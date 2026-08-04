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Adiós a las arrugas en el lino: una influencer revela el método que usa en los viajes cuando no hay plancha

Ni calor ni tabla de planchar: la humedad es el mejor aliado para alisar el material de viaje

Un vestido colgado en el baño de la influencer y a la derecha ella mostrando el truco.
La influencer Jean Wang explica en sus redes sociales cómo dejar el lino planchado sin aparatos, sólo agua y tiempo. (Montaje Infobae)
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Unos minutos de espera y un poco de agua. Esto es todo lo que se necesita para dejar una prenda de lino sin arrugas. Aunque las camisas y vestidos se metan en la maleta recién planchados, lo más probable es que al llegar al destino deseado se hayan formado dobleces indeseadas. Esto puede suponer un problema cuando no hay plancha en la habitación del hotel. Por eso, tener un as bajo la manga siempre es útil. La influencer Jean Wang compartió su método en un reel en el que demuestra cómo dejar la ropa casi planchada durante un viaje, sin complicaciones ni herramientas complejas.

El lino, precisamente, es una fibra natural muy utilizada en verano porque tiene la capacidad de regular la temperatura corporal y permitir la transpiración de la piel. La ligereza, frescura y absorción de la humedad son algunas de sus propiedades que la distinguen del resto y, a la vez, son las responsables de su principal desventaja: se arruga con mirarla. Y es que en un viaje, no siempre tenemos todo a mano o la solución es bajar a la tienda de abajo.

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El sencillo truco para dejar el lino liso sin plancha

Wang, que ya acumula un millón y medio de seguidores en Instagram, grabó el vídeo precisamente desde un hotel, con una prenda recién sacada del equipaje y visiblemente llena de pliegues. El truco consiste en rociar agua sobre la prenda extendida en una superficie plana, alisar las arrugas con la mano y dejar que se seque sola. Según explicó la creadora, el tiempo que tarda en secarse coincide aproximadamente con el que ella dedica a maquillarse y arreglarse el pelo, por lo que, al terminar la rutina matinal, la prenda ya está lista para ponerse.

Para situaciones de emergencia, Wang propone una alternativa aún más sencilla: mojar ligeramente la palma de la mano y pasarla sobre la tela. “Me resulta más fácil así, porque ya se está secando sobre mí cuando termino de arreglarme”, explicó en el reel. Esta opción resulta útil cuando no hay ningún tipo de rociador disponible, ni siquiera en el hotel.

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Mujer de pie frente a un espejo, con cabello rubio ondulado, viste un blazer beige, camiseta blanca, pantalones anchos verde oliva y sandalias de cuero marrón.
El lino es el mejor aliado en verano ya que sus propiedades transpirables hacen que el calor no se acumule. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método se apoya en las propiedades físicas del lino. Las fibras de esta tela absorben la humedad y se relajan al mojarse, lo que permite que recuperen una posición más uniforme al secarse. A diferencia de otras telas sintéticas, el lino no requiere calor para liberar las arrugas; basta con la combinación de agua y una fuerza de apoyo que le dé forma, ya sea el peso de la propia prenda o la manual, como en este vídeo.

Wang es conocida en su comunidad por este tipo de consejos prácticos orientados a viajeras. Su perfil en Instagram combina recomendaciones de moda, contenido de viajes y trucos del día a día, con especial atención a las mujeres de talla pequeña, el público al que se dirige su marca Extra Petite. El blog, que comenzó como un proyecto personal, se convirtió con los años en una plataforma con línea propia de ropa y accesorios bajo el nombre Edited Pieces.

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