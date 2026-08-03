España Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Las encrucijadas del Mourinho con el Real Madrid antes de empezar LaLiga: la titularidad en el lateral, una delantera pidiendo hueco o el escaso tiempo con los mundialistas

El técnico portugués sigue preparando el inicio de temporada en el club blanco y perfilando los últimos flecos antes del duelo ante el Espanyol

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)
El entrenador del Real Madrid, José Mourinho (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)
Guardar

El Real Madrid ha iniciado la pretemporada con varios interrogantes rondando la mente de José Mourinho. A falta de tres semanas para que la temporada dé el pistoletazo de salida, todavía faltan algunos flecos por pulir. La titularidad en el lateral derecho, por la que luchan Dumfries y Trent, es una de ellas. Otra es la delantera con Endrick y Carlos Espí buscando un hueco. Pero la mayor preocupación para el entrenador luso es la falta de minutos de los jugadores mundialistas, ya que muchos de ellos todavía no se han incorporado al equipo mientras el primer duelo liguero ante el Espanyol ya asoma en el horizonte.

La salida de Dani Carvajal y la temporada en entredicho de Trent Alexander-Arnold llevaron al club blanco a buscar un nuevo jugador para el lateral derecho: Denzel Dumfries. Durante el duelo ante la Fiorentina, Mourinho optó por situar a los dos en el carril derecho: el inglés de lateral y el neerlandés como extremo. Fue necesidad, no una estrategia aplicable, dada la ausencia de los internacionales. La lucha, sin embargo, está servida. Los dos jugadores tienen tres semanas para intentar convencer al técnico portugués y ganarse la titularidad. Aunque no es la única posición con interrogantes.

PUBLICIDAD

La delantera se presenta como otro quebradero de cabeza para Mourinho. Endrick regresaba a las filas blancas después de medio año cedido en el Olympique de Lyon. En la liga francesa se curtió, mostró su mejor nivel con el objetivo de regresar al Real Madrid y ganarse un hueco en el equipo. Parecía que la situación se ponía de cara para el joven brasileño con la salida de Gonzalo al Fulham del Arbeloa, pero ha habido un giro de guion: el fichaje relámpago de Carlos Espí. La rendija que se dibujaba para que Endrick luchara por la titularidad con el francés se esfumaba de un golpazo.

El jugador Carlos Espí (Europa Press)
El jugador Carlos Espí (Europa Press)

El portugués quería un delantero corpulento, al más puro estilo Adebayor; un perfil en el que Endrick no encaja. El club blanco pagó 25 millones por la cláusula del ariete valenciano al Levante para satisfacer la petición del técnico. El brasileño, que esperaba que esta fuera su temporada, podría volver a verse condenado al ostracismo. Se ve fuera de los planes de Mourinho, una sensación que ya experimentó con Xabi Alonso y que terminó con su salida al club francés. Ni siquiera una posible reinvención para el extremo derecho parece tener ya cabida con la inminente llegada de Diomande, Brahim reclamando minutos y el regreso de Rodrygo.

PUBLICIDAD

El escaso tiempo de trabajo de los mundialistas

El tercer problema que se presenta para el portugués es el escaso tiempo de preparación que tendrán los internacionales antes de comenzar la temporada. Vinicius, Brahim, Bernardo Silva, Tchouaméni, Mbappé, Konaté, Bellingham y Cucurella todavía no se han sumado al grupo. Una situación que preocupa y mucho a Mourinho, como ya confirmó tras el partido amistoso ante la Fiorentina. “De los siete disponibles que tenemos, dos han entrenado tres días. Y luego Carlos, que está al despertar de un sueño todavía. Nos ha dado una ayuda y ha conocido un poco lo que es el Real Madrid. Me preocupa no tener a los otros con tres semanas de preparación. El lunes llegan Vini, Brahim y Bernardo. Los siguientes tendrán ya más minutos”, aseguró el técnico.

José Mourinho ha sido anunciado por Florentino Pérez como el nuevo entrenador del Real Madrid si sale elegido como presidente el 7 de junio (@Florentino2026_)

Tchouaméni, Mbappé, Konaté, Bellingham y Cucurella son su gran preocupación. Cinco jugadores clave que contarán con menos tiempo de preparación. Una situación que no le hace gracia al portugués, que aspiraba a entrenar con todo el equipo, al menos, tres semanas, para afrontar el duelo ante el Espanyol con algo más de garantías. No podrá ser. Deberá encarar el inicio de LaLiga con menos tiempo del que le gustaría.

Temas Relacionados

Real MadridJosé MourinhoFútbolFútbol EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

El club vallecano ha elegido El Plantío, el estadio del Burgos CF, como alternativa a su campo si finalmente no pueden iniciar la temporada en Vallecas

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”

El ingeniero jefe de Honda Racing, Shintaro Orihara, ha asegurado: “Trabajar con él supone una gran ventaja”

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”

Iris Tió y las dos platas para España en el Europeo de natación artística: al ritmo de Led Zeppelin en el mixto y de TsarB en el dúo libre femenino

España estrenaba el medallero en la prueba mixta con Dennis González e Iris Tió, y tan solo una hora después sumaba la segunda plata en el dúo libre femenino con Lilou Lluis y de nuevo Tió

Iris Tió y las dos platas para España en el Europeo de natación artística: al ritmo de Led Zeppelin en el mixto y de TsarB en el dúo libre femenino

Jódar aterriza en el top 20 del ranking ATP: es el único tenista en conseguirlo durante su primera temporada como profesional

El tenista español consiguió este hito tras vencer en los cuartos de final de Washington a Lorenzo Musetti

Jódar aterriza en el top 20 del ranking ATP: es el único tenista en conseguirlo durante su primera temporada como profesional

El gesto de Cucurella con un cartero de Horsham: el lateral le dejó coger su medalla de campeón del mundo

El lateral, que se encuentra en plena mudanza a Madrid tras su fichaje por el club blanco, cumplió el sueño de un cartero

El gesto de Cucurella con un cartero de Horsham: el lateral le dejó coger su medalla de campeón del mundo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Marruecos achaca la crisis a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Marruecos achaca la crisis a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

Ceuta abre una grieta y deja al descubierto la desconfianza de la mayoría de la UE hacia las políticas migratorias de Pedro Sánchez

La apuesta migratoria de Giorgia Meloni: así funciona el ‘modelo Albania’ con el que Italia pretende controlar la inmigración irregular en la Unión Europea

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Rabat achaca la crisis de Ceuta a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

La migración irregular en Europa, con datos de Frontex y del Ministerio del Interior de España: la entrada de personas de fuera de la UE ha caído un 37% en 2026

ECONOMÍA

España necesita a Marruecos en la frontera y Marruecos a España en su economía: Madrid es el principal socio comercial de Rabat con más de 22.000 millones de euros en juego

España necesita a Marruecos en la frontera y Marruecos a España en su economía: Madrid es el principal socio comercial de Rabat con más de 22.000 millones de euros en juego

El techo de cristal del IBEX 35: los Comités de Dirección de las empresas tendrían que duplicar el número de mujeres para llegar al 40% marcado por la ley

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

Marruecos tiene salario mínimo y vacaciones pagadas, pero muchos trabajadores ni cotizan ni tienen contrato

Es oficial: el Gobierno da a las empresas tres días más para comunicar el cese de un empleado

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”

Iris Tió y las dos platas para España en el Europeo de natación artística: al ritmo de Led Zeppelin en el mixto y de TsarB en el dúo libre femenino

Jódar aterriza en el top 20 del ranking ATP: es el único tenista en conseguirlo durante su primera temporada como profesional