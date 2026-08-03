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La Aemet advierte de peligro por tormenta y granizo en Cataluña y Aragón: hay aviso naranja en varios puntos de ambas comunidades

El organismo prevé una jornada de fuerte inestabilidad y recomienda extremar la precaución en las zonas afectadas

Imagen de una racha fuerte de viento. (Europa Press)
Imagen de una racha fuerte de viento. (Europa Press)
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Este verano está siendo uno de los más irregulares desde el punto de vista meteorológico. A lo largo de las últimas semanas se han sucedido cuatro olas de calor, intercaladas con episodios de lluvias intensas y fuertes rachas de viento.

Después de afrontar una semana de temperaturas extremas, este lunes los termómetros han descendido en buena parte del país. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido avisos por tormentas en dos comunidades autónomas: Cataluña y Aragón.

En concreto, la Aemet ha activado el nivel naranja por tormentas en varios puntos durante la tarde de este lunes. Las zonas con mayor riesgo son: el sur de Huesca, el Bajo Aragón de Teruel, la Ribera del Ebro de Zaragoza, la depresión central de Lleida y la depresión central de Tarragona.

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Según ha informado el organismo, estos fenómenos podrán ir acompañados de granizo de más de dos centímetros de diámetro y rachas muy fuertes de viento, por lo que recomienda extremar la precaución. Los avisos permanecerán activos entre las 14:00 y las 22:00 horas, dependiendo de cada zona, coincidiendo con las horas de mayor inestabilidad atmosférica.

Peligro de granizo
Mapa de riesgo por tormenta del lunes 3 de agosto. (Aemet)

El clima en otras partes de España

Más allá de este episodio, la Aemet prevé una semana marcada por un calor más moderado que el registrado durante los últimos días. Según ha explicado el portavoz del organismo, Rubén del Campo, las temperaturas seguirán siendo elevadas, aunque en la mayor parte de la Península se situarán en valores más habituales para estas fechas, lejos de los registros extremos alcanzados durante la última ola de calor.

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No obstante, el ambiente seguirá siendo muy caluroso en el área mediterránea, Baleares y Canarias. En el sureste peninsular y el archipiélago balear se volverán a registrar máximas de entre 38 y 40 grados, mientras que en Gran Canaria los termómetros podrían superar de nuevo los 40 grados. Además, el viento alisio soplará con fuerza en las islas de mayor relieve, donde el riesgo de incendios continuará siendo muy alto o extremo durante buena parte de la semana.

La inestabilidad atmosférica también será una de las protagonistas de los próximos días. Entre el lunes y el miércoles se esperan chubascos y tormentas en el norte y el este peninsular, especialmente en Aragón, Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana. Estas precipitaciones podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas intensas de viento, por lo que la Aemet recomienda seguir la evolución de los avisos meteorológicos.

De cara a la segunda mitad de la semana, aumenta la incertidumbre en la previsión. Los modelos meteorológicos apuntan a una posible bajada de las temperaturas en el norte peninsular, acompañada de lluvias persistentes en el Cantábrico y los Pirineos, mientras que el centro y el sur mantendrán un ambiente muy caluroso. Para el fin de semana no se descarta un nuevo ascenso térmico en buena parte del país, aunque la Aemet insiste en que todavía será necesario esperar a las próximas actualizaciones para confirmar esa evolución.

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