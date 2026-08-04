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La Aemet avisa de fuertes tormentas con granizo en Cataluña y la Comunidad Valenciana mientras Canarias afronta un episodio de calor extremo

La isla más afectada es Gran Canaria, donde el mercurio ya se ha quedado al borde de los 44 grados y las mínimas no bajan de 30 grados

Una mujer bajo la lluvia. (Europa Press)
Una mujer bajo la lluvia. (Europa Press)
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El calor ha dado un respiro a casi toda España. Los termómetros han bajado en la península y Baleares, pero se han disparado en Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) registraba el lunes una máxima de 43,9 grados en La Aldea de San Nicolás de Tasarte (Gran Canaria), la más alta del país. Por detrás se quedaban San Bartolomé Tirajana (Gran Canaria) con 42,2 grados, Coín (Málaga) con 41,7 grados y Agüimes (también en Gan Canaria) con 41,2 grados. En el resto de España, el mercurio no llegó a los 40 grados.

El descenso de las temperaturas se mantendrá este martes, pero no en todo el territorio. En un comunicado, el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, detalla que se superarán los 35 grados en la depresión del Ebro, sureste de la península, valle del Guadalquivir y Mallorca. Pero el calor arreciará en Canarias. Del Campo advierte que en Gran Canaria podrían no bajar de 30 grados de mínima y superar, de nuevo, los 40 grados de máxima. En todo el archipiélago, las máximas se situarán entre 34 y 36 grados

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La jornada también estará marcada por chubascos con tormentas que podrán ser fuertes y con granizo en el nordeste de la península, sobre todo en Aragón, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana, como ocurrió durante la pasada jornada jornada.

Ocho comunidades en aviso

Ante la previsión, la Aemet ha activado los avisos amarillo (riesgo bajo) y naranja (riesgo importante) en ocho comunidades autónomas. Las alertas responden al calor en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias. Además, en Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana también se ha activado el nivel amarillo por tormentas con lluvias que pueden dejar más de 20 litros por metro cuadrado en una hora y granizo con rachas muy fuertes de viento.

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Mapa de alertas meteorológicas para este martes, 4 de agosto de 2026. (Aemet)
Mapa de alertas meteorológicas para este martes, 4 de agosto de 2026. (Aemet)

El respiro llega a su fin

El miércoles continuarán ascendiendo las temperaturas en la península. El portavoz de la Aemet adelanta que ya se superarán los 36 grados en zonas del este, del centro y del sur del territorio, al igual que en Mallorca. También anticipa nuevas tormentas en el nordeste, que pueden ser fuertes en Pirineos. Donde lo va a cambiar el escenario es en Canarias. El calor seguirá siendo intenso y la peor parte, de nuevo, se la llevará Gran Canaria, donde las mínimas no bajarán de 30 grados por la noche y las máximas podrán superar los 40 grados por el día.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

A partir del jueves, las temperaturas en el norte serán “frescas” para la época. Del Campo, indica que ciudades como Coruña, Oviedo, Burgos, Bilbao, Vitoria o Pamplona quedarán por debajo de los 25 grados. Además, se esperan fuertes lluvias y tormentas. Sin embargo, los termómetros subirán en el suroeste. “Se superarán los 36 grados en buena parte del centro y sur de la península, con 38 a 40 grados en el valle del Guadalquivir”, mariza. En Canarias también bajarán este día “algo” las temperaturas, pero se superarán todavía los 32 a 34 grados en amplias zonas y el viento alisio soplará una jornada más con fuerza.

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