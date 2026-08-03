El Ibex marca máximos históricos y se acerca a los 20.000 puntos mientras el precio del petróleo cae casi un 5% ante las nuevas conversaciones con Irán

Fotografía de archivo de la Bolsa de Madrid (Vega Alonso / EFE)

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La Bolsa española ha abierto este lunes, primera sesión bursátil de agosto, con una subida del 0,68%, que situó al Ibex 35 en los 19.917,7 puntos. El mercado arrancó impulsado por la fuerte caída del precio del petróleo y por la expectativa de que Estados Unidos e Irán retomen las conversaciones durante la tarde.

En la primera media hora de negociación, el selectivo llegó a avanzar algo más de un 0,9% y alcanzó un nuevo máximo histórico intradía de 19.970,9 puntos, por encima de los 19.953,5 que había tocado el viernes. El índice se quedó así a menos de 30 puntos de conquistar por primera vez la barrera de los 20.000.

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Las principales bolsas europeas también comenzaron la jornada con ganancias. Fráncfort abrió con un alza del 1,10%; París, del 0,98%; Milán, del 0,68%; y Londres, del 0,08%. El tono positivo de los mercados europeos coincidió con el descenso de las cotizaciones del crudo, aunque la intensidad de la caída continúa variando durante la mañana.

El petróleo cae ante la expectativa de nuevas negociaciones

El barril de Brent, referencia en Europa, cotizaba hacia las 9:30 horas en 83,64 dólares, un 4,88% por debajo del cierre del viernes. El West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia en Estados Unidos, perdía casi un 6% y se situaba en 79,73 dólares.

La caída responde a la posibilidad de que Washington y Teherán alcancen un entendimiento que permita reabrir el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte internacional de petróleo. El temor a que quedara bloqueado contribuyó a elevar el precio de la energía durante las últimas semanas.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que Washington e Irán retomarían las conversaciones este lunes y aseguró que había suspendido un ataque contra el país. Según explicó a los periodistas a bordo del Air Force One, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar e Irán le habían pedido que cancelara la ofensiva ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo, según informa Europa Press.

Trump sostuvo además que existe un entendimiento sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y que las negociaciones podrían extenderse al programa nuclear iraní. Sin embargo, responsables políticos y militares de Irán negaron que se hubiera alcanzado ya un pacto. Fuentes del equipo negociador iraní citadas por la agencia semioficial Fars aseguraron que el estrecho continuará cerrado mientras persistan las acciones hostiles de Estados Unidos.

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Repsol retrocede más de un 2%

La caída del precio del petróleo ha penalizado especialmente a Repsol, que retrocedía más de un 2% durante los primeros compases de la sesión. Un precio más bajo del crudo reduce las expectativas de ingresos de las compañías petroleras.

En el lado contrario, ArcelorMittal encabezaba las ganancias del Ibex con una subida del 2,8%, seguida de Acerinox, con un 2,3%, y Amadeus, con un 2,25%. También avanzaban algunos de los valores con mayor peso en el índice: BBVA ganaba un 1,86%; Santander, un 1,33%; e Inditex, un 1,28%. Iberdrola, en cambio, registraba un ligero descenso.

El Ibex llega a agosto después de cerrar su cuarto mes consecutivo de ganancias y acumula una revalorización del 15,16% desde el comienzo del año. Durante la jornada, los inversores también estarán pendientes de los indicadores PMI manufactureros de la eurozona y Estados Unidos, así como del ISM industrial estadounidense.

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