Las empresas invierten en sus trabajadores cuando es más difícil despedirles: tras la reforma laboral de 2022 la formación se quintuplicó

En una oficina contemporánea, un facilitador dirige una sesión de formación grupal para varios trabajadores sentados en mesas redondas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio con 3,1 millones de ofertas de empleo publicadas en Indeed entre 2018 y 2024 revela que las empresas españolas multiplicaron por cinco la formación ofrecida en los sectores más afectados por la reforma laboral de 2022, la norma que restringió drásticamente el uso de contratos temporales. La investigación, elaborada por economistas del Indeed Hiring Lab, el WZB Berlin Social Science Center y la Universidad Complutense de Madrid (UCM), aporta evidencia directa sobre un mecanismo que los economistas llevan décadas debatiendo: las compañías forman a sus empleados cuando saben que van a quedarse.

La lógica detrás del fenómeno es financiera. Formar a un trabajador supone un coste inicial cuyo retorno solo se materializa si la relación laboral se prolonga lo suficiente. Con contratos de corta duración, ese horizonte se acorta y el incentivo desaparece. Los datos del propio estudio lo confirman: antes de la reforma, solo el 5% de las ofertas de empleo temporal en España incluían formación a cargo de la empresa, frente al 14% de las ofertas con contrato indefinido. La brecha no era nueva: se mantuvo estable durante los cuatro años previos a la norma, entre 2018 y 2021.

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España llegó a la reforma con una de las tasas de temporalidad más altas entre las economías avanzadas. Antes de 2022, uno de cada cuatro trabajadores tenía contrato temporal. Los contratos por obra y servicio —que representaban en torno al 40% de las nuevas contrataciones temporales— eran utilizados con frecuencia como sustituto del contrato indefinido, en parte por sus menores costes de despido.

Una ilustración conceptual muestra a diversos empleados conectados por líneas de conocimiento, diplomas y libros a un edificio que simboliza la empresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Real Decreto-Ley 32/2021, aprobado el 28 de diciembre de 2021 y plenamente en vigor desde el 30 de marzo de 2022, eliminó esa modalidad y sometió el resto de los contratos temporales a límites de duración más estrictos. El propio preámbulo de la norma reconocía el vínculo entre temporalidad y escasa formación: “Un modelo laboral basado en el empleo temporal desincentiva la inversión en formación por parte de empresas y trabajadores”, y fijaba la capacitación como uno de los objetivos explícitos de la legislación.

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Para medir el impacto real de esa restricción, los investigadores compararon la evolución de las ofertas de trabajo en las ocupaciones que más dependían de contratos temporales antes de la reforma con las que menos los utilizaban. Las ocupaciones del tercio superior —las más expuestas al cambio normativo— registraron una caída de 21 puntos porcentuales en contratación temporal respecto a las menos expuestas. Dos tercios de esa reducción se tradujeron en contratos indefinidos; el resto fue absorbido principalmente por los contratos fijos discontinuos, la modalidad de duración abierta con periodos de inactividad previsibles que la norma potenció para sectores como la hostelería o el turismo.

Suben las ofertas con formación tras la reforma laboral

El efecto sobre la formación fue el más llamativo del estudio. Las ofertas que incluían formación a cargo de la empresa subieron 4,3 puntos porcentuales en las ocupaciones más expuestas a la reforma, un promedio de los años 2023 y 2024. Ese incremento equivale a un aumento del 50% sobre el nivel previo a la norma en esas mismas ocupaciones. Para finales de 2024, la brecha histórica de formación entre empleos temporales e indefinidos —que había sido de 5,1 puntos porcentuales entre 2018 y 2021— había desaparecido por completo.

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Los autores descartaron que el aumento respondiera a dificultades para encontrar candidatos o a una mejora cosmética de las ofertas. Otros beneficios laborales analizados —planes de pensiones, seguros médicos privados, horarios flexibles, seguros de vida o comida subvencionada— no registraron variaciones sistemáticas tras la reforma. La formación fue el único beneficio no salarial que se modificó de forma sostenida, lo que apunta a un ajuste deliberado en las estrategias de contratación de las empresas.

Empleados trabajan en una oficina moderna, interactuando con pantallas que muestran gráficos de IA y robots colaborativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para descartar que el fenómeno formara parte de una tendencia europea más amplia, el equipo replicó el mismo análisis en Francia, Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido, con una fecha de reforma ficticia equivalente. En ninguno de esos países se detectó un patrón similar, lo que refuerza la atribución del efecto a la política laboral española.

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El análisis con efectos fijos por empresa —que compara el comportamiento de distintas ocupaciones dentro de una misma compañía— redujo el efecto estimado de 4,3 a 1,6 puntos porcentuales, aunque mantuvo la significación estadística. Esa atenuación indica que la reforma operó por dos vías: empresas ya existentes que ampliaron su oferta formativa, y un desplazamiento del peso de las contrataciones hacia compañías con mayor propensión a invertir en sus empleados.

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Los datos de la Encuesta de Población Activa europea corroboran parcialmente los resultados. Entre los trabajadores de las ocupaciones más expuestas a la reforma se registró un aumento estadísticamente significativo en la participación en formación formal, aunque de menor magnitud que el captado en las ofertas de Indeed. La formación no formal, en cambio, no mostró cambios. Los investigadores atribuyen esa diferencia a una posible sustitución: a medida que las empresas asumen más costes formativos, los trabajadores podrían reducir su propia inversión en cursos autofinanciados. Según la Encuesta de Adultos en Actividades de Aprendizaje del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a 2022, el 69% de la formación formal y el 15% de la no formal que realizaron los trabajadores españoles ese año fue costeada por ellos mismos.

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