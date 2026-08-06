España
Agregar Infobae enGoogle

Paredes de Nava, el pueblo que se convertirá en el epicentro del eclipse del 12 de agosto: acogerá a decenas de personas y se lanzará un globo sonda para estudiar el fenómeno

La localidad palentina será uno de los puntos privilegiados para observar el “eclipse del siglo” y contará con un programa de actividades impulsado por AstroParedes

Simulacro de eclipse en Paredes de Nava. (AstroParedes)
Simulacro de eclipse en Paredes de Nava. (AstroParedes)
Guardar

Un pequeño municipio palentino de menos de 2.000 habitantes se prepara para convertirse en uno de los grandes escenarios del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Paredes de Nava, en plena Tierra de Campos, será uno de los enclaves privilegiados dentro de la franja de totalidad del fenómeno, que además coincidirá con la lluvia de estrellas de las Perseidas.

La localidad no solo recibirá a aficionados a la astronomía llegados desde distintos puntos de España y del extranjero, sino que también será escenario de un experimento científico pionero: el lanzamiento de un globo sonda que ascenderá hasta la estratosfera para registrar datos del eclipse y analizar distintos parámetros de la radiación solar.

PUBLICIDAD

El protagonismo local recaerá en AstroParedes, una asociación astronómica formada por “un grupo de amigos apasionados por la astronomía”, según explican en su web. El colectivo se ha convertido en uno de los principales impulsores de la divulgación astronómica en torno al eclipse y, junto al Ayuntamiento de Paredes de Nava, ha preparado un programa de actividades con talleres, charlas y encuentros divulgativos que comenzará días antes del fenómeno.

Programación de actividades en Paredes de Nava en torno al eclipse total de sol. (AstroParedes)
Programación de actividades en Paredes de Nava en torno al eclipse total de sol. (AstroParedes)

Un globo sonda para estudiar el eclipse desde la estratosfera

Uno de los grandes atractivos científicos de la cita será el lanzamiento de un globo sonda desde Paredes de Nava. Según recoge Efe, el municipio palentino será escenario de un experimento pionero de alcance internacional coordinado por la Federación de Asociaciones Astronómicas de España (FAAE).

PUBLICIDAD

El proyecto contará con trece globos sonda distribuidos entre España y Portugal, cuyo objetivo será recopilar datos científicos y registrar desde la estratosfera el avance de la sombra de la Luna durante el eclipse. “Es un proyecto pionero a nivel europeo e internacional porque recogerá datos del Sol que nunca antes se habían obtenido con un globo sonda durante un eclipse”, ha explicado a Efe Alberto Andrés, responsable de AstroParedes.

El globo, impulsado con helio, ascenderá hasta unos 37.700 metros de altura, por encima de las nubes y del tráfico aéreo. Durante el vuelo transportará una estación científica equipada con sensores para medir parámetros atmosféricos y de radiación solar, además de una cámara GoPro, una cámara de 360 grados y sistemas de geolocalización y radiofrecuencia que permitirán seguir su trayectoria y recuperar posteriormente la carga científica.

Grupo de amigos que compone AstroParedes. (AstroParedes)
Grupo de amigos que compone AstroParedes. (AstroParedes)

La operación requerirá la coordinación con los servicios de control aéreo de Villanubla (Valladolid), León y Burgos para garantizar la seguridad del espacio aéreo durante el lanzamiento. Tras la finalización del eclipse, un equipo formado por miembros de AstroParedes y de la Organización Salmantina de la Astronáutica y el Espacio (OSAE) se encargará de localizar y recuperar el material.

Además, los datos obtenidos en Paredes de Nava se compararán con los recogidos en otros puntos donde el eclipse no será total, gracias a lanzamientos coordinados en España, Portugal, Sicilia (Italia) y Túnez.

Una ermita, el mirador elegido para observar el eclipse

La preparación del evento también ha incluido la búsqueda del enclave más adecuado para contemplar la totalidad del eclipse. Según Palencia en la Red, los integrantes de AstroParedes recorrieron durante meses distintos puntos del municipio, realizando fotografías, vídeos y timelapses para analizar las condiciones de cada ubicación.

Ubicación de Paredes de Nava en referencia a la observación del eclipse en su totalidad. (AstroParedes)
Ubicación de Paredes de Nava en referencia a la observación del eclipse en su totalidad. (AstroParedes)

Finalmente, el entorno de la ermita de Carejas fue elegido por sus accesos, los servicios disponibles y su capacidad de aparcamiento. La decisión contó posteriormente con el respaldo de la Agrupación Astronómica Palentina y fue incorporada al dispositivo de seguridad diseñado ante la previsión de llegada de visitantes durante el evento.

