Así ha cambiado el trabajador autónomo en diez años: más mujeres, más extranjeros y cada vez más solo al frente del negocio

Trabajadora autónoma. (Freepik)

El perfil del trabajador autónomo en España ha evolucionado en la última década. El colectivo por cuenta propia ha crecido un 7,2% entre junio de 2016 y abril de 2026, hasta alcanzar los 3.463.806 afiliados, según un informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), elaborado a partir de estadísticas oficiales de afiliación de la Seguridad Social. Pero el cambio no se evidencia únicamente en el número total: en la actualidad hay más mujeres autónomas, más trabajadores extranjeros y más profesionales que trabajan sin empleados a su cargo.

Dentro de ese total, los autónomos persona física han aumentado de forma mucho más moderada. Han pasado de 1.984.268 en 2016 a 2.025.370 en abril de 2026, lo que supone 41.102 más y un avance del 2,1%. Esa diferencia permite acotar mejor la transformación que señala ATA: el colectivo no solo crece, sino que cambia por dentro.

PUBLICIDAD

Más mujeres autónomas

Uno de los cambios más claros está en el peso de las mujeres. En diez años, el número de autónomas ha crecido un 10,4%, con 71.746 afiliadas más. En cambio, los hombres autónomos han bajado un 2,4%, con 30.644 menos que en 2016.

El perfil del trabajador autónomo en España ha evolucionado en la última década, con un aumento de mujeres, extranjeros y pluriactividad, mientras el número total de afiliados crece hasta 3.463.806 en abril de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta evolución ha supuesto que las mujeres ganen presencia dentro del colectivo. En 2016 representaban el 34,7% de los autónomos persona física y ahora el 37,5%. Es decir, el trabajo por cuenta propia sigue siendo mayoritariamente masculino, pero la brecha se ha reducido en la última década.

PUBLICIDAD

Los extranjeros casi se duplican

El otro gran cambio se ha dado en la procedencia de los trabajadores por cuenta propia. Los autónomos extranjeros persona física casi se han duplicado en diez años. Han crecido un 93,6%, con 165.781 afiliados más, hasta alcanzar los 342.919 trabajadores.

Su peso dentro del colectivo también ha aumentado con fuerza. En 2016 representaban el 9% de los autónomos persona física. En abril de 2026 ya suponen el 17%. Para ATA, este avance refleja la mayor internacionalización del trabajo autónomo en España.

PUBLICIDAD

Cada vez más solos al frente del negocio

El informe también apunta a otro cambio relevante: hay más autónomos que trabajan solos y menos con empleados a su cargo. Los autónomos persona física sin asalariados han aumentado un 4,4% en diez años, hasta los 1.617.944. En cambio, los que tienen trabajadores contratados han caído un 6,2%, hasta los 407.426.

Pedro Sánchez anuncia ayudas de hasta 7.500 euros para la compra de coches eléctricos para autónomos y pymes

El desplome es más evidente entre quienes tenían un solo empleado. Este grupo ha pasado de 226.561 autónomos en 2016 a 206.936 en 2026, lo que supone un descenso del 8,6%. También bajan los autónomos con dos asalariados, de 92.739 a 87.774; con tres, de 45.796 a 44.323; y con cuatro, de 25.395 a 24.642, aunque en estos casos el retroceso es más moderado.

PUBLICIDAD

“Cada vez es más difícil mantener el empleo en las pequeñas empresas. Los autónomos sufren inseguridad jurídica y cargas que les hacen pensar dos veces contratar nuevo personal”, sostiene Lorenzo Amor, presidente de ATA.

Más pluriactividad

La forma de trabajar también ha cambiado. La pluriactividad, es decir, el número de personas que combinan un empleo por cuenta ajena con una actividad propia como autónomos, ha crecido un 83,4% en la última década. En 2016 había 95.067 autónomos en esta situación. En abril de 2026 son 174.380.

PUBLICIDAD

El dato no permite saber cuántos lo hacen por necesidad y cuántos por oportunidad, pero sí refleja el avance de un perfil cada vez más habitual: trabajadores que no dependen de una sola fuente de ingresos. El contexto salarial ayuda a entender este fenómeno: según el INE, el 30% de los asalariados ganó menos de 1.582,2 euros brutos mensuales en 2024, mientras que el 36,4% de la población no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos en 2025.

La agricultura ha perdido más de 31.000 autónomos en diez años

Por sectores, el trabajo autónomo de las personas físicas sigue concentrado sobre todo en los servicios, que agrupan casi el 75% del colectivo. Esta actividad ha crecido un 4,1% en la última década, hasta alcanzar los 1.505.944 autónomos. La construcción también ha ganado presencia, con 236.859 afiliados en abril de 2026, 24.471 más que en 2016, lo que supone un avance del 11,5%, según el informe de ATA.

PUBLICIDAD

No obstante, esta evolución choca de lleno con el retroceso que se ha dado en las actividades agrarias e industriales. La agricultura ha perdido 31.048 autónomos persona física en diez años, un 13,2% menos, hasta los 204.478 afiliados. Y la industria también ha bajado, con 11.066 menos y una caída del 12,4%, hasta los 78.089.