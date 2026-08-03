El euríbor cierra julio en 2,855%, su máximo en casi dos años, y encarece hasta 1.500 euros anuales las hipotecas variables

Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 16 años para un mes de marzo y el interés se modera al 2,84%. (Europa Press)

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El euríbor a doce meses ha cerrado julio en 2,855%, su nivel más alto desde septiembre de 2024, tal y como ha confirmado este lunes el Banco de España. El indicador de referencia para la mayoría de las hipotecas variables de nuestro país rompe así la tendencia a la baja de los meses previos y acumula una subida de 0,776 puntos en el último año, lo que se traduce en hipotecas más altas para cientos de miles de familias españolas.

Además, el dato de julio supone un avance de 0,057 puntos respecto al 2,798% de junio y deja al índice a un paso del umbral psicológico del 3%. Hace doce meses, el euríbor se situaba en el 2,079%, una diferencia que ahora repercute directamente en las revisiones anuales de los préstamos hipotecarios referenciados al indicador.

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Y esta subida va a tener un impacto directo en las economías domésticas. Por ejemplo, para una hipoteca media variable a 25 años con un diferencial del euríbor más el 1%, la revisión anual implicará un encarecimiento de aproximadamente 720 euros al año, unos 60 euros mensuales adicionales. Si el préstamo asciende a 300.000 euros en las mismas condiciones, el incremento se eleva hasta rozar los 1.500 euros anuales.

Las tensiones en Ormuz y el BCE, detrás del repunte

Aunque la subida del euríbor era previsible. El recrudecimiento de las tensiones militares en torno al estrecho de Ormuz a mediados de julio disparó el precio del petróleo, que se aproximó a los 100 dólares por barril, y reavivó los temores inflacionistas en la eurozona. Un panorama que empujó al alza las expectativas sobre los tipos de interés y arrastró consigo al índice hipotecario.

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*Noticia en ampliación.