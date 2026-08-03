Las encrucijadas del Mourinho con el Real Madrid antes de empezar LaLiga: la titularidad en el lateral, una delantera pidiendo hueco o el escaso tiempo con los mundialistas

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

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El Real Madrid ha iniciado la pretemporada con varios interrogantes rondando la mente de José Mourinho. A falta de tres semanas para que la temporada dé el pistoletazo de salida, todavía faltan algunos flecos por pulir. La titularidad en el lateral derecho, por la que luchan Dumfries y Trent, es una de ellas. Otra es la delantera con Endrick y Carlos Espí buscando un hueco. Pero la mayor preocupación para el entrenador luso es la falta de minutos de los jugadores mundialistas, ya que muchos de ellos todavía no se han incorporado al equipo mientras el primer duelo liguero ante el Espanyol ya asoma en el horizonte.

La salida de Dani Carvajal y la temporada en entredicho de Trent Alexander-Arnold llevaron al club blanco a buscar un nuevo jugador para el lateral derecho: Denzel Dumfries. Durante el duelo ante la Fiorentina, Mourinho optó por situar a los dos en el carril derecho: el inglés de lateral y el neerlandés como extremo. Fue necesidad, no una estrategia aplicable, dada la ausencia de los internacionales. La lucha, sin embargo, está servida. Los dos jugadores tienen tres semanas para intentar convencer al técnico portugués y ganarse la titularidad. Aunque no es la única posición con interrogantes.

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La delantera se presenta como otro quebradero de cabeza para Mourinho. Endrick regresaba a las filas blancas después de medio año cedido en el Olympique de Lyon. En la liga francesa se curtió, mostró su mejor nivel con el objetivo de regresar al Real Madrid y ganarse un hueco en el equipo. Parecía que la situación se ponía de cara para el joven brasileño con la salida de Gonzalo al Fulham del Arbeloa, pero ha habido un giro de guion: el fichaje relámpago de Carlos Espí. La rendija que se dibujaba para que Endrick luchara por la titularidad con el francés se esfumaba de un golpazo.

El jugador Carlos Espí (Europa Press)

El portugués quería un delantero corpulento, al más puro estilo Adebayor; un perfil en el que Endrick no encaja. El club blanco pagó 25 millones por la cláusula del ariete valenciano al Levante para satisfacer la petición del técnico. El brasileño, que esperaba que esta fuera su temporada, podría volver a verse condenado al ostracismo. Se ve fuera de los planes de Mourinho, una sensación que ya experimentó con Xabi Alonso y que terminó con su salida al club francés. Ni siquiera una posible reinvención para el extremo derecho parece tener ya cabida con la inminente llegada de Diomande, Brahim reclamando minutos y el regreso de Rodrygo.

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El escaso tiempo de trabajo de los mundialistas

El tercer problema que se presenta para el portugués es el escaso tiempo de preparación que tendrán los internacionales antes de comenzar la temporada. Vinicius, Brahim, Bernardo Silva, Tchouaméni, Mbappé, Konaté, Bellingham y Cucurella todavía no se han sumado al grupo. Una situación que preocupa y mucho a Mourinho, como ya confirmó tras el partido amistoso ante la Fiorentina. “De los siete disponibles que tenemos, dos han entrenado tres días. Y luego Carlos, que está al despertar de un sueño todavía. Nos ha dado una ayuda y ha conocido un poco lo que es el Real Madrid. Me preocupa no tener a los otros con tres semanas de preparación. El lunes llegan Vini, Brahim y Bernardo. Los siguientes tendrán ya más minutos”, aseguró el técnico.

José Mourinho ha sido anunciado por Florentino Pérez como el nuevo entrenador del Real Madrid si sale elegido como presidente el 7 de junio (@Florentino2026_)

Tchouaméni, Mbappé, Konaté, Bellingham y Cucurella son su gran preocupación. Cinco jugadores clave que contarán con menos tiempo de preparación. Una situación que no le hace gracia al portugués, que aspiraba a entrenar con todo el equipo, al menos, tres semanas, para afrontar el duelo ante el Espanyol con algo más de garantías. No podrá ser. Deberá encarar el inicio de LaLiga con menos tiempo del que le gustaría.

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