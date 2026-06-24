Granizado de horchata: una bebida refrescante para soportar las altas temperaturas del verano

Granizado de horchata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La horchata es una de las bebidas más emblemáticas de España y, en concreto, de la Comunidad Valenciana. Elaborada a partir de chufa, destaca por su sabor dulce y refrescante, lo que la convierte en una de las opciones favoritas para combatir las altas temperaturas del verano.

Sin embargo, existe una forma aún más refrescante de disfrutarla: el granizado de horchata. Esta sencilla receta transforma la bebida tradicional en una alternativa helada, perfecta para los días más calurosos.

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Ingredientes

300 g de chufas secas 250 g de azúcar 1,5 litros de agua fría 1 corteza de limón 1 cucharadita de canela en polvo

Tiempo de preparación

Tiempo total: 16 horas (en caso de hacer la horchata casera)

Preparación activa: 20 minutos

Reposo en frío: 3 horas

Congelar y granizar: 3 horas

Cómo hacer el granizado de horchata, paso a paso

Pon las chufas en remojo en abundante agua fría durante unas 12 horas para que se hidraten correctamente. Si es necesario, cambia el agua durante el proceso. Una vez transcurrido ese tiempo, escúrrelas y lávalas bien bajo el grifo. Tritura las chufas junto con el agua fría, el azúcar y la corteza de limón hasta obtener una mezcla lo más fina posible. Deja reposar la preparación en la nevera durante dos o tres horas para potenciar el sabor. A continuación, cuela la mezcla con un paño, una bolsa para leches vegetales o un colador muy fino. Presiona bien la pulpa para extraer toda la horchata. Vierte la horchata en un recipiente ancho y apto para congelador. Introduce el recipiente en el congelador durante unas tres horas. Cada 30 minutos, remueve y rasca la superficie con un tenedor para romper los cristales de hielo y favorecer la textura característica del granizado. Cuando la mezcla esté casi congelada, tritúrala brevemente con una batidora o procesador de alimentos para conseguir una textura más fina y uniforme. Sirve inmediatamente en vasos altos y, si lo deseas, añade una pizca de canela molida por encima.

Chufa (Pixabay)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta permite preparar cuatro vasos grandes de granizado. Si necesitas una cantidad mayor, basta con incrementar todos los ingredientes en la misma proporción para mantener el equilibrio de sabores y la textura adecuada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 180 kcal

Hidratos de carbono: 27 g

Grasas: 4 g

Proteínas: 1 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo más recomendable es consumir el granizado de horchata el mismo día de su preparación para disfrutar de su textura y sabor óptimos. No obstante, puede mantenerse en el congelador durante un máximo de una semana dentro de un recipiente hermético.

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Con el paso de los días es normal que se formen cristales de hielo y que pierda parte de su consistencia original. Para recuperarla, basta con dejarlo reposar unos minutos a temperatura ambiente y triturarlo de nuevo antes de servir.