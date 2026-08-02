70.000 maneras de llegar a Ceuta y otras 70.000 de volver a Marruecos: “Estaba trabajando de guardia de seguridad 12 horas por 10 euros al día”

Dos personas observan el mar durante el intento de miles de migrantes de cruzar a Ceuta. (Europa Press)

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Ceuta ha enfrentado en esta última semana una de las peores crisis migratorias de su historia: la entrada masiva de miles de personas a nado o a pie por el espigón fronterizo del Tarajal concentrada en pocos días, en pocas horas. Aunque las cifras varían, se estima que son entre 50.000 y 70.000 migrantes los que han entrado en la ciudad autónoma de forma ilegal en cuestión de dos días, la mayoría de los cuales, según el Ministerio del Interior, ya han regresado a Marruecos.

Castillejos (Fnideq), ciudad marroquí fronteriza con Ceuta, se ha visto también estas jornadas desbordada por la llegada de miles de personas desde distintas partes del país, como Casablanca, Fez o Marrakech. La mayoría de ellos eran hombres jóvenes, aunque también mujeres, menores y familias enteras se han lanzado el mar para intentar cruzar hasta la ciudad autónoma.

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Atraídos por las experiencias de conocidos que ya se encuentran en España, los mensajes difundidos a través de las redes sociales o las imágenes de quienes ya han conseguido llegar, algunas de estas personas compartían un sueño común: mejorar su vida en un país con más oportunidades.

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). (Marcos Moreno/Europa Press)

Jóvenes que persiguen el sueño de un futuro mejor

“Tengo amigas que viven en España, lo han conseguido y yo también quiero ir, aquí no hay futuro”, explicaba Fátima, una joven de 25 años, a la agencia EFE. “No me importa el riesgo, volveré”. Veinte veces había intentado llegar a nado hacia la ciudad autónoma, pese a la peligrosidad de la travesía. “Estuve en el agua seis horas. Cuando llegaba a Ceuta, la Guardia Costera española nos rodeó y la Marina Real marroquí nos detuvo y nos devolvió”.

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“¿Invasión? No. Eso es mentira”, afirmaba en español a AFP Soufian, un marroquí de 42 años que entró nadando en Ceuta. “Toda la gente quiere subir, quiere un futuro bien, que no hay en Marruecos. Yo ahora mismo estaba trabajando de guardia de seguridad, 12 horas. ¿Y cuánto me pagan al día? Diez euros“, aseguraba.

Esta es la realidad que muchos han repetido desde Castillejos o ya en Ceuta: “No hay trabajo, no hay futuro, no hay derechos, como sanidad, educación. Mejor intentarlo todo. No hay espacio para los jóvenes”, explicaron a EFE varios jóvenes.

También Yassin (nombre ficticio), de 32 años, ha formada parte de esta entrada masiva. Según señala, su salario es insuficiente para cubrir las necesidades de su familia. “¿Y cómo vamos a vivir? ¿Qué vamos a dar a los niños? Nosotros también queremos vivir un poco”.

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Varios migrantes intentan cruzar a nado a Ceuta. (Europa Press)

Tras la crisis migratoria que se ha desatado en Ceuta en los últimos días se esconde la historia de hasta 70.000 personas, algunas de las cuales tienen el sueño de alcanzar un futuro mejor. Otros, por el contrario, motivados por las redes sociales, han reconocido a los medios de comunicación que no saben el motivo por el que han llegado a Ceuta, una ciudad que se ha visto absolutamente desbordada y en la que ha sido casi imposible encontrar algo de comida, motivo por el que la mayoría ya ha regresado.

“Solo un pequeño porcentaje de verdad necesitaba arriesgar su vida”

“Solo un pequeño porcentaje [de los que han entrado] realmente necesitaban venir aquí“, explica a través de sus redes sociales Kautar Mribet (conocida en internet como Río Paraíso), una ciudadana de origen marroquí que reside desde hace tiempo en Ceuta, concretamente en el barrio de El Príncipe, una de las zonas más próximas a la frontera con Marruecos.

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“Esto no te lo está diciendo una persona que baja a Marruecos una vez cada X tiempo. Te lo dice alguien que ha colindado con Marruecos durante 24 años. Conozco muy bien la mentalidad marroquí y toda esta crisis migratoria la he vivido en primera persona”, señala. “Solo un pequeño porcentaje de verdad necesitaba arriesgar su vida. ¿Que cómo lo sé? Se han vuelto hoy. ¿Tú de verdad estás tan necesitado, tan mal en tu país, que arriesgas tu vida y la de tus hijos sobre el mar y cuando llegas aquí no aguantas ni una sola noche en la calle?“.

