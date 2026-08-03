Qué está pasando con Diomande y por qué el Real Madrid no termina de cerrar su fichaje

El jugador marfileño Yan Diomande (Europa Press)

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El fichaje de Yan Diomande por el Real Madrid se daba por hecho desde hace semana, sin embargo, aun no se ha oficializado, ni parece haberse cerrado. ¿El motivo? Una demanda del pasado entre los antiguos representantes del futbolista y los actuales. Una situación que el club blanco desconocía y que se ha convertido en un contratiempo inesperado, cuando faltan solo tres semanas para que el equipo inicie la temporada con el partido liguero ante el Espanyol.

A un lado Max Gradel y su empresa Maxidel Management; al otro, Roc Nation, la multinacional del rapero Jay-Z. El primero presentó una demanda ante la FIFA por un supuesto incumplimiento de contrato, ya que el Real Madrid ha negociado con la segunda. Maxidel, la empresa que gestionó en su momento el traspaso del jugador desde el Leganés al Leipzig la temporada pasada, se encuentra ahora en medio de un conflicto que trasciende el ámbito privado entre compañías de representación. Este pleito afecta de forma directa la operación de transferencia que actualmente negocian el Leipzig y el Real Madrid, lo que añade una capa de incertidumbre al futuro inmediato del jugador.

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El Real Madrid no tenía conocimiento previo de este conflicto cuando inició las conversaciones para fichar al extremo marfileño. Para el club blanco, el litigio es un asunto externo y ajeno a sus gestiones, por lo que confía en que los organismos competentes le darán la razón. No obstante, mientras se resuelve la disputa, la entidad debe adaptarse a las circunstancias y aguardar las resoluciones pertinentes.

Entre las alternativas posibles, se contempla la opción de que Diomande pueda recibir una habilitación provisional para jugar, en tanto se esclarece la cuestión económica relacionada con la comisión por el traspaso. El resto de la operación, como los pagos al Leipzig, la formalización de la documentación y el nuevo contrato del futbolista, está avanzado y prácticamente listo para su ejecución.

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El jugador del RB Leipzig Yan Diomande (REUTERS/Annegret Hilse)

El papel de la FIFA resulta fundamental en este escenario. El organismo rector del fútbol mundial mantiene una regulación estricta en cuanto al funcionamiento de los agentes y empresas de representación. La FIFA busca evitar que se produzcan irregularidades, garantizando transparencia y equidad en los traspasos internacionales. En este caso, la denuncia presentada ante la FIFA ha puesto en pausa el procedimiento habitual, ya que el organismo tiene la facultad de impedir temporalmente la inscripción de un futbolista en su nuevo club a través del International Transfer Certificate (ITC) cuando existe una disputa activa sobre los derechos de representación. Esta medida puede derivar en retrasos importantes, ya que sin el ITC ningún futbolista puede ser inscrito oficialmente en una nueva liga.

Para los clubes, la claridad en la representación es crucial, ya que abonar comisiones a la parte equivocada puede derivar en sanciones económicas y deportivas. La FIFA, consciente de las repercusiones que estas disputas pueden tener en la carrera de los futbolistas, suele inclinarse por garantizar el derecho del jugador a trabajar. De esta forma, se prioriza en muchos casos que el futbolista pueda incorporarse a su nuevo club, incluso si la controversia contractual persiste. Las reclamaciones económicas derivadas de estos conflictos se abordan posteriormente, ya sea en el ámbito administrativo de la FIFA o en los tribunales ordinarios, según corresponda.

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El cambio de representantes de Diomande

El trasfondo de este conflicto reside en la gestión de la representación de Diomande. Maxidel fue la empresa responsable de su llegada al Leipzig y mantiene en sus redes sociales la importancia de ese acuerdo, mostrando imágenes del contrato firmado junto a Jean Martial Lopoh, su agente principal. El club alemán reconoce a Maxidel como interlocutor válido para cualquier negociación sobre el jugador. Sin embargo, la situación cambió cuando Diomande decidió incorporarse al grupo de representados de Roc Nation, una agencia internacional con gran presencia en el fútbol global, especialmente en Brasil, bajo la dirección de Frederico Pena. Roc Nation gestiona a figuras como Vinicius y Endrick, y ha expandido su influencia en el mercado europeo y africano.

José Mourinho ha sido anunciado por Florentino Pérez como el nuevo entrenador del Real Madrid si sale elegido como presidente el 7 de junio (@Florentino2026_)

Durante un periodo de vacaciones en Estados Unidos tras la Copa del Mundo, Diomande visitó la sede de Roc Nation en Nueva York, participó en eventos organizados por la empresa y recibió el respaldo de Michael Yormark, presidente internacional de la compañía deportiva. La relación con Roc Nation fue clave para que el Real Madrid estableciera contacto con el entorno del jugador y avanzara en las negociaciones para su fichaje.

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Qué dice el RB Leipzig

El directo deportivo del RB Leipzig, Marcel Schäfer, ha hablado sobre la situación de su todavía futbolista y su fichaje por el Real Madrid, en una entrevista con Sky Alemania. “Desde mi perspectiva, es un no rotundo. No estoy al tanto de eso. Ha habido un cambio de agentes. Nuestro punto de contacto ahora es Roc Nation, eso nos lo dejó muy claro Yan. (…) No creo que una transferencia se caiga por eso, si es que llega a haber una transferencia en primer lugar", ha afirmado.

Y añadía: “Está claro que algunos autoproclamados expertos en fichajes informaron hace unos días que el acuerdo estaba cerrado o le dieron el ‘here we go’. Simplemente no es así. Aún no hemos llegado a esa etapa”. En este momento, el Real Madrid y Diomande permanecen a la espera de una resolución que permita destrabar la situación y concretar el traspaso. El futbolista continúa en Leipzig, pendiente de los acontecimientos y de la posibilidad de sumarse a la plantilla del club blanco una vez que se aclare el conflicto entre agentes. El desenlace de esta disputa será determinante para el futuro inmediato de Diomande y para la inscripción definitiva del jugador en el conjunto madrileño.

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