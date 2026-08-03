Filetes de calabacín rebozados, una receta facilísima para disfrutar de esta verdura de una forma diferente

Receta de filetes de calabacín rebozado (Magnific)

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El calabacín es una de las verduras más versátiles de la cocina y una de las grandes estrellas del mercado durante los meses de verano. Su sabor suave y su textura tierna hacen que esta hortaliza ligera y saludable quede genial en una gran variedad de elaboraciones, desde cremas y salteados hasta tortillas, lasañas o rellenos.

Hoy saldremos de los clásicos para preparar unos filetes de calabacín rebozados, una receta muy original para comidas y cenas que es, además, ideal para acercar el consumo de verduras a quienes no acostumbran a consumirlas. Rodajas o láminas de calabacín que mantienen su característica textura suave y tierna y que suman, además, un exterior sabroso y muy crujiente.

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En esta ocasión, optaremos por preparar el calabacín rebozado en lugar de empanado. Dos técnicas que no deben confundirse, ya que, mientras el rebozado se reduce a una capa de harina y huevo, el empanado añade un paso más con pan rallado. Si queremos aportarle un toque aún más crujiente a estos filetes vegetales, podemos empanarlos con una capa de pan rallado después de haberlos cubierto con el huevo.

Una vez listo nuestro rebozado, solo quedará freír cada filete en aceite bien caliente, con cuidado de no bajar la temperatura para evitar que los calabacines absorban grasa en exceso. Una alternativa, ideal para quienes buscan un resultado más ligero, es cocinar nuestros filetes en la freidora de aire. En ese caso, los cocinaremos a 190 °C durante 10-12 minutos, dándoles la vuelta a mitad de tiempo. Para un resultado más dorado, podemos añadir una capa de aceite en spray en ambas caras del filete.

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Listos nuestros filetes, solo quedará servirlos acompañados de una sencilla y fresca ensalada, de unas patatas fritas o bien de una salsa casera a base de mayonesa o de yogur. Una cena ligera, sencilla y con mucho sabor, capaz de solucionarnos las noches de verano.

Receta de filetes de calabacín rebozados

Para esta receta, prepararemos unas láminas de calabacín cortadas finas, pasadas por harina y huevo, y fritas hasta que quedan doradas y crujientes por fuera, manteniendo un interior jugoso.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 20 minutos



Ingredientes

2 calabacines medianos

Sal al gusto

Harina de trigo (aprox. 100 g)

2 huevos grandes

Aceite de oliva virgen extra (para freír)

Pimienta negra molida (opcional)

Cómo hacer filete de calabacín rebozado, paso a paso

Lava los calabacines y sécalos bien. Corta los calabacines en filetes de 0,5 cm de grosor, a lo largo. Espolvorea los filetes con sal y, si quieres, un poco de pimienta. Deja reposar 5 minutos para que suelten algo de agua. Seca los filetes con papel de cocina. Prepara dos platos: uno con harina y otro con los huevos batidos. Pasa cada filete primero por harina (sacude el exceso) y después por huevo batido. Calienta abundante aceite de oliva en una sartén a fuego medio-alto. Fríe los filetes por tandas, sin amontonar, hasta que estén dorados (2-3 minutos por lado). Retira los filetes y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Sirve calientes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 personas como entrante o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 180 kcal

Proteínas: 4 g

Grasas: 12 g

Hidratos de carbono: 14 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los filetes en un recipiente hermético en la nevera hasta 2 días. Para recuperar el crujiente, recalienta en sartén o en horno a 180 °C durante 5 minutos.

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