Así, un municipio de Tierra de Campos que comenzó mirando las estrellas por afición se prepara ahora para convertirse durante unas horas en uno de los grandes puntos astronómicos de Europa. Ciencia, divulgación y turismo se unirán en torno a un eclipse que no volverá a verse en estas condiciones desde estas tierras durante generaciones.

Temas Relacionados

EclipseEclipse SolarAstronomíaEclipse solar totalPalenciaCastilla y LeónÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los mejores jamones de España en 2026 son de Castilla y León: un serrano de Segovia y un ibérico de Guijuelo

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado a conocer los quesos y jamones premiados en esta nueva edición de los Premios Alimentos de España

Los mejores jamones de España en 2026 son de Castilla y León: un serrano de Segovia y un ibérico de Guijuelo

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 8 de agosto

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer los datos diariosdel mercado energético en el país

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 8 de agosto

Ya son 36 las mujeres asesinadas por hombres en lo que va de año tras el caso en Málaga: el feminicida confesó el crimen en un diario

Este es el peor dato desde 2019, cuando a 7 de agosto ya había 42 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas

Ya son 36 las mujeres asesinadas por hombres en lo que va de año tras el caso en Málaga: el feminicida confesó el crimen en un diario

La NASA elige un pueblo de Burgos reconstruido por cuatro hermanos para retransmitir el eclipse solar del 12 de agosto

Después de explorar varias opciones en la franja de totalidad, la agencia estadounidense eligió este pueblo castellanoleonés para instalar la cámara que verán 10 millones de personas

La NASA elige un pueblo de Burgos reconstruido por cuatro hermanos para retransmitir el eclipse solar del 12 de agosto

El Gobierno amenaza a Italia con medidas “proporcionales” si no levanta el control de fronteras a viajeros procedentes de España antes del 9 de agosto

Esta reacción se produce después de que el Gobierno italiano reimplantase los controles en sus puntos de entrada desde España el 1 de agosto, tras el reciente movimiento migratorio a Ceuta

El Gobierno amenaza a Italia con medidas “proporcionales” si no levanta el control de fronteras a viajeros procedentes de España antes del 9 de agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno amenaza a Italia con medidas “proporcionales” si no levanta el control de fronteras a viajeros procedentes de España antes del 9 de agosto

El Gobierno amenaza a Italia con medidas “proporcionales” si no levanta el control de fronteras a viajeros procedentes de España antes del 9 de agosto

El PSOE denunciará a Planifica Madrid ante la Fiscalía para que investigue si hay delito de malversación o prevaricación en la compra del ático en Chamberí

La Audiencia de Madrid condena en costas al Estado por actuar de mala fe al denegar la nacionalidad a una sefardí y allanarse solo cuando la llevaron a juicio

Madrid tendrá un nuevo carril Bus-VAO en la A-2: agosto es el mes de prueba y funcionará en horarios concretos

Un hijo puso a su nombre bienes de su padre por más de 257.000 euros y la Justicia dice que no hay delito: no ve probado que actuara contra la voluntad del progenitor

ECONOMÍA

Dos trabajadores mueren cada día en España: los servicios lideran la siniestralidad y los infartos son la causa más común

Dos trabajadores mueren cada día en España: los servicios lideran la siniestralidad y los infartos son la causa más común

Viajes del Imserso 2026-2027: fechas, precios y cómo reservar ahora que desaparecen 142 ayuntamientos

Ignacio de la Calzada, abogado: “El 90% no sabe que puede reclamar esto después de un despido”

La compraventa de viviendas repunta tras cinco meses de caídas y registra su mejor junio desde 2007 con casi 60.000 operaciones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 7 de agosto

DEPORTES

Yan Diomande ficha por el Real Madrid y la historia se repite: la película de fútbol que ya adelantó la llegada del jugador costamarfileño

Yan Diomande ficha por el Real Madrid y la historia se repite: la película de fútbol que ya adelantó la llegada del jugador costamarfileño

El fichaje de Yan Diomandé evidencia la brecha económica en los equipos de LaLiga: “El Real Madrid ha gastado el 10% de sus ingresos”

Vinicius dice sí al Real Madrid: el futbolista brasileño renueva hasta 2032 con el club blanco

El giro inesperado de Rodri: del “solo quiere al Real Madrid” a dar el ‘sí’ al FC Barcelona

Después de Cucurella, Gavi se tiñe de rosa: ¿Quién falta de los campeones del mundo por cumplir su promesa?