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El Benidorm Fest 2027 recibe “cerca de 900 canciones” y vuelve a abrir la puerta a un cartel de hasta 20 participantes

RTVE cierra el plazo con una avalancha de candidaturas y se prepara para seleccionar entre 16 y 20 propuestas, mientras deja abierta la puerta a un posible regreso a Eurovisión

Tony Grox y LUCYCALYS, ganadores del Benidorm Fest 2026. JOAQUÍN P. REINA / EUROPA PRESS
Tony Grox y LUCYCALYS, ganadores del Benidorm Fest 2026. JOAQUÍN P. REINA / EUROPA PRESS
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El Benidorm Fest 2027 ya está oficialmente en marcha, y lo hace con cifras que vuelven a demostrar que el festival se ha convertido en el escaparate musical más codiciado del país. RTVE ha confirmado que ha recibido “cerca de 900 canciones”, una cifra que mantiene el nivel de los últimos años y que consolida el certamen como uno de los procesos de selección más concurridos de Europa. Y sí, como ya es tradición, 350 temas llegaron en el último día, porque si algo caracteriza al Benidorm Fest es que los artistas apuran hasta el último segundo.

El proceso de recepción de candidaturas ha durado 115 días, cuatro más que el año pasado, y el volumen de propuestas se mantiene en la línea de ediciones anteriores: 870 en 2026, 969 en 2025, 825 en 2024. El interés no baja, y RTVE lo sabe.

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La cadena pública ya ha adelantado que su intención es seleccionar “las 16 mejores propuestas”, aunque el número podría ampliarse hasta 20 si el nivel musical lo justifica. No sería la primera vez: en 2026 fueron 18 los artistas que llegaron a la fase final, un punto intermedio entre el mínimo y el máximo permitido.

Además, RTVE recuerda que puede invitar directamente a artistas de reconocido prestigio, una cláusula que siempre genera especulación entre los fans del festival. ¿Habrá nombres conocidos este año? Por ahora, silencio absoluto.

Un proceso que sigue su curso: comité de selección, semifinales y premio económico

RTVE no ha revelado todavía ni los géneros predominantes ni ningún detalle sobre las canciones recibidas. El siguiente paso será la reunión del Comité de Selección, cuyos miembros tampoco se han desvelado. Ellos serán los encargados de elegir las propuestas finalistas y sus suplentes. Si el calendario se mantiene como en años anteriores, el cartel completo se anunciará en otoño, aunque las fechas exactas del festival aún no se han comunicado.

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Lo que sí está confirmado es que el Benidorm Fest 2027 mantendrá el premio económico introducido en 2026:

  • 150.000 euros para el ganador o ganadores
  • 100.000 euros para el artista
  • 50.000 euros para los autores

También se mantiene la mecánica clásica de votación:

  • 50% jurado profesional
  • 25% televoto
  • 25% jurado demoscópico

La gran incógnita: ¿habrá Eurovisión para España en 2027?

La novedad más llamativa de esta edición tiene que ver con Eurovisión. Tras la retirada de RTVE del certamen en 2026 por la presencia de Israel, el Benidorm Fest ya no garantiza automáticamente que su ganador represente a España en el festival europeo.

Melody, representante de España en Eurovisión 2025. REUTERS/Denis Balibouse
Melody, representante de España en Eurovisión 2025. REUTERS/Denis Balibouse

Aun así, RTVE se cubre las espaldas: el ganador representará a España “siempre que RTVE participe” en Eurovisión 2027.

Es decir, si España vuelve al certamen, el Benidorm Fest seguirá siendo la vía de selección. Si no, el festival será un evento independiente con su propio ganador y su propio recorrido.

Las bases lo dejan claro: el artista, los autores y las discográficas deberán comprometerse con RTVE en caso de que finalmente haya participación en Eurovisión. Mientras se resuelve al incógnita lo que sí se sabe es que el Benidorm Fest 2027 arranca fuerte: casi 900 canciones, posibilidad de un cartel ampliado, premio económico consolidado y un futuro eurovisivo aún por definir.

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