España
Agregar Infobae enGoogle

El calor intenso da un respiro a la península y Baleares pero arrecia en Canarias: la Aemet activa en nivel rojo por “peligro extraordinario” con máximas de 40ºC

Este lunes, salvo en el archipiélago canario, los termómetros se mantendrán por debajo de los 40 grados de forma generalizada

Un niño se refresca en los chorros de agua de Madrid Río, a 31 de julio de 2026. (EFE/ Rodrigo Jiménez)
Un niño se refresca en los chorros de agua de Madrid Río, a 31 de julio de 2026. (EFE/ Rodrigo Jiménez)
Guardar

Tras atravesar el segundo mes de julio más cálido de la historia -solo por detrás del de 2022- según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), agosto llega con un respiro casi generalizado y con el fin de la cuarta ola de calor del verano.

Durante el fin de semana se ha podido notar el descenso de los termómetros. Pese a que el sábado superaron los 42 grados en varios puntos del sur del la península, con una máxima de 43,2 grados en Montoro (Córdoba); el domingo, las temperaturas bajaron y, salvo excepciones en Andalucía y la Región de Murcia, se quedaron por debajo de los 41 grados en la España peninsular y Baleares. Ahora bien, en Canarias sufrieron un repunte. La temperatura más alta de al pasada jornada se registro en la Aldea de San Nicolás de Tasarte (Gran Canaria), donde el mercurio alcanzó los 44,4 grados.

PUBLICIDAD

El calor en canarias dispara los avisos

Este lunes, el escenario será similar. Salvo en el archipiélago canario, los termómetros se mantendrán por debajo de los 40 grados de forma generalizada. En las islas la realidad el calor será muy intenso. La Aemet ha activado el nivel rojo, que implica “peligro extraordinario”, en la mitad sur de Gran Canaria, donde de nuevo se podrán superar los 40 grados. En total, son seis comunidades autónomas las que se ha activado el aviso, bien sea por calor o por tormentas.

Mapa de alertas meteorológicas para este lunes, 3 de agosto de 2026. (Aemet)
Mapa de alertas meteorológicas para este lunes, 3 de agosto de 2026. (Aemet)

En Canarias, además del aviso que afecta a Gran Canaria, Tenerife está en nivel aviso naranja (peligro importante) por máximas de 37 grados, especialmente en medianías y zonas costeras. A su vez, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, permanecen en nivel amarillo (peligro bajo) por temperaturas que alcanzarán los 34 o 35 grados. Además, aviso amarillo por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en Gran Canaria y La Gomera.

PUBLICIDAD

En Andalucía, se esperan temperaturas elevadas con aviso naranja por máximas de hasta 39 grados en la provincia de Málaga, donde los vientos terrales intensificarán la sensación de calor. En Almería, se prevén máximas de 38 grados en varias zonas.

Aragón se encuentra bajo aviso naranja por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo de más de 2 centímetros y rachas muy fuertes de viento en las tres provincias. Además, hay nivel amarillo por lluvias con acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas menos intensas en diversas áreas, junto a temperaturas que podrían llegar a los 36 grados.

En Baleares, la Aemet activa el nivel amarillo por altas temperaturas en Mallorca, donde se esperan máximas de 37 grados en el norte, nordeste e interior, y de 36 grados en el levante de la isla, con especial incidencia en Manacor.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Cataluña se encuentra bajo aviso naranja por tormentas en Lleida y Tarragona, que pueden ir acompañadas de granizo de gran tamaño y vientos muy fuertes. Además, se espera nivel amarillo por lluvias de hasta 20 mm en una hora y tormentas de menor intensidad en zonas del Pirineo y la depresión central, junto a temperaturas máximas de 36 grados en Lleida y 35 grados en el Pirineo.

En la Región de Murcia, la Aemet activa el nivel amarillo por temperaturas máximas de 39 grados en la Vega del Segura, donde localmente el termómetro podría alcanzar los 40 grados.

Temas Relacionados

AemetTiempoTiempo en EspañaMeteorologíaÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reina Letizia inaugura su verano en Mallorca con un estreno de Carolina Herrera y un guiño al cine español

La reina ha reaparecido en el Atlàntida Mallorca Film Fest con un nuevo vestido de la firma venezolana y da el pistoletazo de salida a la agenda oficial de la Familia Real en Marivent

La reina Letizia inaugura su verano en Mallorca con un estreno de Carolina Herrera y un guiño al cine español

Alexandre Olmos, experto en longevidad, sobre la hinchazón después de comer: ”Que sea frecuente no significa que sea aceptable”

El doctor Olmos propone dejar a un lado los protectores gástricos y buscar la causa subyacente de la hinchazón

Alexandre Olmos, experto en longevidad, sobre la hinchazón después de comer: ”Que sea frecuente no significa que sea aceptable”

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cómo planear una escapada de última hora en verano: los trucos para viajar más barato

Comparadores, navegación privada, trenes nocturnos y alojamientos alternativos pueden ayudarte a reducir el coste de una escapada

Cómo planear una escapada de última hora en verano: los trucos para viajar más barato

Pablo Cano, optometrista: “Las pantallas son a los ojos lo que el azúcar a los dientes”

En estos casos, es importante utilizar la regla 20-20-20

Pablo Cano, optometrista: “Las pantallas son a los ojos lo que el azúcar a los dientes”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Marruecos achaca la crisis a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Marruecos achaca la crisis a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

Ceuta abre una grieta y deja al descubierto la desconfianza de la mayoría de la UE hacia las políticas migratorias de Pedro Sánchez

La apuesta migratoria de Giorgia Meloni: así funciona el ‘modelo Albania’ con el que Italia pretende controlar la inmigración irregular en la Unión Europea

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Rabat achaca la crisis de Ceuta a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

La migración irregular en Europa, con datos de Frontex y del Ministerio del Interior de España: la entrada de personas de fuera de la UE ha caído un 37% en 2026

ECONOMÍA

España necesita a Marruecos en la frontera y Marruecos a España en su economía: Madrid es el principal socio comercial de Rabat con más de 22.000 millones de euros en juego

España necesita a Marruecos en la frontera y Marruecos a España en su economía: Madrid es el principal socio comercial de Rabat con más de 22.000 millones de euros en juego

El techo de cristal del IBEX 35: los Comités de Dirección de las empresas tendrían que duplicar el número de mujeres para llegar al 40% marcado por la ley

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

Marruecos tiene salario mínimo y vacaciones pagadas, pero muchos trabajadores ni cotizan ni tienen contrato

Es oficial: el Gobierno da a las empresas tres días más para comunicar el cese de un empleado

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”

Iris Tió y las dos platas para España en el Europeo de natación artística: al ritmo de Led Zeppelin en el mixto y de TsarB en el dúo libre femenino

Jódar aterriza en el top 20 del ranking ATP: es el único tenista en conseguirlo durante su primera temporada como profesional