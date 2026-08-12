Estos son los siete modelos de gafas para el eclipse solar retirados del mercado por riesgo de daño ocular irreversible

Unas gafas para el eclipse. (Europa Press)

Guardar

El eclipse total de Sol de este 12 de agosto de 2026 —el primero que atraviesa la península ibérica desde hace más de un siglo— ha desatado el interés por observar este fenómeno en toda España y, por esto, también ha provocado que las autoridades de consumo tengan que estar más pendientes que nunca. Y es que las administraciones de varias comunidades autónomas han ordenado la retirada de siete modelos de gafas solares del mercado por representar un riesgo grave de lesiones oculares para quienes los utilicen.

La advertencia llega a través de la Red de Alerta Nacional de Consumo (RANC), el sistema estatal de intercambio de información entre administraciones públicas destinado a retirar del mercado productos no alimentarios que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos. Las marcas afectadas son Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homanaje, Orro, Opticalia y, desde este miércoles, Mó —la enseña de Multiópticas—.

PUBLICIDAD

Riesgo de daño ocular irreversible

El mecanismo de riesgo que describen las autoridades es que, al ponerse estas gafas, el usuario percibe únicamente oscuridad total a través de los cristales. Esa ausencia de visión provoca la instintiva reacción de retirar brevemente las gafas para orientarse y encuadrar la posición del sol.

En ese breve instante sin protección, los ojos quedan expuestos de forma directa a la radiación solar, lo que puede generar una lesión química o térmica en las células foveales de la retina. La fóvea es la zona de mayor agudeza visual del ojo humano, y su daño puede traducirse en una pérdida permanente de visión central.

PUBLICIDAD

La orden de retirada implica, en todos los casos notificados, la prohibición de comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas en los establecimientos.

El eclipse total de sol será un momento único en la vida de quienes lo observen.

¿Quién ha retirado y por qué

Cada notificación ha partido de la autoridad de consumo de la comunidad autónoma correspondiente. La Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid fue la encargada de alertar sobre las gafas de la marca Lionstar, modelo LSP1. Castilla y León, a través de los responsables de consumo de la Junta, incluyó en la red de alerta las gafas de la marca ECP Eye Care Professional.

Galicia concentra dos de las notificaciones. El Instituto Galego de Consumo de la Xunta ordenó la retirada de las gafas de la marca Pelispan, mientras que una alerta separada del mismo organismo apunta al modelo QW-50Z1 de la marca Homanaje.

PUBLICIDAD

El Gobierno de La Rioja, a través de su Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, notificó la retirada de las gafas de la marca Orro, modelo O37-R, correspondientes al lote 2603-01, fabricado en marzo de 2026. El Gobierno de Aragón ordenó la inmovilización de las gafas de la marca Opticalia.

La última en sumarse a la lista fue Mó, la marca de Multiópticas, cuya retirada notificó la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Govern Balear. El modelo afectado es el 2508-RS003.

Multiópticas matiza el alcance de la retirada

Ante el impacto de la noticia, MO Global, distribuidora de las gafas de la marca Mó, ha emitido una aclaración. Según la empresa, la retirada no afecta a toda la línea de producto, sino únicamente al lote 326. MO Global sostiene que el resto de unidades del mismo modelo, con un grado de oscuridad superior al del lote retirado, “es seguro, cumple con la normativa y no supone un riesgo para la salud”.

PUBLICIDAD

Los consumidores que tengan en su poder alguna unidad del lote 326 pueden devolver las gafas en cualquier establecimiento de Multiópticas sin necesidad de justificante de compra.