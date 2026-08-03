El techo de cristal del IBEX 35: los Comités de Dirección de las empresas tendrían que duplicar el número de mujeres para llegar al 40% marcado por la ley

Una trabajadora se queda sola en la oficina haciendo horas extra (Canva)

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El techo de cristal todavía sigue siendo el protagonista en las cúpulas de las mayores empresas españolas. Hace unas semanas, el pasado 30 de junio, terminó el plazo legal para que las empresas del Ibex 35 adaptaran sus órganos de decisión a la Ley Orgánica de representación paritaria, cuyo objetivo es garantizar un equilibrio efectivo de género en la toma de decisiones corporativas. Sin embargo, las cifras reales revelan que el poder ejecutivo sigue estando en manos de los hombres.

Según el último estudio anual de la asociación WomenCEO, la paridad está muy cerca en los consejos de administración, pero sigue siendo una utopía en el día a día de la gestión empresarial. La conclusión del informe es que en los Comités de Dirección sería necesario duplicar el número de mujeres para llegar al 40% marcado por la ley.

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La dirección ejecutiva es la gran asignatura pendiente

Mientras que los Consejos de Administración (órganos más orientados a la supervisión y la alta estrategia) muestran un gran avance, superando los mínimos legales, las cúpulas de dirección ejecutiva, donde se toman las decisiones operativas del día a día, continúan cerradas a la igualdad de género. Actualmente, únicamente 112 mujeres forman parte de los comités de dirección de las firmas del Ibex 35, una cifra que representa un escaso 24,2% del total, un poco más de la mitad de la meta del 40% fijada por la normativa de representación paritaria. Para cumplir con el mandato legal en estas estructuras ejecutivas, las compañías del índice de referencia tendrían que duplicar de forma casi inmediata la presencia femenina en sus comités para recortar la enorme distancia actual.

Una trabajadora empuja el 'techo de cristal' (Canva)

Así, el análisis de WomenCEO evidencia que la inmensa mayoría de las grandes corporaciones españolas incumple esta meta. De las 35 empresas que componen el Ibex, tan solo siete han alcanzado o sobrepasado el 40% de representación femenina en sus comités de dirección. En este selecto grupo destaca el avance de la firma de cosmética y moda Puig, que en solo seis meses ha pasado de contar con un 37,5% de mujeres en su comité ejecutivo a alcanzar una paridad absoluta del 50%. Bankinter también se anota un tanto positivo en este primer semestre del año, al elevar su porcentaje de directivas desde el 28,6% hasta el 40% exacto, cumpliendo justo a tiempo con el límite legal.

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Sin embargo, la situación en el extremo opuesto es preocupante y demuestra las enormes resistencias que aún persisten en las estructuras organizativas. Nada menos que 28 compañías del selectivo español se sitúan por debajo del listón del 40%. De este grupo rezagado, solo cuatro firmas (Amadeus, Iberdrola, Logista y Acciona) logran superar la barrera del 30%. Lo más alarmante, además, es la existencia de tres gigantes corporativos que todavía no cuentan con una sola mujer en sus comités de dirección. ACS, Cellnex y Grifols mantienen sus cúpulas ejecutivas completamente masculinizadas, con un 0% de representación femenina y situándose por debajo de un escaso 10%. De igual manera, el grupo tecnológico Indra se queda en una situación muy precaria en este ámbito, registrando una presencia de mujeres en su comité de dirección de apenas el 6,3%.

Los Consejos de Administración aprueban, con algunas excepciones

En cuanto a los consejos de administración, el trabajo de concienciación y regulación ha dado frutos más sólidos. De hecho, el conjunto del Ibex 35 ya alcanzó el objetivo del 40% de consejeras en el año 2023. Aquí contribuyó, en gran medida, la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que a través de las sucesivas revisiones de su Código de Buen Gobierno Corporativo había fijado el objetivo de llegar al 40% de mujeres en dichos consejos para diciembre de 2022. En el primer semestre de 2026, la presencia de mujeres en los consejos ha seguido creciendo ligeramente hasta situarse en un promedio del 42,4%.

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El sueldo medio de las mujeres en España es un 16% inferior al de los hombres y todavía existe brecha salarial.

No obstante, esta medida esconde realidades muy dispares. Aunque el conjunto del índice aprueba, todavía existen 6 empresas del Ibex 35 que han incumplido el plazo legal y siguen teniendo menos del 40% de mujeres en sus consejos de administración. Empresas como Acerinox, Naturgy y Puig se encuentran en la rampa de salida, situándose a menos de cinco puntos de alcanzar el objetivo. En cambio, la brecha es muy profunda en casos como Solaria y Ferrovial, que se encuentran sumamente rezagadas con un 22,2% y un 27,3% de consejeras, respectivamente.

El punto positivo es que son 29 las compañías que ya han alcanzado o sobrepasado el 40% en sus consejos. Cinco de ellas (Bankinter, Merlin Properties, Inditex, Logista y Redeia) se han situado en el percentil de la paridad absoluta del 50%. También hay que destacar el trabajo de Indra de este semestre que, tras comenzar el año con un 33,3% de consejeras, la compañía ha realizado una reestructuración rápida que le permite cerrar junio de 2026 con un 42,9%, superando la exigencia regulatoria.

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El peso de la ley y las fechas límite

La Ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos de decisión, publicada en el BOE en 2024, fue diseñada en línea con las Directivas de la Unión Europea para corregir estas asimetrías históricas. En ella se dicta que ningún sexo puede superar el 60% ni ser inferior al 40% en los órganos de decisión, afectando tanto a los Consejos de Administración como a los Comités de Dirección de las empresas cotizadas.

El examen final para las compañías de mayor capitalización del país, las integradas en el Ibex 35, terminó el pasado 30 de junio de 2026. Para el resto de sociedades cotizadas en el mercado continuo, el reloj sigue corriendo y disponen de plazo de gracia hasta el 30 de junio de 2027 para adaptarse a la normativa.

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