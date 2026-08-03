España ante la cumbre de la UE: Albares denuncia la coordinación de la “internacional reaccionaria” y alaba la actuación de Marruecos

Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades.

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El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ya está preparado el terreno para la reunión con sus homólogos de la Unión Europea tras la crisis de Ceuta. En una entrevista en TVE, ha asegurado que va a “exigir” solidaridad a los 27 tras la oleada de críticas por la gestión migratoria del Ejecutivo que han llegado, especialmente, desde el Gobierno italiano de Giorgia Meloni y el finlandés de Petteri Orpo. “Vamos a exigir solidaridad a todos los Estados de la UE porque España es a día de hoy la ruta mediterránea con el menor número de entradas irregulares, a pesar de este hecho que ha ocurrido en Ceuta”, ha aseverado.

El ministro no ha perdido la oportunidad de lanzar un dardo a Meloni: “Quiero poner en valor el trabajo de la Policía, la Guardia Civil, también del Ejército Español, que ha permitido este resultado [positivo]. Ya les gustaría, a un país como Italia, que es el que tiene el mayor número de entradas irregulares en Europa, el doble que España, que se ha visto absolutamente inundado y sigue estando inundado por emigrantes irregulares, hasta el punto de que en muchas ocasiones hemos tenido que coger el resto de países europeos”.

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Albares defiende la actuación de Marruecos

Albares también ha insistido en que Marruecos ha colaborado para resolver la crisis “desde el primer momento”. “Ofreció su colaboración para intentar impedir el flujo de personas y para que retornaran inmediatamente como está ocurriendo”, ha afirmado. Es más, ha apuntado que desde Rabat informaron de una actividad “inusual” a través de las redes sociales.

“Habrá que analizar cómo ha podido suceder, pero está claro que hubo una actividad muy inusual en redes que se basaba en un hecho objetivo: una sentencia del Tribunal Supremo que modifica el régimen de devoluciones en concreto en la ciudad de Ceuta”, ha explicado. En este sentido, ha dejado caer que “la internacional reaccionaria salió de manera coordinada, antes incluso de que tanto nosotros como Marruecos pudiéramos comprender qué estaba ocurriendo”. Albares pone el foco en que “con mucha rapidez” salió a amplificar lo que estaba ocurriendo y también a “difundir mentiras y falsas noticias sobre la integridad del espacio Schengen, sobre la actuación de España”.

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresando su preocupación por la crisis migratoria en Ceuta y solicitando una reunión de urgencia de los ministros de Interior de la UE.

Respecto a las cifras, que durante estas últimas jornadas oscilan entre los 50.000 y 70.000 retornados, ha señalado que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores no se gestionan puesto que se encarta el Ministerio de Interior. Sin embargo, sí indica que “la inmensa mayoría de aquellos que han entrado ya han retornado a Marruecos”. A este respecto, ha asegurado que “hasta el último va a retornar y además es la voluntad también de Marruecos”.