Migrantes escoltados por policías y soldados en su regreso a Marruecos tras pasar a Ceuta de forma masiva e irregular. (REUTERS/Fabian Bimmer)

Mribet afirma que durante estos días en los que ha estado proporcionando agua, comida y ropa seca a las personas que llegaban “abatidos, cansados, con heridas”, se ha encontrado con historias de personas detrás de las que había una necesidad real de emigrar de esta manera tan peligrosa: “Un chaval me dijo que estaba aquí porque su madre tenía cáncer y el tratamiento en Marruecos era muy caro. Él no se lo podía permitir y vino aquí intentando encontrar una solución o un trabajo. Ese tío está escondido seguramente entre los montes, esperando que todo esto pase para luego poder ingresar a un centro de inmigración y tener una oportunidad mejor e intentar ayudar a su madre. Ese chaval sí que necesitaba lanzarse al mar".

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Por el contrario, destaca que muchas otras personas “se arriesgaron de gratis”, movidos por la imagen idealizada que desde las redes sociales se hace de Europa y “el FOMO”: “Hay mil maneras de hacerlo, mucho más cívicas y mucho menos peligrosas tanto para ti como para tus hijos“.

La joven creadora de contenido, además, ha criticado la manera en la que los marroquíes están hablando de la acogida recibida por parte de los ceutíes, como se muestra en varios vídeos difundidos en medios de comunicación: “Les hemos dado agua, alimento. Nos hemos quitado ropa nosotros, chanclas, todo lo que teníamos para dárselo a ellos. Les hemos incluso acogido en casa, les hemos dejado descansar, ducharse, poder utilizar el baño. Hemos dado todo de nosotros y lo volveríamos a hacer porque somos humanos. ¿Y sabéis qué han dicho nada más cruzar la frontera? Que somos unos muertos de hambre porque todo había cerrado. Muy a mi pesar y muy para mi desgracia, porque yo soy fiel defensora de la inmigración y lo voy a seguir haciendo”.

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Migrantes intentan cruzar desde Marruecos a Ceuta. (AP Photo/Antonio Sempere)

Mribet ha querido matizar que lo ocurrido en Ceuta no legitima discursos racistas como los que en los últimos días están abundando en las redes sociales: “Yo condeno a todos los ultras y a todos los de la derecha que han aprovechado la ocasión una vez más. Sois unos sinvergüenzas y sois los menos patriotas que he visto yo en España”.

Movilizados por bulos y la imagen idealizada de las redes sociales

La movilización masiva hacia Ceuta se ha gestado en buena medida a través de las redes sociales, ya sea mediante grupos de Whatsapp o Facebook en los que se compartía información para llegar a la ciudad autónoma o mediante cuentas de Instagram o TikTok que han dado visibilidad a esta práctica.

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Es el conocido como movimiento Haraga, que se refiere a jóvenes migrantes que cruzan la frontera entre Marruecos y España de forma clandestina. A través de los vídeos compartidos en redes sociales, se anima a otros a seguir sus pasos presentándolo como “un reto fácil”. Sin embargo, fuentes policiales apuntan a que al menos 67 personas han perdido la vida al intentar ingresar a nado a Ceuta durante esta crisis migratoria.

Las autoridades confirman que la cifra de fallecidos en la crisis migratoria de Ceuta ha ascendido a 67, tras el hallazgo de nuevos cuerpos por la Guardia Civil. Al mismo tiempo, el gobierno informa que 48.300 inmigrantes han sido retornados a Marruecos, mientras se refuerza la seguridad en la frontera y en los centros de estancia.

También a través de las redes sociales se han compartido bulos o rumores falsos que han motivado que muchas personas tomasen la decisión de ir a Ceuta. Informaciones como el aviso que una mujer en Castillejos explicó a EFE que había recibido y en el que se decía que “España abría la frontera para entrar sin papeles”.

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Una vez observada la magnitud de lo ocurrido en Ceuta, algunos de los migrantes que cruzaron a nado alertaron a través de las redes sociales o ante los medios de comunicación de la peligrosidad de hacer la travesía, pidiendo a los demás que no lo hiciesen. “Esto es una tragedia. Una persona que vive bien, que tiene la vida resuelta, que come y bebe normalmente, se gasta dos mil dírhams al mes (unos 184 euros/197 dólares), no tiene por qué hacer este cruce“, explicaba un chico a través de un vídeo.

Pese a ello, son varios los que, una vez han emprendido su viaje de vuelta a Marruecos, han asegurado que volverán. Es el caso de Mohamed, de 15 años, que, según recoge Europa Press, tiene intención de ir a Castillejos para reponer fuerzas, intentar cruzar de nuevo a Ceuta y, con suerte, conseguir ayuda en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).