‘Cipolle tonnate’, una receta italiana a base de atún en lata y cebolla que es ideal para un aperitivo frío este verano

Receta de 'cipolle tonnate', un aperitivo italiano ideal para el verano (Magnific)

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Si estás cansado de repetir recetas una y otra vez cuando preparas un picoteo de verano en casa, este aperitivo italiano puede ser tu solución. No solo es rápido y muy fácil de preparar, sino que además se elabora con tres ingredientes básicos y económicos que seguro que tienes en casa.

Hablamos del cipolle tonnate, un aperitivo en forma de untable que se prepara con cebolla, atún en lata y mayonesa y se consume frío, untado sobre unas sencillas rebanadas de pan tostado. Esta receta es ideal como entrante o aperitivo, pero también para preparar deliciosos bocadillos o canapés.

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Preparar este untable no puede ser más sencillo. Para suavizar su inconfundible sabor intenso, las cebollas, cortadas en juliana, se cuecen durante unos minutos en agua con sal, consiguiendo que queden suaves y tiernas sin que se deshagan. Tras escurrirlas y dejarlas enfriar, estarán listas para mezclar con una sencilla salsa de atún triturado con mayonesa y un toque de perejil. Una mezcla delicada, con textura cremosa y un sabor muy especial.

Receta de ‘cipolle tonnate’

Las cipolle tonnate consisten en cebollas rojas cocidas y mezcladas con una salsa cremosa a base de atún, mayonesa y perejil. La preparación es sencilla y se apoya en la cocción suave de la cebolla y el triturado de los ingredientes para obtener una textura cremosa y homogénea.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 30 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 20 minutos Reposo en nevera: 1 hora



Ingredientes

250 g de cebollas moradas

80 g de atún en aceite (bien escurrido)

4 cucharadas de mayonesa

Sal (al gusto)

Perejil fresco picado (al gusto)

Cómo hacer Cipolle tonnate, paso a paso

Pela y lava las cebollas. Córtalas en rodajas no muy finas para que mantengan su textura tras la cocción. Coloca las cebollas en una cacerola y cúbrelas con agua fría. Añade la hoja de laurel y una pizca de sal. Lleva a ebullición y deja cocer durante 20 minutos desde que empiece a hervir. Las cebollas deben quedar tiernas pero no deshechas. Escurre bien las cebollas y déjalas enfriar completamente. En un vaso batidor o robot de cocina, tritura el atún escurrido, la mayonesa y el perejil hasta formar una pasta cremosa. Pasa la mezcla a un bol e incorpora las cebollas cocidas y frías. Remueve con suavidad para no romperlas. Cubre el bol con film y guarda en la nevera durante al menos 1 hora antes de servir, para que los sabores se integren. Sirve frío, decorando con más perejil y, si quieres, unas alcaparras.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 4 porciones como entrante o tapa.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aprox. 160 kcal

Grasas totales: 11 g

Proteínas: 7 g

Hidratos de carbono: 9 g

Azúcares: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva hasta 2 días en nevera, en recipiente hermético. No recomendable congelar por la mayonesa.