (FAAE).

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El proyecto contará con trece globos sonda distribuidos entre España y Portugal, cuyo objetivo será recopilar datos científicos y registrar desde la estratosfera el avance de la sombra de la Luna durante el eclipse. “Es un proyecto pionero a nivel europeo e internacional porque recogerá datos del Sol que nunca antes se habían obtenido con un globo sonda durante un eclipse”, ha explicado a Efe Alberto Andrés, responsable de AstroParedes.

El globo, impulsado con helio, ascenderá hasta unos 37.700 metros de altura, por encima de las nubes y del tráfico aéreo. Durante el vuelo transportará una estación científica equipada con sensores para medir parámetros atmosféricos y de radiación solar, además de una cámara GoPro, una cámara de 360 grados y sistemas de geolocalización y radiofrecuencia que permitirán seguir su trayectoria y recuperar posteriormente la carga científica.

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Grupo de amigos que compone AstroParedes. (AstroParedes)

La operación requerirá la coordinación con los servicios de control aéreo de Villanubla (Valladolid), León y Burgos para garantizar la seguridad del espacio aéreo durante el lanzamiento. Tras la finalización del eclipse, un equipo formado por miembros de AstroParedes y de la Organización Salmantina de la Astronáutica y el Espacio (OSAE) se encargará de localizar y recuperar el material.

Además, los datos obtenidos en Paredes de Nava se compararán con los recogidos en otros puntos donde el eclipse no será total, gracias a lanzamientos coordinados en España, Portugal, Sicilia (Italia) y Túnez.

Una ermita, el mirador elegido para observar el eclipse

La preparación del evento también ha incluido la búsqueda del enclave más adecuado para contemplar la totalidad del eclipse. Según Palencia en la Red, los integrantes de AstroParedes recorrieron durante meses distintos puntos del municipio, realizando fotografías, vídeos y timelapses para analizar las condiciones de cada ubicación.

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Ubicación de Paredes de Nava en referencia a la observación del eclipse en su totalidad. (AstroParedes)

Finalmente, el entorno de la ermita de Carejas fue elegido por sus accesos, los servicios disponibles y su capacidad de aparcamiento. La decisión contó posteriormente con el respaldo de la Agrupación Astronómica Palentina y fue incorporada al dispositivo de seguridad diseñado ante la previsión de llegada de visitantes durante el evento.

Así, un municipio de Tierra de Campos que comenzó mirando las estrellas por afición se prepara ahora para convertirse durante unas horas en uno de los grandes puntos astronómicos de Europa. Ciencia, divulgación y turismo se unirán en torno a un eclipse que no volverá a verse en estas condiciones desde estas tierras durante generaciones.

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