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El emotivo recuerdo del abogado de la familia de Edwin Arrieta cuando se cumplen tres años del crimen de Daniel Sancho

Juango Ospina, representante legal de los familiares del cirujano colombiano, comparte un mensaje en memoria de la víctima y reconoce que el caso marcó su vida “en lo profesional y en lo personal”

Daniel Sancho - Juango Ospina - Familia de Edwin Arrieta
Juango Ospina, abogado de la familia de Edwin Arrieta. Reuters/@Juangoospina/Instagram
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Tres años después del asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia a manos de Daniel Sancho, el recuerdo del cirujano colombiano sigue muy presente entre quienes vivieron el caso desde primera línea. Coincidiendo con el tercer aniversario de su muerte, Juango Ospina, abogado de la familia Arrieta, ha querido rendir homenaje a la víctima con un mensaje cargado de emoción publicado en sus redes sociales.

El letrado, que ha acompañado a los familiares durante todo el proceso judicial, ha recordado el impacto que tuvo aquel crimen tanto en el plano profesional como en el personal. “2 de agosto de 2023. El día de la tragedia. Se cumplen tres años del atroz asesinato de Edwin Arrieta. Un caso que marcó profundamente mi vida, tanto en lo profesional como en lo personal”, ha escrito.

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En su publicación, Ospina también ha aprovechado para agradecer la confianza depositada en él durante estos años. “Gracias, Darling, a toda su familia, a toda Colombia, y a tantos, por el cariño, la confianza y el apoyo que me brindaron durante un camino tan difícil. Jamás lo olvidaré”, ha señalado, en referencia a los allegados del médico colombiano.

El abogado ha querido ir un paso más allá y dedicar unas palabras a todas las personas que han perdido a un ser querido de forma violenta. “Hoy mi recuerdo y mi oración son para Edwin Arrieta, y también para todas las víctimas y sus familias, especialmente para quienes nunca pudieron despedirse de sus seres queridos”, ha añadido antes de concluir con un sencillo mensaje: “Que su memoria permanezca viva. Descansen en paz”.

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Daniel Sancho continúa en prisión mientras espera la resolución de los recursos

Él es Edwin Arrieta, cirujano colombiano que fue asesinado por el chef español Daniel Sancho - crédito @dredwinarrietacirujanoplastico/Instagram
Edwin Arrieta, cirujano colombiano que fue asesinado por Daniel Sancho. (Instagram @dredwinarrietacirujanoplastico)

Mientras la familia de Edwin Arrieta recuerda este doloroso aniversario, Daniel Sancho continúa cumpliendo condena en la prisión de Surat Thani, en Tailandia. El hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo fue condenado a cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano, aunque el procedimiento judicial todavía no ha concluido de forma definitiva.

Su equipo jurídico mantiene abiertos los recursos presentados ante la justicia tailandesa con el objetivo de modificar la sentencia, por lo que la resolución final aún está pendiente. Mientras tanto, el chef español permanece en el centro penitenciario, donde fue trasladado tras conocerse el fallo judicial.

Durante los últimos meses han trascendido diversos testimonios de antiguos internos que aseguran haber coincidido con él en prisión. Según esos relatos, Sancho habría logrado adaptarse a la estricta rutina del penal, marcada por horarios rígidos, espacios compartidos y unas condiciones de vida muy diferentes a las que tenía antes de su detención.

Algunos de esos testimonios también apuntan a un notable cambio físico del joven, que habría aprovechado el tiempo en prisión para entrenar de forma habitual utilizando material improvisado, una práctica frecuente entre los reclusos.

Daniel Sancho escoltado por la policía tailandesa en el puerto de la isla Koh Samui. EFE/Somkeat Ruksaman
Daniel Sancho escoltado por la policía tailandesa en el puerto de la isla Koh Samui. EFE/Somkeat Ruksaman

Tres años después de un crimen que conmocionó a España, Colombia y Tailandia, el caso continúa ocupando titulares. Mientras la defensa de Daniel Sancho sigue pendiente del recorrido judicial de los recursos, la familia de Edwin Arrieta ha vuelto a recibir el apoyo público de quien ha estado a su lado desde el primer momento: su abogado, Juango Ospina, que ha querido recordar que, por encima del proceso judicial, permanece la memoria de la víctima.

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