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España marca récord con 22,4 millones de afiliados en junio y el paro baja de 2,3 millones por primera vez desde 2008, pero persiste la estacionalidad

El arranque del verano favorece la ocupación por el tirón del turismo, el comercio y los servicios; descontado ese efecto, el desempleo solo se reduce en 185 personas

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, destaca un primer semestre "histórico" para el empleo, con casi 622.000 ocupados más. (Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social)

El paro registrado bajó en junio en 28.739 personas respecto al mes anterior, hasta situarse en 2.291.982 desempleados, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Es la primera vez desde enero de 2008 que el número de personas inscritas en las oficinas públicas de empleo cae por debajo de los 2,3 millones.

La Seguridad Social también cerró junio con un nuevo máximo de afiliación. El sistema sumó 128.533 ocupados medios en el mes y alcanzó los 22.466.339 afiliados, de acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En el último año, la afiliación ha aumentado en 605.244 personas, un 2,8% más.

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El dato de junio, sin embargo, está muy condicionado por la temporada turística y el inicio del verano. Corregido el efecto del calendario y la estacionalidad, el paro registrado apenas bajó en 185 personas. En cambio, la afiliación desestacionalizada sí mostró un avance más intenso, con 92.531 ocupados más y un total de 22.208.553 afiliados.

El verano empuja el empleo, pero el paro baja menos que en otros años

Junio suele ser un mes favorable para el mercado laboral por el tirón de la hostelería, el comercio, el turismo y otros servicios vinculados al verano. Este año, la bajada del paro ha sido menor que en otros junios recientes: en junio de 2025 el desempleo descendió en 48.920 personas; en 2024, en 46.783; y en 2023, en 50.268.

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En términos interanuales, el paro registrado se ha reducido en 113.981 personas, un 4,74% menos que en junio de 2025. El descenso mantiene la tendencia de reducción del desempleo, aunque con una intensidad inferior a la de hace un año, cuando la caída interanual era del 6,06%.

La afiliación ofrece una lectura más sólida. En los seis primeros meses del año, la Seguridad Social ha ganado 621.925 afiliados medios. Además, los registros diarios se mantuvieron durante varios días por encima de los 22,5 millones de trabajadores en alta. El máximo se alcanzó el 18 de junio, con 22.566.248 afiliados.

Por sectores, el aumento mensual de afiliados se concentró en actividades muy ligadas al verano. Comercio sumó 40.208 ocupados; hostelería, 39.631; actividades administrativas y servicios auxiliares, 30.637; y actividades sanitarias y de servicios sociales, 23.134. En el lado contrario, educación perdió 59.472 afiliados por el final del curso.

El paro sube entre quienes buscan su primer empleo

La caída del desempleo se concentró casi por completo en los servicios, donde el paro bajó en 28.498 personas respecto a mayo. También descendió en industria, con 2.829 parados menos; en construcción, con 1.326 menos; y en agricultura, con una reducción de 384 personas.

El único grupo en el que aumentó el desempleo fue el colectivo sin empleo anterior, que sumó 4.298 parados más, hasta alcanzar los 226.489. Este apartado agrupa principalmente a personas que buscan su primer trabajo o que se reincorporan al mercado laboral tras un periodo sin empleo registrado.

Por sexo, el paro femenino bajó en 15.801 mujeres en junio y se situó en 1.388.309 desempleadas. No caía por debajo de 1,4 millones desde agosto de 2008. El desempleo masculino descendió en 12.938 personas, hasta los 903.673 hombres parados.

Entre los menores de 25 años, el paro bajó en 5.155 personas, un 3,13% menos que en mayo. El total de jóvenes en desempleo quedó en 159.800, la cifra más baja de la serie histórica. En el resto de edades, el descenso fue de 23.584 personas.

Por comunidades autónomas, el paro registrado bajó en 11 territorios. Las mayores caídas en términos absolutos se produjeron en Andalucía, con 11.597 parados menos; Galicia, con 3.587 menos; y Castilla y León, con 2.895 menos. En cambio, subió en seis comunidades, encabezadas por Murcia, con 739 parados más; País Vasco, con 479 más; y Baleares, con 100 más.

Un camarero recoge la terraza del restaurante en el que trabaja.
Varios empleados de un bar de la Plaza Mayor de Madrid recogen la terraza (Ricardo Rubio / Europa Press)

Más contratos, pero los temporales siguen siendo mayoría

En junio se registraron 1.649.394 contratos, 152.721 más que en el mismo mes del año anterior. De ellos, 683.861 fueron indefinidos, lo que supone el 41,46% del total. En comparación con junio de 2025, la contratación indefinida aumentó en 96.163 contratos, un 16,36%.

Dentro de los indefinidos, 266.028 fueron a tiempo completo, 158.889 a tiempo parcial y 258.899 fijos discontinuos. Esta última modalidad mantiene un peso relevante dentro de la contratación estable, especialmente en actividades con fuerte componente estacional.

Los contratos temporales siguieron siendo mayoría en el mes de junio. Se firmaron 965.578 contratos de duración determinada, el 58,54% del total. Son 56.558 más que en junio del año pasado, un incremento del 6,22%.

La afiliación de trabajadores extranjeros también marcó un nuevo máximo, con 3.446.178 afiliados medios, 86.630 más que en mayo y 350.163 más que hace un año. Representan ya el 15,3% del total de trabajadores en alta en la Seguridad Social.

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