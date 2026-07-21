España

El plátano, más que una fuente de potasio: cuida el sistema nervioso y protege el aparato digestivo

El grado de maduración de esta fruta desempeña un papel fundamental tanto en su sabor como en su digestibilidad

Guardar
Google icon
El plátano es una de las frutas más consumidas en todo el mundo (Magnific)
El plátano es una de las frutas más consumidas en todo el mundo (Magnific)

El plátano es una de las frutas más consumidas en todo el mundo por su sabor, su comodidad y su aporte energético. Más allá de ser un alimento habitual en desayunos, meriendas o después de practicar ejercicio, también destaca por sus propiedades nutricionales y por los beneficios que puede aportar al organismo cuando se consume en su punto óptimo de maduración.

Desde el punto de vista de su composición, esta fruta contiene una cantidad muy reducida de proteínas (1,2%) y grasas (0,3%), aunque ambas son ligeramente superiores a las presentes en otras frutas. Sin embargo, uno de los nutrientes que realmente definen el perfil nutricional de los plátanos son los hidratos de carbono, que representan alrededor del 20% de su composición y constituyen su principal fuente de energía.

PUBLICIDAD

El grado de maduración desempeña un papel fundamental tanto en su sabor como en su digestibilidad. Cuando el plátano aún está verde, el almidón es el hidrato de carbono predominante. A medida que madura, ese almidón se transforma progresivamente en azúcares sencillos, como sacarosa, glucosa y fructosa. Este proceso hace que el fruto adquiera un sabor más dulce y, al mismo tiempo, resulte más fácil de digerir.

Por el contrario, consumir un plátano inmaduro puede provocar molestias digestivas en algunas personas. El elevado contenido de almidón del fruto verde dificulta la digestión y puede favorecer la aparición de flatulencias o dispepsias, motivo por el que los expertos recomiendan consumirlo cuando ha alcanzado una maduración adecuada.

PUBLICIDAD

Otro de los aspectos más interesantes del plátano es su contenido en inulina y otros fructooligosacáridos, compuestos que no pueden ser digeridos por las enzimas intestinales y llegan prácticamente intactos al tramo final del intestino. Allí ejercen efectos beneficiosos sobre el tránsito intestinal, contribuyendo al buen funcionamiento del aparato digestivo.

El doctor López Rosetta nos explica cuáles son las mejore frutas para combatir la inflamación

Una fuente de potasio para los músculos

El plátano también destaca por ser una fuente de potasio, un mineral esencial para el organismo. Entre sus funciones más importantes figura su contribución al funcionamiento normal de los músculos. Esta característica convierte al plátano en un alimento especialmente interesante dentro de una dieta equilibrada, tanto para personas físicamente activas como para la población general.

A ello se suma su aporte de vitamina B6, que participa en diversas funciones del organismo y contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. De hecho, un solo plátano puede aportar alrededor del 30% de las ingestas recomendadas de vitamina B6 para hombres de entre 20 y 39 años con una actividad física moderada, lo que refleja su interés como alimento dentro de una alimentación variada.

Gracias a esta combinación de hidratos de carbono, potasio y vitamina B6, esta fruta proporciona energía y nutrientes relevantes en una única pieza de fruta. Además, su formato natural facilita su consumo en cualquier momento del día, sin necesidad de preparación, lo que explica que sea una de las frutas más elegidas tanto por deportistas como por quienes buscan una opción práctica y nutritiva.

No obstante, los expertos recuerdan que ningún alimento por sí solo garantiza una buena salud. Los beneficios del plátano deben entenderse dentro del contexto de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, en el que el consumo habitual de frutas desempeña un papel esencial.

Temas Relacionados

PlátanoAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-NoticiasFrutas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La cantante Isabel Aaiún cuenta en su Instagram el incendio de Brieva: “Me hubiera encantado estar en la celebración del Mundial, pero aquí el percal que tenemos es este”

El fuego ha obligado a evacuar a ocho núcleos de población, mientras en Castilla y León también se mantiene la preocupación por el avance del incendio de La Mierla (Guadalajara) hacia Soria

La cantante Isabel Aaiún cuenta en su Instagram el incendio de Brieva: “Me hubiera encantado estar en la celebración del Mundial, pero aquí el percal que tenemos es este”

Asesinada una mujer de 45 años en Alameda de la Sagra (Toledo): su pareja, un hombre de 48 años, ha sido detenido

La víctima no se encontraba en el sistema VioGén y no había antecedentes por hechos similares

Asesinada una mujer de 45 años en Alameda de la Sagra (Toledo): su pareja, un hombre de 48 años, ha sido detenido

Arantxa Sánchez Vicario se sincera sobre su divorcio y la pérdida de su patrimonio: “Pago el 50% de mis ganancias al banco”

La extenista repasa en ‘Universo Calleja’ el episodio más duro de su vida: la ruina económica, la condena judicial y el impacto emocional tras su fallido matrimonio

Arantxa Sánchez Vicario se sincera sobre su divorcio y la pérdida de su patrimonio: “Pago el 50% de mis ganancias al banco”

Fueron buscando máquinas de hacer pasta y encontraron 85 tumbas de hace miles de años

Lo que empezó como un trámite parte una obra en construcción reveló un secreto milenario

Fueron buscando máquinas de hacer pasta y encontraron 85 tumbas de hace miles de años

Manuel García-Castellón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, habla del sueldo de los jueces y de las oposiciones: “Es un sistema brutal, por no decir bestial”

Asegura que la reforma Bolaños “no ha servido para nada” y critica una falta de protección frente a los “mensajes intimidatorios del poder”

Manuel García-Castellón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, habla del sueldo de los jueces y de las oposiciones: “Es un sistema brutal, por no decir bestial”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Manuel García-Castellón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, habla del sueldo de los jueces y de las oposiciones: “Es un sistema brutal, por no decir bestial”

Manuel García-Castellón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, habla del sueldo de los jueces y de las oposiciones: “Es un sistema brutal, por no decir bestial”

Subastan una avioneta por 10 euros en el aeropuerto de Sevilla: Aena anuncia la venta de una aeronave abandonada a un precio inaudito

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles

Por qué Pedro Sánchez necesitaba volver a Argelia: las claves de cómo se ha reconstruido una relación estratégica tras cuatro años de crisis diplomática

El juez Calama frena la estrategia de Zapatero: descarta por ahora reclamar más información a EEUU sobre cómo se obtuvo el contenido del móvil de Rodolfo Reyes

ECONOMÍA

Europa va perdiendo la carrera por la infraestructura de la IA y se arriesga a quedarse solo con la factura, según advierte Funcas

Europa va perdiendo la carrera por la infraestructura de la IA y se arriesga a quedarse solo con la factura, según advierte Funcas

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 21 de julio

10 consejos para proteger tu tarjeta de crédito y evitar cargos fraudulentos

Han ganado el Mundial y harán crecer la economía: el impulso al PIB que promete el ganador y se agota en seis meses

España conquista el Mundial, pero Luis de la Fuente cobra mucho menos que sus principales rivales: por debajo de Luis Enrique y Vicente del Bosque como seleccionadores

DEPORTES

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles

El encuentro entre Unai Simón y “La Lola Índigo esta” en la celebración del Mundial

Todas las actuaciones de la celebración del Mundial de España en la Plaza de Cibeles

Así te hemos contado la celebración de la Selección en Madrid, en directo| Los campeones del mundo celebran la segunda estrella en Cibeles, en vivo

Los campeones del mundo se dan un baño de masas en Madrid al ritmo de DJ Borja Iglesias, bailes, vino y bromas: “Velada del Año VII, Paredes vs Gavi”