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Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Así van las posiciones de pilotos y constructores del mundial de la F1 tras el último Gran Premio

Conoce en qué posición quedó cada piloto de la Fórmula 1 en la tabla del campeonato después del último Gran Premio de la temporada (Jovani Perez/Infobae)
Conoce en qué posición quedó cada piloto de la Fórmula 1 en la tabla del campeonato después del último Gran Premio de la temporada (Jovani Perez/Infobae)
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La Fórmula 1 está de manteles largos con su aniversario número 75. Como cada temporada, los 20 pilotos que integran la parrilla compiten arduamente dentro del asfalto para conseguir el codiciado campeonato mundial tras finalizar los 24 Grandes Premios del calendario.

A lo largo de 38 semanas cada escudería y piloto darán lo mejor de sí para cruzar la bandera a cuadros lo antes posible. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscan seguir escribiendo historia dentro del “Gran Circo” y trabajarán de la mano con sus escuderías para sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

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Después de las acciones registradas dentro del circuito. Así quedó la tabla de clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos después del último GP.

Quiénes lideran el top 3 del Campeonato

Tabla de posiciones de la Fórmula 1 (Reuters)
Tabla de posiciones de la Fórmula 1 (Reuters)

Los pilotos que dominan el podio del campeonato de pilotos son: Kimi Antonelli, Lewis Hamilton y George Russell.

Tras el último Gran Premio, el italiano de Mercedes encabeza la tabla de pilotos, llegando a los 219 puntos en lo que va de la campeonato.

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Por su parte, el piloto británico de la escudería Ferrari le pisa los talones a Antonelli y se encuentra en el segundo lugar con sus 169 puntos, hasta el momento.

Mientras que el podio lo cierra el piloto de Mercedes, con el bronce. El británico ya suma 160 en lo que va de la competición.

La tabla completa de la Fórmula 1

Con la salida de Adrian Newey de Red Bull, los ojos van a estar sobre la escudería para esta temporada y las mayores incógnitas que giran alrededor es el desempeño del monoplaza (REUTERS/Hamad I Mohammed)
Con la salida de Adrian Newey de Red Bull, los ojos van a estar sobre la escudería para esta temporada y las mayores incógnitas que giran alrededor es el desempeño del monoplaza (REUTERS/Hamad I Mohammed)

1.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 219

2.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 169

3.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 160

4.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 138

5.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 1

País: Great Britain

Puntos: 128

6.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 3

País: Netherlands

Puntos: 109

7.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 92

8.- Isack Hadjar

Escudería: Red Bull Racing

Número: 6

País: France

Puntos: 68

9.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 43

10.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 42

11.- Arvid Lindblad

Escudería: Racing Bulls

Número: 41

País: Great Britain

Puntos: 23

12.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 19

13.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 18

14.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Audi

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 10

15.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 6

16.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 5

17.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 3

18.- Nico Hulkenberg

Escudería: Audi

Número: 27

País: Germany

Puntos: 2

19.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 1

20.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 0

21.- Valtteri Bottas

Escudería: Cadillac

Número: 77

País: Finland

Puntos: 0

22.- Sergio Perez

Escudería: Cadillac

Número: 11

País: Mexico

Puntos: 0

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