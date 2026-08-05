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La Aemet activa los avisos en siete comunidades autónomas por calor extremo, fuertes rachas de viento y tormentas con granizo

Los termómetros empiezan a subir en la península y Baleares tras varias jornada de tregua

Una mujer sujeta un paraguas durante una tormenta en una imagen de archivo. (Álvaro Ballesteros/Europa Press)
Una mujer sujeta un paraguas durante una tormenta en una imagen de archivo. (Álvaro Ballesteros/Europa Press)
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El calor sigue sin dar tregua a los canarios -y a los miles de turistas- que están soportando máximas que han llegado a superar los 40 grados en el archipiélago. Durante la pasada jornada, la temperatura más alta del país se registró en La Aldea de San Nicolás de Tasarte en Gran Canaria, donde el mercurio alcanzó los 42,7 grados. El calor es extremo y aún no va a remitir. Es más, tras un breve respiro, también van a subir en la península y Baleares.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, detalla que se superarán los 36 grados en zonas del este, del centro y del sur del territorio, al igual que en Mallorca. Aunque el tiempo será más estable que en días previos, de nuevo podrán formarse más tormentas en el nordeste, que serán ”localmente fuertes en los entornos de Pirineos y sistema Ibérico” y que podrían ir acompañadas de granizo.

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Siete comunidades en aviso

Con este pronóstico, la Aemet ha activado los avisos amarillo (peligro bajo) y naranja (peligro importante) en siete comunidades autónomas. En Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares y Cataluña los avisos responden únicamente al calor, con máximas de entre 34 y 36 grados. En Aragón, Zaragoza está en nivel amarillo por temperaturas máximas de 36 grados, mientras que en Teruel en nivel es naranja con lluvias que dejarán más de 30 litros de agua por metro cuadrado y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. En el norte de la Comunidad Valenciana también se ha activado el nivel amarillo por lluvias y tormentas.

Seis de las siete islas del archipiélago canario permanecerán también en nivel amarillo y naranja por fuertes rachas de viento, que pueden superar los 90 kilómetros por hora en La Gomera; temperaturas elevadas, que pueden superar los 37 grados en Gran Canaria; y mala mar.

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Mapa de alertas meteorológicas para este miércoles, 5 de agosto de 2026. (Aemet)
Mapa de alertas meteorológicas para este miércoles, 5 de agosto de 2026. (Aemet)

El calor se extiende

A partir del jueves, las temperaturas en el norte serán “frescas” para la época. Del Campo, indica que ciudades como Coruña, Oviedo, Burgos, Bilbao, Vitoria o Pamplona quedarán por debajo de los 25 grados. Además, se esperan fuertes lluvias y tormentas. Sin embargo, los termómetros subirán en el suroeste. “Se superarán los 36 grados en buena parte del centro y sur de la península, con 38 a 40 grados en el valle del Guadalquivir”, mariza. En Canarias también bajarán este día “algo” las temperaturas, pero se superarán todavía los 32 a 34 grados en amplias zonas y el viento alisio soplará una jornada más con fuerza.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

La Aemet advierte de que de cara al viernes podrían recuperarse las temperaturas en el norte de la península y algunos modelos se decantan por una subida que de cara al fin de semana se extendería al resto del territorio. Ahora bien, en otros modelos de predicción, hay incertidumbre, por lo tanto, se decantan porque las temperaturas no experimenten grandes cambios. “Haría en cualquier caso calor, pero falta por ver la intensidad de estas altas temperaturas”, explica Del Campo.

El portavoz también adelanta que el tiempo será más estable y las tormentas quedarán probablemente acotadas al entorno de los Pirineos. “En Canarias parece que hará menos calor que en jornadas previas, pero todavía superando los 32 a 34 grados en muchos puntos y los 38 grados en Gran Canaria”, avisa.

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