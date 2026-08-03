España
Agregar Infobae enGoogle

España ante la cumbre de la UE: Albares denuncia la coordinación de la “internacional reaccionaria” y alaba la actuación de Marruecos

El ministro de Exteriores insiste en que que Rabat ha cooperado “desde el primer momento” y pone el foco en “una actividad muy inusual en redes”

Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades.
Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades.
Guardar

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ya está preparado el terreno para la reunión con sus homólogos de la Unión Europea tras la crisis de Ceuta. En una entrevista en TVE, ha asegurado que va a “exigir” solidaridad a los 27 tras la oleada de críticas por la gestión migratoria del Ejecutivo que han llegado, especialmente, desde el Gobierno italiano de Giorgia Meloni y el finlandés de Petteri Orpo. “Vamos a exigir solidaridad a todos los Estados de la UE porque España es a día de hoy la ruta mediterránea con el menor número de entradas irregulares, a pesar de este hecho que ha ocurrido en Ceuta”, ha aseverado.

El ministro no ha perdido la oportunidad de lanzar un dardo a Meloni: “Quiero poner en valor el trabajo de la Policía, la Guardia Civil, también del Ejército Español, que ha permitido este resultado [positivo]. Ya les gustaría, a un país como Italia, que es el que tiene el mayor número de entradas irregulares en Europa, el doble que España, que se ha visto absolutamente inundado y sigue estando inundado por emigrantes irregulares, hasta el punto de que en muchas ocasiones hemos tenido que coger el resto de países europeos”.

PUBLICIDAD

Albares defiende la actuación de Marruecos

Albares también ha insistido en que Marruecos ha colaborado para resolver la crisis “desde el primer momento”. “Ofreció su colaboración para intentar impedir el flujo de personas y para que retornaran inmediatamente como está ocurriendo”, ha afirmado. Es más, ha apuntado que desde Rabat informaron de una actividad “inusual” a través de las redes sociales.

“Habrá que analizar cómo ha podido suceder, pero está claro que hubo una actividad muy inusual en redes que se basaba en un hecho objetivo: una sentencia del Tribunal Supremo que modifica el régimen de devoluciones en concreto en la ciudad de Ceuta”, ha explicado. En este sentido, ha dejado caer que “la internacional reaccionaria salió de manera coordinada, antes incluso de que tanto nosotros como Marruecos pudiéramos comprender qué estaba ocurriendo”. Albares pone el foco en que “con mucha rapidez” salió a amplificar lo que estaba ocurriendo y también a “difundir mentiras y falsas noticias sobre la integridad del espacio Schengen, sobre la actuación de España”.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresando su preocupación por la crisis migratoria en Ceuta y solicitando una reunión de urgencia de los ministros de Interior de la UE.

Respecto a las cifras, que durante estas últimas jornadas oscilan entre los 50.000 y 70.000 retornados, ha señalado que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores no se gestionan puesto que se encarta el Ministerio de Interior. Sin embargo, sí indica que “la inmensa mayoría de aquellos que han entrado ya han retornado a Marruecos”. A este respecto, ha asegurado que “hasta el último va a retornar y además es la voluntad también de Marruecos”.

Temas Relacionados

CeutaMigraciónInmigración EspañaGobierno de EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El emotivo recuerdo del abogado de la familia de Edwin Arrieta cuando se cumplen tres años del crimen de Daniel Sancho

Juango Ospina, representante legal de los familiares del cirujano colombiano, comparte un mensaje en memoria de la víctima y reconoce que el caso marcó su vida “en lo profesional y en lo personal”

El emotivo recuerdo del abogado de la familia de Edwin Arrieta cuando se cumplen tres años del crimen de Daniel Sancho

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Mientras Ceuta intenta volver progresivamente a la normalidad, desde Rabat creen que la crisis se ha gestado por una combinación de la actuación de las redes de trata de personas, a la desinformación y a los malentendidos en torno a una sentencia del Tribunal Supremo

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Precio del oro en España hoy lunes 3 de agosto: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Precio del oro en España hoy lunes 3 de agosto: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

El Ibex marca máximos históricos y se acerca a los 20.000 puntos mientras el precio del petróleo cae casi un 5% ante las nuevas conversaciones con Irán

La Bolsa de Madrid abrió con una ganancia del 0,68% y durante la primera media hora llegó a avanzar más de un 0,9%

El Ibex marca máximos históricos y se acerca a los 20.000 puntos mientras el precio del petróleo cae casi un 5% ante las nuevas conversaciones con Irán

El sencillo truco para ver el eclipse del 12 de agosto con sólo dos cartulinas y que es seguro para tus ojos

España se prepara para un eclipse solar total tras más de un siglo, con autoridades alertando sobre la importancia de la protección visual, por eso este remedio casero te permitirá disfrutar del evento sin daño ocular

El sencillo truco para ver el eclipse del 12 de agosto con sólo dos cartulinas y que es seguro para tus ojos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Marruecos se presenta como “socio fiable” y se elevan a 88 los fallecidos

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Marruecos se presenta como “socio fiable” y se elevan a 88 los fallecidos

Ceuta abre una grieta y deja al descubierto la desconfianza de la mayoría de la UE hacia las políticas migratorias de Pedro Sánchez

La apuesta migratoria de Giorgia Meloni: así funciona el ‘modelo Albania’ con el que Italia pretende controlar la inmigración irregular en la Unión Europea

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Rabat achaca la crisis de Ceuta a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

La migración irregular en Europa, con datos de Frontex y del Ministerio del Interior de España: la entrada de personas de fuera de la UE ha caído un 37% en 2026

ECONOMÍA

El Ibex marca máximos históricos y se acerca a los 20.000 puntos mientras el precio del petróleo cae casi un 5% ante las nuevas conversaciones con Irán

El Ibex marca máximos históricos y se acerca a los 20.000 puntos mientras el precio del petróleo cae casi un 5% ante las nuevas conversaciones con Irán

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España necesita a Marruecos en la frontera y Marruecos a España en su economía: Madrid es el principal socio comercial de Rabat con más de 22.000 millones de euros en juego

El techo de cristal del IBEX 35: los Comités de Dirección de las empresas tendrían que duplicar el número de mujeres para llegar al 40% marcado por la ley

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

DEPORTES

Las encrucijadas del Mourinho con el Real Madrid antes de empezar LaLiga: la titularidad en el lateral, una delantera pidiendo hueco o el escaso tiempo con los mundialistas

Las encrucijadas del Mourinho con el Real Madrid antes de empezar LaLiga: la titularidad en el lateral, una delantera pidiendo hueco o el escaso tiempo con los mundialistas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”

Iris Tió y las dos platas para España en el Europeo de natación artística: al ritmo de Led Zeppelin en el mixto y de TsarB en el dúo libre femenino