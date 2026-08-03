El calor intenso da un respiro a la península y Baleares pero arrecia en Canarias: la Aemet activa en nivel rojo por “peligro extraordinario” con máximas de 40ºC

Un niño se refresca en los chorros de agua de Madrid Río, a 31 de julio de 2026. (EFE/ Rodrigo Jiménez)

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Tras atravesar el segundo mes de julio más cálido de la historia -solo por detrás del de 2022- según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), agosto llega con un respiro casi generalizado y con el fin de la cuarta ola de calor del verano.

Durante el fin de semana se ha podido notar el descenso de los termómetros. Pese a que el sábado superaron los 42 grados en varios puntos del sur del la península, con una máxima de 43,2 grados en Montoro (Córdoba); el domingo, las temperaturas bajaron y, salvo excepciones en Andalucía y la Región de Murcia, se quedaron por debajo de los 41 grados en la España peninsular y Baleares. Ahora bien, en Canarias sufrieron un repunte. La temperatura más alta de al pasada jornada se registro en la Aldea de San Nicolás de Tasarte (Gran Canaria), donde el mercurio alcanzó los 44,4 grados.

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El calor en canarias dispara los avisos

Este lunes, el escenario será similar. Salvo en el archipiélago canario, los termómetros se mantendrán por debajo de los 40 grados de forma generalizada. En las islas la realidad el calor será muy intenso. La Aemet ha activado el nivel rojo, que implica “peligro extraordinario”, en la mitad sur de Gran Canaria, donde de nuevo se podrán superar los 40 grados. En total, son seis comunidades autónomas las que se ha activado el aviso, bien sea por calor o por tormentas.

Mapa de alertas meteorológicas para este lunes, 3 de agosto de 2026. (Aemet)

En Canarias, además del aviso que afecta a Gran Canaria, Tenerife está en nivel aviso naranja (peligro importante) por máximas de 37 grados, especialmente en medianías y zonas costeras. A su vez, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, permanecen en nivel amarillo (peligro bajo) por temperaturas que alcanzarán los 34 o 35 grados. Además, aviso amarillo por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en Gran Canaria y La Gomera.

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En Andalucía, se esperan temperaturas elevadas con aviso naranja por máximas de hasta 39 grados en la provincia de Málaga, donde los vientos terrales intensificarán la sensación de calor. En Almería, se prevén máximas de 38 grados en varias zonas.

Aragón se encuentra bajo aviso naranja por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo de más de 2 centímetros y rachas muy fuertes de viento en las tres provincias. Además, hay nivel amarillo por lluvias con acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas menos intensas en diversas áreas, junto a temperaturas que podrían llegar a los 36 grados.

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En Baleares, la Aemet activa el nivel amarillo por altas temperaturas en Mallorca, donde se esperan máximas de 37 grados en el norte, nordeste e interior, y de 36 grados en el levante de la isla, con especial incidencia en Manacor.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Cataluña se encuentra bajo aviso naranja por tormentas en Lleida y Tarragona, que pueden ir acompañadas de granizo de gran tamaño y vientos muy fuertes. Además, se espera nivel amarillo por lluvias de hasta 20 mm en una hora y tormentas de menor intensidad en zonas del Pirineo y la depresión central, junto a temperaturas máximas de 36 grados en Lleida y 35 grados en el Pirineo.

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En la Región de Murcia, la Aemet activa el nivel amarillo por temperaturas máximas de 39 grados en la Vega del Segura, donde localmente el termómetro podría alcanzar los 40 grados.