El plátano, más que una fuente de potasio: cuida el sistema nervioso y protege el aparato digestivo

El plátano es una de las frutas más consumidas en todo el mundo (Magnific)

El plátano es una de las frutas más consumidas en todo el mundo por su sabor, su comodidad y su aporte energético. Más allá de ser un alimento habitual en desayunos, meriendas o después de practicar ejercicio, también destaca por sus propiedades nutricionales y por los beneficios que puede aportar al organismo cuando se consume en su punto óptimo de maduración.

Desde el punto de vista de su composición, esta fruta contiene una cantidad muy reducida de proteínas (1,2%) y grasas (0,3%), aunque ambas son ligeramente superiores a las presentes en otras frutas. Sin embargo, uno de los nutrientes que realmente definen el perfil nutricional de los plátanos son los hidratos de carbono, que representan alrededor del 20% de su composición y constituyen su principal fuente de energía.

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El grado de maduración desempeña un papel fundamental tanto en su sabor como en su digestibilidad. Cuando el plátano aún está verde, el almidón es el hidrato de carbono predominante. A medida que madura, ese almidón se transforma progresivamente en azúcares sencillos, como sacarosa, glucosa y fructosa. Este proceso hace que el fruto adquiera un sabor más dulce y, al mismo tiempo, resulte más fácil de digerir.

Por el contrario, consumir un plátano inmaduro puede provocar molestias digestivas en algunas personas. El elevado contenido de almidón del fruto verde dificulta la digestión y puede favorecer la aparición de flatulencias o dispepsias, motivo por el que los expertos recomiendan consumirlo cuando ha alcanzado una maduración adecuada.

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Otro de los aspectos más interesantes del plátano es su contenido en inulina y otros fructooligosacáridos, compuestos que no pueden ser digeridos por las enzimas intestinales y llegan prácticamente intactos al tramo final del intestino. Allí ejercen efectos beneficiosos sobre el tránsito intestinal, contribuyendo al buen funcionamiento del aparato digestivo.

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Una fuente de potasio para los músculos

El plátano también destaca por ser una fuente de potasio, un mineral esencial para el organismo. Entre sus funciones más importantes figura su contribución al funcionamiento normal de los músculos. Esta característica convierte al plátano en un alimento especialmente interesante dentro de una dieta equilibrada, tanto para personas físicamente activas como para la población general.

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A ello se suma su aporte de vitamina B6, que participa en diversas funciones del organismo y contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. De hecho, un solo plátano puede aportar alrededor del 30% de las ingestas recomendadas de vitamina B6 para hombres de entre 20 y 39 años con una actividad física moderada, lo que refleja su interés como alimento dentro de una alimentación variada.

Gracias a esta combinación de hidratos de carbono, potasio y vitamina B6, esta fruta proporciona energía y nutrientes relevantes en una única pieza de fruta. Además, su formato natural facilita su consumo en cualquier momento del día, sin necesidad de preparación, lo que explica que sea una de las frutas más elegidas tanto por deportistas como por quienes buscan una opción práctica y nutritiva.

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No obstante, los expertos recuerdan que ningún alimento por sí solo garantiza una buena salud. Los beneficios del plátano deben entenderse dentro del contexto de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, en el que el consumo habitual de frutas desempeña un papel esencial.